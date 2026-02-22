Orbán Viktor összehívta az Energiabiztonsági Tanácsot

Az ülésén részt vesz
- Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke,
- Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter,
- Lantos Csaba energiaügyi miniszter,
- Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója,
- Bíró Marcell a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója,
- Szarvas Ferenc a Mavir Zrt. vezérigazgatója,
- Hernádi Zsolt a MOL elnök-vezérigazgató,
- Mátrai Károly az MVM Zrt. vezérigazgatója,
- valamint Máté János Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár
- tartalmazza a közlemény.
Mi történt eddig?
A Szlovákiát és Magyarországot orosz nyersanyaggal ellátó Barátság kőolajvezetéken január végén állt le a szállítás, miután orosz találat érte a vezetékhez kapcsolódó kulcsfontosságú infrastruktúrát.
Magyarország álláspontja szerint Ukrajna szándékosan húzza az időt a szállítás helyreállításában,
ezért addig blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd euró értékű európai uniós hitelcsomagot, amíg a szomszédos ország nem indítja újra a kőolajszállítást a Barátság vezetéken. Ezenkívül a Magyarországról Ukrajnába irányuló dízelüzemanyag-export is leállt, és mindaddig nem indul újra, amíg az ukránok nem indítják újra a kőolajszállítást a Barátságon.
Szlovákia miniszterelnöke, Robert Fico szombaton közölte: amennyiben hétfőig nem indul újra az orosz kőolaj szállítása a Barátság vezetéken, Szlovákia leállítja az Ukrajnába irányuló vészhelyzeti villamosenergia-exportot.
A kialakult helyzetben az Adria vezeték jelentősége megnövekedett; a horvát Janaf olajvállalat pénteki közleményében arról tájékoztatott, hogy Magyarország és Szlovákia kőolajellátása teljes mértékben biztosított, és jelenleg is jelentős mennyiségű nem orosz kőolaj érkezik a Mol számára.
