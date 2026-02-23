Bedobják a gyeplőt a lovak közé? Ezt okozhatja az új Fed-elnök a globális monetáris politikában

Az ellentmondás
Nagyjából egy évvel ezelőtt az összes befektető, aki nyomon követte a magyar gazdasági és gazdaságpolitikai fejleményeket, lázban égett. Közeledett ugyanis az elnökváltás a Magyar Nemzeti Bankban. Egészen vad elképzelések is körvonalazódtak a monetáris politika irányváltásáról, miközben az új MNB-elnököt, Varga Mihályt jól ismerő hazai elemzők többsége sejtette, hogy nem eszik azért olyan forrón azt a kását. Lassan eltelt egy év és bebizonyosodott: nagyobb volt az egésznek a füstje, mint a lángja. Most ért csak el oda ugyanis a magyar jegybank, hogy vélhetően meglépi a kamatvágást, miközben drasztikus reformot nem láttunk a jegybanki szerepkör kapcsán.
De vajon elmondható lesz-e mindez a Fed elnökváltása kapcsán is? Bő két héttel ezelőtt érkezett a bejelentés Donald Trumptól, hogy Kevin Warsh-t jelöli az amerikai jegybank kormányzótanácsának élére. Warsh májusban foglalja el az új pozícióját, és elnöki minőségében az első kamatdöntő ülésére júniusban kerül sor. Vagyis rengeteg idő van még a spekulációra. Márpedig van abban némi ellentmondás, hogy
Trump egy „galamb” (vagyis az alacsony kamatkörnyezetet favorizáló) elnököt akart, miközben Warsh munkásságát nézve inkább egy „héja” (a szigorúbb kamatpolitikát támogató) jegybankár képe rajzolódik ki.
Warsh élettörténetének felgöngyölítését az olvasóra bíznám, amelyben nagy segítség lehet a mesterséges intelligencia. És ha már itt tartunk, talán pont ez oldja fel a „galamb-héja” ellentmondást.
Kevin Warsh ugyanis feltételezhetően azzal az álláspontjával tudta meggyőzni Trumpot, hogy az AI lesz az, ami mindent megváltoztat. Warsh szerint az AI elhozza a történelem legnagyobb hatékonyságnövekedését, amely úgy teremt lehetőséget az amerikai gazdaság dinamikus bővülésére, hogy az inflációt nem emeli. Így pedig a Fed kényelmesen vághatja a kamatokat. Hasonló gondolkodásra volt már példa az 1990-es években, méghozzá az Alan Greenspan vezette Fed alatt.
Az alapkamaton túl
Warsh sikere természetesen részben azon múlik majd, hogy mennyire lesz képes meggyőzni nézeteiről a kollégáit. Ugyanis mindig egy 12 fős tanács dönt a kamatokról, ahol mindenki szavazata egyet ér. Vagyis az elnök személye csak annyiban befolyásolja a kamatpolitikát, amennyire befolyásolni tudja a többi döntéshozó gondolkodását. Ez nem lesz azonban egyszerű feladat, mivel a Greenspan-érához képest eltérő a fiskális környezet: jóval expanzívabb, vagyis az inflációt felfelé hajtó. Sokan úgy vélik, hogy a Trump-féle költségvetési elszállást majd a Warsh vezette jegybank állampapír-vásárlásokkal (QE, azaz mennyiségi lazítás) támogatja. Az új Fed-elnök azonban eddig ennek homlokegyenest az ellentétét képviselte a jegybanki mérlegpolitikában. Meglátása szerint a Fed függetlenségét töri le ez a típusú eszközvásárlás.
Ez lehet talán az egyik legnagyobb hatású szemléletváltás a jegybanki gondolkodásban.
Amennyiben ugyanis a Fed határozottan kiáll a mérleg bővítése ellen, úgy más, globális szinten fontos jegybankok számára is nehezebbé válik a mennyiségi lazítás újbóli repertoárba emelése.
Hogy miért? Mert nagyon sokszor az akadémiai élet a gyakorlatot követi. A Fed következetesen anti-QE álláspontja rengeteg ezt támogató akadémiai kutatást generál majd, ami komoly muníciót adhat a hagyományosan „héja” retorikát alkalmazó jegybankároknak például az Európai Központi Bankon belül. Vagyis jelentősebben beszűkülhet az EKB mozgástere ezen a téren, vagy ha mégis hasonló lépésre kényszerül, és a mennyiségi lazítással kvázi az eurót is gyengíti a dollárral szemben, azzal kivívhatja maga ellen Trump haragját, aki nagyon gyorsan tud nagyon erős következtetéseket levonni. Csak a játék kedvéért egy példa: árfolyam-manipulátornak bélyegezi az EU-t.
Persze azért, mert valaki ellenzi a mennyiségi lazítást, még nem feltétlenül jelenti azt, hogy a végtelenségig szűkíti majd a Fed mérlegét. Az USA jegybanki mérlegben ugyanis még mindig vannak a korábbi mennyiségi lazításból származó állampapír-állományok. A jelenlegi likviditás fenntartását úgy lehet biztosítani, hogy a felszabaduló összegeket rövid lejáratú állampapírokba forgatja vissza a Fed. Ezzel pedig egy sokkal tisztább, piaci helyzetet teremt a hozamgörbe hosszú végén, márpedig Warsh nagyon sok szempontból a vegytiszta versenyben hisz. Talán éppen ezért nem túl nagy híve az előretekintő iránymutatásnak (forward guidance) sem. De erre még visszatérünk.
Szóval a magára hagyott hozamgörbe egy várhatóan dinamikusan növekvő USA gazdasággal párosulva magasabb hozamkörnyezetet hozna – egyéb intézkedések hiányában.
Amennyiben ez bekövetkezik, úgy az emelkedő amerikai hozamok magukkal húznák felfelé a többi fontosabb piac hozamát, így az eurókötvények hozamát, valamint a feltörekvő piacok hozamai is feljebb kúsznának. Aligha kell bemutatni, hogy ez a magyar államadósság-kezelés és monetáris politika számára igen kellemetlen fejlemény lenne, a költségvetési hatásokról nem is beszélve. Hiszen alapvetően mindez szigorúbb monetáris politikát kellene implikáljon, vagyis a változások hiányához képest magasabb kamatkörnyezetet. Vagy ennek hiányában viszont sérülékenyebb forintot.
Persze a Fed kezében is lehetnek mitigáló eszközök, ha úgy látják, hogy túl rizikós lenne az amerikai hozamgörbe emelkedése. Az egyik ilyen eszköz lehet a dereguláció. Itt elsősorban a lazább tőkeáttételi mutató jelentene nagyobb kereskedelmi banki keresletet az amerikai állampapírpiacon, és ez a többletkereslet tarthatná kordában a hosszú hozamokat. Ugyanakkor ez a dereguláció egyben globális versenyelőnyt biztosíthat az amerikai bankok számára. Ezzel pedig megint számolnia kell az euróövezeti bankrendszernek, főleg annak globális szereplőinek. Mindez pedig felgyorsíthatja az európai tőkepiac elmélyítésére tett törekvéseket, ami elengedhetetlen lenne az EU stratégiai autonómiájának és versenyképességének erősítéséhez.
Bedobják a gyeplőt?
Végezetül térjünk vissza az előretekintő iránymutatás témájához. A Fed ezzel kapcsolatos álláspontja rendkívül sokat változott az elmúlt évtizedekben, elsősorban a globális pénzügyi válságot követően. A jegybanki kommunikáció sokkal aktívabb lett: rengeteg jegybanki megszólalás, minden döntés után hivatalos sajtótájékoztató, minden második döntést követően frissített, publikus előrejelzés (beleértve a kamatpályát is) és mindezzel a piaci várakozások aktív menedzselése.
Ezzel szemben Warsh azt mondja, hogy ez a fajta nyílt kommunikáció megbéklyózza a monetáris politika rugalmasságát és reakciós képességét. Ráadásul amikor nem élünk válságos időket, teljesen felesleges szócséplés. Arról nem is beszélve, hogy ezzel a rendkívül aktív kommunikációval a meglepetés ereje is elveszik a monetáris politikából. Nyilván egyelőre nehéz megmondani, hogy milyen átalakulást hoz majd Warsh érkezése a Fed kommunikációjának szempontjából. Az az érzésem, hogy véget érhet az az időszak, amikor az elemzők már-már nyelvészként működve próbálják kitalálni, hogy „mire gondolt a költő”. Mit hozhat ez a változás a gyakorlatban? Vélhetően sokkal nagyobb piaci volatilitást, ugyanis
egy, a befektetők kezét kevésbé fogó Fed kicsit olyan, mintha bedobnánk a gyeplőt a lovak közé, aztán hadd szóljon.
Mielőtt azonban bárki ezt úgy értelmezné, hogy akkor ez a volatilitás világszerte megjelenik, egy utolsó – talán sokkoló adattal – zárnám az írást. Amikor ezt írom, immáron 202 napja igaz az az állítás, hogy a feltörekvő-piaci devizákra jellemző volatilitás alacsonyabb, mint a fejlett piaci devizáké. Egészen 2008-ig kell visszamennünk, hogy valami hasonlót lássunk: akkor 208 napig állt fenn ez a helyzet. Azelőtt pedig 2000–2001-ben láttunk egy másfél éves hasonló periódust. Ez a rekord is veszélyben lehet, ha a Warsh-féle kilúgozott kommunikáció és a Trump-hatás együtt mozgatja a fejlett piacokat. Ez pedig egyértelműen kedvezne a feltörekvő piacok felé irányuló tőkeáramlásnak, ami jó ideig akár konzerválhatná is a forintpiaci stabilitást. Mindez a magyar jegybank számára nagyobb döntéshozatali szabadságot jelenthetne.
Összegzés
A technológiai haladásba vetett hittől kezdve a megváltozó jegybanki mérlegpolitikán át a kommunikációs alapvetések megváltoztatásáig minden terítékre kerülhet Kevin Warsh érkezésével. Egy új szemléletű Fed meghonosíthat hasonló nézeteket más nagy jegybankoknál is, miközben sok szempontból komoly ellenszelet biztosít vagy éppen szűkíti a többiek döntéshozatali terét. Rendkívül izgalmas időszaknak nézünk tehát elébe, ahol csak egy biztos: minél nagyobb egy jegybank rugalmassága és adaptációs képessége, annál nagyobb valószínűséggel tud kijönni nyertesen ezekből a globális változásokból.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Hatalmas bejelentés érkezett: rengeteg nukleáris fűtőanyag tűnhet el a piacról
Ez sok mindent megváltoztat.
Megszólaltak a meteorológusok: ekkor rúgja be az ajtót a tavasz Magyarországon
Ezt mutatják az időjárás-előrejelzések.
Európa élvonalába repült Varsó, Budapest felkészül
Meglepő számokat tett közzé a CBRE.
Csádot is elérte a szomszédos ország véres polgárháborúja: rendkívüli döntést hoztak
Öt csádi katona és három civil halt meg egy összecsapásban.
Európai katonák indulhatnak Ukrajnába: elmondta Zelenszkij, hol lenne rájuk szükség
Már ha összejön a békemegállapodás.
Nem mondja el a MÁV, miért siklott ki egy motorvonat Magyarkútnál
Kész a jelentés, de nem hozzák nyilvánosságra.
AI a gyakorlatban: mit hoz az üzletnek a mesterséges intelligencia Magyarországon?
Találkozzunk március 18-án!
Otthoni napelemes energiatároló: kinek, hogyan és mikor éri meg? - Most választ kapsz mindenre!
Meglepő számok jöttek ki.
Ha mindenki buborékról beszél, tényleg jön az összeomlás?
Ismert tőzsdei bölcsesség, hogy a buborékok kipukkanása általában nem akkor következik be a tőzsdéken, amikor a piaci szereplők a leginkább számítanak rá. A fordulat gyakran... The post Ha m
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Tartozás elévülési idő
Azok számára, akik váratlanul fizetési felszólítást kaptak egy követeléskezelőtől és felocsudtak az első sokk után, a legjobb amit tehetnek, hogy megvizsgálják elévült-e az adott követ
Expatok, kiküldetések nemzetközi adózása
A kiküldetések, expatok adózási kezelése a gyakorlatban sok esetben bonyolultabb, mint elsőre gondolnánk. Számos olyan nemzetközi adózási kérdés merülhet fel (például a 183 napos szabály,
A jó befektető imádja a széles árkokat a vár körül
Ha meg akarsz védeni egy települést, a fal csak a második legjobb megoldás - a legjobb egy jó mély, széles vizesárok. Ez az üzleti életben... The post A jó befektető imádja a széles árkokat
A második Trump-elnökség klíma-és energiapolitikájának első éve
Donald Trump második elnöksége érdemi fordulatot hozott az Egyesült Államok klíma- és energiapolitikájában. A 2025-ös évet a szövetségi szabályozási keretek felülvizsgálata, a nemzetközi
A Boomerek bosszúja (by Zsiday)
Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo
Új akkumulátorral forradalmasíthatja az elektromos járműveket egy finn cég
A finn Donut Lab egy olyan, járművek működtetésére alkalmas szilárdtest-akkumulátort fejlesztett ki, amire régóta törekszik az akkuipar. Az új akkumulátor a hagyományos
430 ezer vállalkozót érint: automatizálható lesz a bevallás (x)
A Kulcs Flow számlázóprogram elkészíti és beadja a bevallásod.
Hogyan hackelte meg a Hackrate az IT biztonsági tesztelést? (x)
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Saját sírját ássa Európa: súlyos válságok után jöhet a várt fordulat – De mi lesz Magyarországgal?
A felbomlás vagy a feltámadás küszübén állunk?
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?