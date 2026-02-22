Hiába kaszálta el a Legfelsőbb Bíróság Trump vámjait, a kormányzat jogellenesen is kitart mellettük

Jamieson Greer, az Egyesült Államok kereskedelmi főképviselője vasárnap több interjúban is amellett érvelt, hogy az amerikai vámpolitika "nem változott", csupán a jogi eszközök módosultak. A Legfelsőbb Bíróság 6:3 arányban hozott döntése kimondta: az 1977-es, nemzetközi vészhelyzeti gazdasági jogkörökről szóló törvény (IEEPA) nem ad felhatalmazást a kormánynak arra, hogy békeidőben vámokat vessen ki. Az alkotmány szerint ez a jogkör kizárólag a Kongresszust illeti meg.
Trump a döntésre válaszul szombaton 15 százalékos globális vámot hirdetett meg valamennyi külföldi importtermékre, ezúttal az 1974-es kereskedelmi törvény 122. szakaszára hivatkozva. Bár ez más jogalap, mint amelyet a bíróság vizsgált, kongresszusi jóváhagyás nélkül az intézkedés öt hónapon belül automatikusan hatályát veszti. Greer jelezte: a kormányzat egyelőre nem kíván törvényhozási felhatalmazást kérni.
A kereskedelmi főképviselő hangsúlyozta, hogy
Washington nem lép vissza a korábban mintegy húsz országgal – köztük az Egyesült Királysággal, az Európai Unióval, Japánnal és Svájccal – kötött kétoldalú kereskedelmi megállapodásoktól.
Ezt annak ellenére jelentette ki, hogy a bíróság az ezekben szereplő vámokat is jogellenesnek minősítette.
Elvárjuk, hogy partnereink is tartsák magukat ezekhez az egyezségekhez
– mondta Greer a CBS-nek.
Az eddig beszedett vámok esetleges visszatérítését a kormányzat a Nemzetközi Kereskedelmi Bíróság döntésére bízná. Scott Bessent pénzügyminiszter a CNN-nek nyilatkozva közölte: a tárca 2026-os bevételi előrejelzései változatlanok. Hozzátette, hogy az adminisztráció továbbra is elkötelezett az amerikai gyártás hazatelepítése és a kereskedelmi egyensúlyhiány csökkentése mellett.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
