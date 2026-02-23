Csúszik a Barátság-vezeték újraindítása, az ukránok bemondták az időpontot

  • Megjelenítés
Ismét késik a Barátság kőolajvezeték újraindítása: Ukrajna február 25-re halasztotta a szállítások folytatását, a döntés okáról azonban nem adott tájékoztatást.
A Transpetrol, a szlovák kőolajvezeték-rendszer üzemeltetője arról kapott értesítést Ukrajnából,

hogy a Barátság vezetéken történő szállítások újraindítását február 25-re halasztották.

Ezt a szlovák gazdasági minisztérium közölte hétfőn, hozzátéve, hogy az ukrán fél nem fűzött indoklást a döntéshez.

A vezeték leállása hetek óta feszültséget okoz a szomszédos országok viszonyában. Az orosz nyersolaj szállítása Szlovákia és Magyarország irányába még a múlt hónapban szakadt meg. Ukrajna állítása szerint a leállást az okozta, hogy egy orosz dróncsapás megrongálta a vezetékrendszer infrastruktúráját az ország nyugati részén.

Ezzel szemben Szlovákia és Magyarország az ukrán felet tartja felelősnek a szállítások elhúzódó szüneteltetéséért.

