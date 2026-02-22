  • Megjelenítés
Hiába kaszálta el a Legfelsőbb Bíróság Trump vámjait, a kormányzat jogellenesen is kitart mellettük
Gazdaság

Hiába kaszálta el a Legfelsőbb Bíróság Trump vámjait, a kormányzat jogellenesen is kitart mellettük

Portfolio
Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága pénteken alkotmányellenesnek nyilvánította Donald Trump vámpolitikájának jelentős részét, ám a kormányzat ragaszkodik korábbi gazdasági irányvonalához. Új jogalapra hivatkozva már másnap új globális vámokat jelentettek be - tudósított a The Guardian.

Jamieson Greer, az Egyesült Államok kereskedelmi főképviselője vasárnap több interjúban is amellett érvelt, hogy az amerikai vámpolitika "nem változott", csupán a jogi eszközök módosultak. A Legfelsőbb Bíróság 6:3 arányban hozott döntése kimondta: az 1977-es, nemzetközi vészhelyzeti gazdasági jogkörökről szóló törvény (IEEPA) nem ad felhatalmazást a kormánynak arra, hogy békeidőben vámokat vessen ki. Az alkotmány szerint ez a jogkör kizárólag a Kongresszust illeti meg.

Kapcsolódó cikkünk

Hatalmas meglepetés: elkaszálták Trump vámjait

Trump a döntésre válaszul szombaton 15 százalékos globális vámot hirdetett meg valamennyi külföldi importtermékre, ezúttal az 1974-es kereskedelmi törvény 122. szakaszára hivatkozva. Bár ez más jogalap, mint amelyet a bíróság vizsgált, kongresszusi jóváhagyás nélkül az intézkedés öt hónapon belül automatikusan hatályát veszti. Greer jelezte: a kormányzat egyelőre nem kíván törvényhozási felhatalmazást kérni.

Kapcsolódó cikkünk

Hiába a bírósági döntés, Trump nem hátrál: újabb vámokkal fenyeget

Emeli a tétet Donald Trump: általánosan 15 százalékos vámokat jelentett be

Azonnal leállíthatják az EU és az Egyesült Államok közti kereskedelmi megállapodásról szóló folyamatot

Fájdalmas pofont kaptak az USA legfontosabb szövetségesei, a riválisok viszont nagyon jól jártak

Trump bejelentései után lemondta washingtoni látogatását az ázsiai nagyhatalom

A kereskedelmi főképviselő hangsúlyozta, hogy

Washington nem lép vissza a korábban mintegy húsz országgal – köztük az Egyesült Királysággal, az Európai Unióval, Japánnal és Svájccal – kötött kétoldalú kereskedelmi megállapodásoktól.

Még több Gazdaság

Trump bejelentései után lemondta washingtoni látogatását az ázsiai nagyhatalom

Fájdalmas pofont kaptak az USA legfontosabb szövetségesei, a riválisok viszont nagyon jól jártak

Az USA szerint egyik ország sem akarja felmondani a vámmegállapodásokat

Ezt annak ellenére jelentette ki, hogy a bíróság az ezekben szereplő vámokat is jogellenesnek minősítette.

Elvárjuk, hogy partnereink is tartsák magukat ezekhez az egyezségekhez

– mondta Greer a CBS-nek.

Az eddig beszedett vámok esetleges visszatérítését a kormányzat a Nemzetközi Kereskedelmi Bíróság döntésére bízná. Scott Bessent pénzügyminiszter a CNN-nek nyilatkozva közölte: a tárca 2026-os bevételi előrejelzései változatlanok. Hozzátette, hogy az adminisztráció továbbra is elkötelezett az amerikai gyártás hazatelepítése és a kereskedelmi egyensúlyhiány csökkentése mellett.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

Hitelkárosultak

Tartozás elévülési idő

Azok számára, akik váratlanul fizetési felszólítást kaptak egy követeléskezelőtől és felocsudtak az első sokk után, a legjobb amit tehetnek, hogy megvizsgálják elévült-e az adott követ

Holdblog

A Boomerek bosszúja (by Zsiday)

Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo

KonyhaKontrolling

Csalódás egy programban

Magyarország politikai szinten már nagyon régen elesett. Sajnos ez nemcsak országunkra igaz, magasabb szinten megfigyelhető trend, hogy a választók nem várják el a valódi értékeket. Ócska poli

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Azonnal leállíthatják az EU és az Egyesült Államok közti kereskedelmi megállapodásról szóló folyamatot
Időjárás: ilyen még nem volt Magyarországon idén
Asztalra csapott a jegybankelnök: nincs szükség mind a 27 uniós tagállamra a haladáshoz
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility