A téli olimpia igazi specialistája: Norvégia minden mutatóban az élen

A nemrég véget ért téli olimpia éremtáblázata első ránézésre nem okozott meglepetést, de a grafikonokból jól látszik, hogy attól függően, milyen mutató alapján rangsoroljuk az országokat, egészen más kép rajzolódik ki a teljesítményekről.
Az abszolút aranyérmek száma alapján Norvégia toronymagasan vezet.
A skandináv ország 18 aranyérmet és összesen 41 dobogós helyezést szerzett, ami kiemelkedő fölényt jelent. A második helyen az Egyesült Államok áll 12 arannyal és 33 összes éremmel, azt követi Hollandia és Olaszország 10–10 arannyal, majd Németország és Franciaország 8–8 elsőséggel. Ebben a rangsorban a nagy sportnemzetek súlya érvényesül, hiszen a népesség és a gazdasági háttér is komoly szerepet játszik az eredményekben.
A listák azonban egy másik nézőpontot is bemutatnak, amikor az érmek számát egymillió lakosra vetítjük. Itt már látványosan átrendeződik a mezőny. Norvégia 7,34 éremmel egymillió főre vetítve is az élen marad, ráadásul toronymagasan, ami extrém sporthatékonyságot jelez. A második helyre Svájc kerül 2,57-es mutatóval, majd Ausztria 1,97-tel, Szlovénia 1,88-cal és Svédország 1,70-nel. Ezek az országok lakosságszámukhoz képest kimagaslóan teljesítettek. Ezzel szemben az Egyesült Államok 0,10-es, Kína pedig 0,01-es értéket mutat, ami jól érzékelteti, hogy nagy népesség mellett még jelentős éremszám esetén is alacsony lehet az egy főre jutó teljesítmény.
A harmadik nézőpont, ha a gazdasági súlyához viszonyítjuk az eredményeket, hogy hány érem jut 100 milliárd dollár GDP-re vetítve. Ebben az összevetésben ismét Norvégia vezet 7,08-as értékkel, szintén kiemelkedve a mezőnyből. Szlovénia 3,37-tel kifejezetten erős pozíciót foglal el, míg Svájc és Ausztria 2,70, illetve 2,69 körüli mutatóval szintén hatékony sportnemzetnek számít gazdasági teljesítményükhöz mérten. A nagy gazdaságok, mint az Egyesült Államok, Németország vagy Franciaország, ebben az összevetésben jóval alacsonyabb értéket produkálnak, mert hatalmas GDP-jükhöz képest az érmek száma arányaiban kisebb.
Norvégia sikere a téli olimpián nem csupán egy-egy kiugró versenyzőnek köszönhető, hanem mélyen gyökerezik a skandináv ország sportkultúrájában és társadalmi modelljében. A norvégok hagyományosan a sífutásban, biatlonban és északi kombináltban erősek, és ezek a sportágak szinte minden téli olimpián garantálják az érmek egy jelentős részét. Ami azonban ennél is fontosabb, az a széles alapokra épülő utánpótlásrendszer és a sport szeretete már gyerekkortól: Norvégiában nem sürgetik a gyerekeket korai specializációra, a hangsúly a játék örömén, a részvételen és a több sportág kipróbálásán van, ami hosszú távú motivációt és kevés sportból való kiesést eredményez. Ezt a filozófiát sokan a norvég siker kulcsának tartják, mert így nemcsak tehetséges sportolók, hanem kiegyensúlyozott, erős sportolói közösség is épül a téli sportok köré.
A 2026-os játékok legfényesebb példája erre Johannes Høsflot Klæbo, aki minden részt vett férfi sífutó versenyszámot megnyert, így rekord-mennyiségű hat aranyat szerzett egyetlen olimpián, és ezzel összesen is a legsikeresebb téli olimpikonná vált. Klæbo dominanciája nem véletlen, a norvég sífutás hagyományai, magas szintű edzés- és támogatási struktúrája mellett egy olyan környezetben edződött, ahol a sport élménye és a közösségi fejlődés legalább annyit számít, mint a versenyzés maga.
Címlapkép forrása: Sarah Stier/Getty Images
