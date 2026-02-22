  • Megjelenítés
Trump bejelentései után lemondta washingtoni látogatását az ázsiai nagyhatalom
Trump bejelentései után lemondta washingtoni látogatását az ázsiai nagyhatalom

Elhalasztotta a washingtoni kereskedelmi tárgyalásokat India, miután az amerikai vámpolitika gyökeres fordulatot vett a hétvégén. A felek a kialakult helyzet értékelése után egyeztetnek majd egy új időpontról - számolt be a Cnbc.

Az indiai kereskedelmi delegáció – élén Darpan Jain főtárgyalóval – a jövő héten háromnapos egyeztetéssorozatot tartott volna Washingtonban. A látogatás célja az ideiglenes kétoldalú kereskedelmi megállapodás véglegesítése lett volna. A CNBC értesülései szerint

a találkozót "kölcsönösen megfelelő időpontra" halasztják, mivel mindkét fél időt kér a legújabb fejlemények és azok következményeinek kiértékelésére.

A fordulat közvetlen kiváltó oka, hogy az amerikai Legfelsőbb Bíróság pénteken jogellenesnek nyilvánította Donald Trump vámintézkedéseit. Az elnök órákkal később az 1974-es kereskedelmi törvény 122. szakaszára hivatkozva előbb 10, majd 15 százalékos globális importvámot vezetett be.

India eddig 25 százalékos, úgynevezett viszonossági vámmal szembesült, amelyet a február 6-i ideiglenes megállapodás értelmében 18 százalékra csökkentettek volna. A közös nyilatkozat ugyanakkor tartalmazott egy záradékot, mely szerint amennyiben bármelyik fél módosítja a megállapodás szerinti vámokat, a másik fél is jogosult saját vállalásainak felülvizsgálatára.

Adzsaj Szrivasztava, a Global Trade Research Initiative alapítója és egykori indiai kereskedelmi tárgyaló szerint India most – más országokhoz hasonlóan – a 15 százalékos globális vám mellett a legnagyobb kedvezmény elvéhez kapcsolódó, jellemzően 2-3 százalékos vámtételekkel is számolhat. A szakértő úgy fogalmazott:

A 18 százalékos vámról szóló tárgyalások bizonyos előfeltételekre épültek, amelyek most megszűntek. Mindkét félnek újra kell gondolnia a stratégiáját, az Egyesült Államoknak pedig sürgősebb ügyekkel is foglalkoznia kell.

Pijus Gojal indiai kereskedelmi miniszter pénteken még úgy nyilatkozott, hogy az ideiglenes megállapodást várhatóan márciusban írják alá, és áprilisban léptetik hatályba. Ezt a menetrendet azonban a megváltozott körülmények alaposan felülírhatják.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

