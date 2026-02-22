Jövő héten érkezik a tavaszias idő

Hétfőn északnyugat felől szakadozik, csökken, majd estétől megnövekszik a felhőzet. Nagyobb területen több, keleten néhány órás napsütés valószínű, de az ország északkeleti felén több helyen várható eső, zápor. Eleinte csökken, a nap második felétől újra növekszik a csapadékhajlam: északnyugat felől elszórtan valószínű zápor, északon akár zivatar is kialakulhat. A nyugati, északnyugati szél megélénkül, megerősödik, záporos csapadékgócok környezetében viharos széllökés sem kizárt.
A maximum-hőmérséklet 9 és 15 fok között alakul.
Kedden napközben észak felől egyre nagyobb területen szakadozik, gomolyosodik a felhőtakaró, estére a legtöbb helyen kiderül az ég. Szórványosan valószínű főleg záporos csapadék, elsősorban a hegyekben havas eső zápor, hózápor, északkeleten, keleten esetleg az ég is megdörrenhet. A többnyire északnyugati, nyugati irányú szelet nagy területen kísérhetik élénk, olykor erős széllökések.
A minimum általában 2 és 7 fok között alakul, az északkeleti határvidéken fagypont körüli értékek is lehetnek. A csúcsérték 7 és 14 fok között valószínű.
Szerdán a felhős - főleg keleti - tájakon is szakadozik, gomolyosodik a felhőzet napközben, az éjszaka képződő ködfoltok pedig feloszlanak, így általában napos időre számíthatunk. Napközben legfeljebb már csak északkeleten fordulhat elő egy-egy futó zápor. Inkább csak néhol élénkülhet meg az északnyugati szél.
A minimum általában mínusz 3 és plusz 2 fok között alakul, a felhős tájakon ennél enyhébb, a fagyzugokban hidegebb idő várható. A csúcsérték 7 és 15 fok között alakulhat.
Csütörtökön általában derült, napos idő ígérkezik az éjjel képződő pára, köd, illetve rétegfelhőzet - itt-ott lassabb - feloszlását követően. Csapadék nem várható. A délkeletire, délire forduló szél az Észak-Dunántúlon megélénkülhet.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 6 és plusz 3, a legmagasabb nappali hőmérséklet 8 és 16 fok között valószínű.
Pénteken északnyugat, nyugat felől egyre több felhő sodródhat az ország fölé, de több órára így is kisüt a nap az éjszaka képződő pára, köd feloszlása után. Csapadék nem várható. A délies szél többnyire mérsékelt marad.
Hajnalra mínusz 6 és plusz 4 fok közé csökken a hőmérséklet, délután általában 13 és 18 fok közötti hőmérséklet várható, de északkeleten kissé hűvösebb is lehet.
Szombaton az ország nagyobb részén több órára kisüt a nap, északon, északnyugaton lehet időszakos felhősödés és ott nem kizárt kisebb eső, zápor sem. Általában délies szél lehet a jellemző, amely néhol megélénkülhet.
Hajnalra mínusz 4 és plusz 5 fok közé csökken a hőmérséklet, míg délután 11 és 18 fok közötti hőmérséklet várható.
Vasárnap a fátyol- és gomolyfelhők mellett általában több órára kisüt a nap, legfeljebb északnyugaton, északon lehet kisebb eső, zápor. A délies légmozgás többnyire mérsékelt marad.
A minimum-hőmérséklet mínusz 3 és plusz 6, a csúcsérték 12 és 18 fok között alakulhat.
