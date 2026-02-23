Érthetetlen döntés: rengeteg magyar bukik havonta súlyos ezreket a mobilozáson, pedig spórolhatna

A 2025-ös adatok alapján a felhasználók 70 százaléka fizetett elő havidíjas szolgáltatásra, míg a feltöltőkártyások aránya 30 százalék volt. Ez utóbbi csoport bár évről évre zsugorodik, még mindig jelentős bázist alkot. A választásban meghatározó tényező az életkor: a 6-14 éves gyermekek és a 70 év feletti idősek körében a feltöltőkártyás megoldás a domináns, míg az aktív korúak (19-69 év) 83 százaléka a kényelmesebb, havidíjas modellt részesíti előnyben.
Jelentős a szakadék a felhasználási szokásokban is a két tábor között.
A feltöltőkártyások átlagosan mindössze havi 28 percet telefonálnak, ami a havidíjasok forgalmának csupán a tizede. Felük ráadásul tíz percnél sem beszél többet egy hónapban. Az internetezés terén is hasonló a helyzet: a kártyásoknak csak 60 százaléka használ mobilinternetet, és ők is kevesebb adatot forgalmaznak, kétharmaduk 1 gigabájt alatt marad. Jelentős részük, mintegy 30 százalékuk mobiladat helyett kizárólag wifihálózaton kapcsolódik a világhálóra.
A készülékek beszerzése és típusa is eltérő képet mutat. Míg az előfizetők többsége a szolgáltatótól, kedvezményesen vagy részletfizetéssel vásárol telefont, a feltöltőkártyásoknak csupán 29 százaléka tesz így. Ők gyakran máshonnan, akár használtan szerzik be eszközeiket, amelyek emiatt általában régebbiek is. Érdekesség, hogy a kártyások táborában tíz százalék még mindig hagyományos, nyomógombos mobilt használ, ami a havidíjasoknál már egyáltalán nem jellemző.
A kiadások tekintetében a feltöltőkártyások fele havonta 3000 forint alatt költ, ami gazdaságossá teszi számukra ezt a formát, szemben a havidíjasokkal, akiknek csak töredéke fizet ilyen keveset.
Ugyanakkor az ügyfelek közel negyede havi 7000 forintnál is többet költ mobilozásra. Ezen felhasználók viselkedése – a kiegészítő adat- és perccsomagok vásárlása miatt – forgalmukat tekintve már inkább a havidíjasokéra hasonlít, pénzügyileg mégsem lépnek tovább.
Felmerül a kérdés, hogy miért maradnak a magasabb költésűek a kényelmetlenebb konstrukcióban. A gyakori, akár heti szintű egyenlegfeltöltés hátterében állhatnak a szolgáltatói bónuszok, de szociális okok is. Az alacsonyabb jövedelműeknek könnyebb kezelni a gyakoribb, de kisebb összegű kiadásokat, mint egyben kifizetni a havidíjat. Szerepet játszhat az is, hogy ennél a típusnál nincs hitelképesség-vizsgálat. Beszédes adat, hogy a sokat költő kártyások 40 százaléka nem tudta megindokolni, miért nem vált előfizetésre, míg a keveset költők tudatosan választják a számukra olcsóbb, feltöltős megoldást.
