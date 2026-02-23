Betelt a pohár a szomszédban: súlyos döntést hoztak Ukrajna ellen

A szlovák kormányfő egyértelművé tette: amennyiben az ukrán rendszerirányító a villamosenergia-rendszer stabilizálása érdekében fordulna hozzájuk,

mostantól elutasító választ fog kapni.

A drasztikus lépést azzal indokolták, hogy az orosz olajszállítás ukrán blokkolása súlyos ellátási zavarokat okozott Szlovákiában. Emiatt rendkívüli állapotot kellett hirdetniük az energiaszektorban. Robert Fico szerint az ukrán elnök ezzel szándékosan okozott kárt országának, amit nem hagyhatnak válasz nélkül.

A miniszterelnök kilátásba helyezte a konfliktus további éleződését is. Figyelmeztetett: amennyiben Kijev továbbra is veszélyezteti Szlovákia stratégiai nyersanyagellátását, kormánya felülvizsgálhatja az Ukrajna európai uniós csatlakozását támogató eddigi konstruktív álláspontját. Emellett további ellenlépéseket is előkészíthetnek.

Bár a régióban Magyarország biztosítja Ukrajna villamosenergia-importjának közel 40 százalékát, Budapest egyelőre nem csatlakozott a szlovák korlátozáshoz. A döntésben szerepet játszik a kárpátaljai magyar közösségre gyakorolt lehetséges negatív hatások elkerülése is. A szlovák szankciók visszavonásának feltétele a kormányfő közlése szerint egyértelmű: az olajtranzit teljes körű újraindítása az érintett országok irányába.

Címlapkép forrása: EU