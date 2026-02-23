Bedobják a gyeplőt a lovak közé? Ezt okozhatja az új Fed-elnök a globális monetáris politikában

Most ugyanaz történik az Egyesült Államokban, mint ami egy évvel ezelőtt Magyarországon. Közeleg a jegybank új elnökének hivatalba lépése, és a piacok még mindig találgatnak. A legfontosabb különbség, hogy a Fed új arca és a monetáris politika esetlegesen változó irányvonala globális befolyással bír. De mennyire lesz ragadós az új minta, és mit jelenthet mindez Európára vagy épp hazánkra nézve?

Az ellentmondás

Nagyjából egy évvel ezelőtt az összes befektető, aki nyomon követte a magyar gazdasági és gazdaságpolitikai fejleményeket, lázban égett. Közeledett ugyanis az elnökváltás a Magyar Nemzeti Bankban. Egészen vad elképzelések is körvonalazódtak a monetáris politika irányváltásáról, miközben az új MNB-elnököt, Varga Mihályt jól ismerő hazai elemzők többsége sejtette, hogy nem eszik azért olyan forrón azt a kását. Lassan eltelt egy év és bebizonyosodott: nagyobb volt az egésznek a füstje, mint a lángja. Most ért csak el oda ugyanis a magyar jegybank, hogy vélhetően meglépi a kamatvágást, miközben drasztikus reformot nem láttunk a jegybanki szerepkör kapcsán.

De vajon elmondható lesz-e mindez a Fed elnökváltása kapcsán is? Bő két héttel ezelőtt érkezett a bejelentés Donald Trumptól, hogy Kevin Warsh-t jelöli az amerikai jegybank kormányzótanácsának élére. Warsh májusban foglalja el az új pozícióját, és elnöki minőségében az első kamatdöntő ülésére júniusban kerül sor. Vagyis rengeteg idő van még a spekulációra. Márpedig van abban némi ellentmondás, hogy

Trump egy „galamb” (vagyis az alacsony kamatkörnyezetet favorizáló) elnököt akart, miközben Warsh munkásságát nézve inkább egy „héja” (a szigorúbb kamatpolitikát támogató) jegybankár képe rajzolódik ki.

Warsh élettörténetének felgöngyölítését az olvasóra bíznám, amelyben nagy segítség lehet a mesterséges intelligencia. És ha már itt tartunk, talán pont ez oldja fel a „galamb-héja” ellentmondást.

Kevin Warsh ugyanis feltételezhetően azzal az álláspontjával tudta meggyőzni Trumpot, hogy az AI lesz az, ami mindent megváltoztat. Warsh szerint az AI elhozza a történelem legnagyobb hatékonyságnövekedését, amely úgy teremt lehetőséget az amerikai gazdaság dinamikus bővülésére, hogy az inflációt nem emeli. Így pedig a Fed kényelmesen vághatja a kamatokat. Hasonló gondolkodásra volt már példa az 1990-es években, méghozzá az Alan Greenspan vezette Fed alatt.

Az alapkamaton túl

Warsh sikere természetesen részben azon múlik majd, hogy mennyire lesz képes meggyőzni nézeteiről a kollégáit. Ugyanis mindig egy 12 fős tanács dönt a kamatokról, ahol mindenki szavazata egyet ér. Vagyis az elnök személye csak annyiban befolyásolja a kamatpolitikát, amennyire befolyásolni tudja a többi döntéshozó gondolkodását. Ez nem lesz azonban egyszerű feladat, mivel a Greenspan-érához képest eltérő a fiskális környezet: jóval expanzívabb, vagyis az inflációt felfelé hajtó. Sokan úgy vélik, hogy a Trump-féle költségvetési elszállást majd a Warsh vezette jegybank állampapír-vásárlásokkal (QE, azaz mennyiségi lazítás) támogatja. Az új Fed-elnök azonban eddig ennek homlokegyenest az ellentétét képviselte a jegybanki mérlegpolitikában. Meglátása szerint a Fed függetlenségét töri le ez a típusú eszközvásárlás.

Ez lehet talán az egyik legnagyobb hatású szemléletváltás a jegybanki gondolkodásban.

Amennyiben ugyanis a Fed határozottan kiáll a mérleg bővítése ellen, úgy más, globális szinten fontos jegybankok számára is nehezebbé válik a mennyiségi lazítás újbóli repertoárba emelése.

Hogy miért? Mert nagyon sokszor az akadémiai élet a gyakorlatot követi. A Fed következetesen anti-QE álláspontja rengeteg ezt támogató akadémiai kutatást generál majd, ami komoly muníciót adhat a hagyományosan „héja” retorikát alkalmazó jegybankároknak például az Európai Központi Bankon belül. Vagyis jelentősebben beszűkülhet az EKB mozgástere ezen a téren, vagy ha mégis hasonló lépésre kényszerül, és a mennyiségi lazítással kvázi az eurót is gyengíti a dollárral szemben, azzal kivívhatja maga ellen Trump haragját, aki nagyon gyorsan tud nagyon erős következtetéseket levonni. Csak a játék kedvéért egy példa: árfolyam-manipulátornak bélyegezi az EU-t.

Persze azért, mert valaki ellenzi a mennyiségi lazítást, még nem feltétlenül jelenti azt, hogy a végtelenségig szűkíti majd a Fed mérlegét. Az USA jegybanki mérlegben ugyanis még mindig vannak a korábbi mennyiségi lazításból származó állampapír-állományok. A jelenlegi likviditás fenntartását úgy lehet biztosítani, hogy a felszabaduló összegeket rövid lejáratú állampapírokba forgatja vissza a Fed. Ezzel pedig egy sokkal tisztább, piaci helyzetet teremt a hozamgörbe hosszú végén, márpedig Warsh nagyon sok szempontból a vegytiszta versenyben hisz. Talán éppen ezért nem túl nagy híve az előretekintő iránymutatásnak (forward guidance) sem. De erre még visszatérünk.

Szóval a magára hagyott hozamgörbe egy várhatóan dinamikusan növekvő USA gazdasággal párosulva magasabb hozamkörnyezetet hozna – egyéb intézkedések hiányában.

Amennyiben ez bekövetkezik, úgy az emelkedő amerikai hozamok magukkal húznák felfelé a többi fontosabb piac hozamát, így az eurókötvények hozamát, valamint a feltörekvő piacok hozamai is feljebb kúsznának. Aligha kell bemutatni, hogy ez a magyar államadósság-kezelés és monetáris politika számára igen kellemetlen fejlemény lenne, a költségvetési hatásokról nem is beszélve. Hiszen alapvetően mindez szigorúbb monetáris politikát kellene implikáljon, vagyis a változások hiányához képest magasabb kamatkörnyezetet. Vagy ennek hiányában viszont sérülékenyebb forintot.

Persze a Fed kezében is lehetnek mitigáló eszközök, ha úgy látják, hogy túl rizikós lenne az amerikai hozamgörbe emelkedése. Az egyik ilyen eszköz lehet a dereguláció. Itt elsősorban a lazább tőkeáttételi mutató jelentene nagyobb kereskedelmi banki keresletet az amerikai állampapírpiacon, és ez a többletkereslet tarthatná kordában a hosszú hozamokat. Ugyanakkor ez a dereguláció egyben globális versenyelőnyt biztosíthat az amerikai bankok számára. Ezzel pedig megint számolnia kell az euróövezeti bankrendszernek, főleg annak globális szereplőinek. Mindez pedig felgyorsíthatja az európai tőkepiac elmélyítésére tett törekvéseket, ami elengedhetetlen lenne az EU stratégiai autonómiájának és versenyképességének erősítéséhez.

Bedobják a gyeplőt?

Végezetül térjünk vissza az előretekintő iránymutatás témájához. A Fed ezzel kapcsolatos álláspontja rendkívül sokat változott az elmúlt évtizedekben, elsősorban a globális pénzügyi válságot követően. A jegybanki kommunikáció sokkal aktívabb lett: rengeteg jegybanki megszólalás, minden döntés után hivatalos sajtótájékoztató, minden második döntést követően frissített, publikus előrejelzés (beleértve a kamatpályát is) és mindezzel a piaci várakozások aktív menedzselése.

Ezzel szemben Warsh azt mondja, hogy ez a fajta nyílt kommunikáció megbéklyózza a monetáris politika rugalmasságát és reakciós képességét. Ráadásul amikor nem élünk válságos időket, teljesen felesleges szócséplés. Arról nem is beszélve, hogy ezzel a rendkívül aktív kommunikációval a meglepetés ereje is elveszik a monetáris politikából. Nyilván egyelőre nehéz megmondani, hogy milyen átalakulást hoz majd Warsh érkezése a Fed kommunikációjának szempontjából. Az az érzésem, hogy véget érhet az az időszak, amikor az elemzők már-már nyelvészként működve próbálják kitalálni, hogy „mire gondolt a költő”. Mit hozhat ez a változás a gyakorlatban? Vélhetően sokkal nagyobb piaci volatilitást, ugyanis

egy, a befektetők kezét kevésbé fogó Fed kicsit olyan, mintha bedobnánk a gyeplőt a lovak közé, aztán hadd szóljon.

Mielőtt azonban bárki ezt úgy értelmezné, hogy akkor ez a volatilitás világszerte megjelenik, egy utolsó – talán sokkoló adattal – zárnám az írást. Amikor ezt írom, immáron 202 napja igaz az az állítás, hogy a feltörekvő-piaci devizákra jellemző volatilitás alacsonyabb, mint a fejlett piaci devizáké. Egészen 2008-ig kell visszamennünk, hogy valami hasonlót lássunk: akkor 208 napig állt fenn ez a helyzet. Azelőtt pedig 2000–2001-ben láttunk egy másfél éves hasonló periódust. Ez a rekord is veszélyben lehet, ha a Warsh-féle kilúgozott kommunikáció és a Trump-hatás együtt mozgatja a fejlett piacokat. Ez pedig egyértelműen kedvezne a feltörekvő piacok felé irányuló tőkeáramlásnak, ami jó ideig akár konzerválhatná is a forintpiaci stabilitást. Mindez a magyar jegybank számára nagyobb döntéshozatali szabadságot jelenthetne.

Összegzés

A technológiai haladásba vetett hittől kezdve a megváltozó jegybanki mérlegpolitikán át a kommunikációs alapvetések megváltoztatásáig minden terítékre kerülhet Kevin Warsh érkezésével. Egy új szemléletű Fed meghonosíthat hasonló nézeteket más nagy jegybankoknál is, miközben sok szempontból komoly ellenszelet biztosít vagy éppen szűkíti a többiek döntéshozatali terét. Rendkívül izgalmas időszaknak nézünk tehát elébe, ahol csak egy biztos: minél nagyobb egy jegybank rugalmassága és adaptációs képessége, annál nagyobb valószínűséggel tud kijönni nyertesen ezekből a globális változásokból.

