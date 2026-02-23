  • Megjelenítés
Érthetetlen döntés: rengeteg magyar bukik havonta súlyos ezreket a mobilozáson, pedig spórolhatna
Gazdaság

Érthetetlen döntés: rengeteg magyar bukik havonta súlyos ezreket a mobilozáson, pedig spórolhatna

Portfolio
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) legfrissebb elemzése szerint a feltöltőkártyás ügyfelek több mint ötödének, mintegy 22 százalékának érdemes lenne havidíjas csomagra váltania a költései alapján. Bár a lakosság többsége már előfizetéses konstrukciót használ, még mindig több mint kétmillióan rendelkeznek feltöltős SIM-kártyával, akiknek az eszközhasználati és fogyasztási szokásai is jelentősen eltérnek.

A 2025-ös adatok alapján a felhasználók 70 százaléka fizetett elő havidíjas szolgáltatásra, míg a feltöltőkártyások aránya 30 százalék volt. Ez utóbbi csoport bár évről évre zsugorodik, még mindig jelentős bázist alkot. A választásban meghatározó tényező az életkor: a 6-14 éves gyermekek és a 70 év feletti idősek körében a feltöltőkártyás megoldás a domináns, míg az aktív korúak (19-69 év) 83 százaléka a kényelmesebb, havidíjas modellt részesíti előnyben.

Jelentős a szakadék a felhasználási szokásokban is a két tábor között.

A feltöltőkártyások átlagosan mindössze havi 28 percet telefonálnak, ami a havidíjasok forgalmának csupán a tizede. Felük ráadásul tíz percnél sem beszél többet egy hónapban. Az internetezés terén is hasonló a helyzet: a kártyásoknak csak 60 százaléka használ mobilinternetet, és ők is kevesebb adatot forgalmaznak, kétharmaduk 1 gigabájt alatt marad. Jelentős részük, mintegy 30 százalékuk mobiladat helyett kizárólag wifihálózaton kapcsolódik a világhálóra.

A készülékek beszerzése és típusa is eltérő képet mutat. Míg az előfizetők többsége a szolgáltatótól, kedvezményesen vagy részletfizetéssel vásárol telefont, a feltöltőkártyásoknak csupán 29 százaléka tesz így. Ők gyakran máshonnan, akár használtan szerzik be eszközeiket, amelyek emiatt általában régebbiek is. Érdekesség, hogy a kártyások táborában tíz százalék még mindig hagyományos, nyomógombos mobilt használ, ami a havidíjasoknál már egyáltalán nem jellemző.

Még több Gazdaság

Kiverte a biztosítékot a techguru kijelentése: őrültség, amit a ChatGPT fogyasztásáról állítanak?

Száguld a lengyel kiskereskedelem, az elemzőket is meglepte

Évtizedes válsága ellenére is a világ 3. legnagyobb gazdasága a német

A kiadások tekintetében a feltöltőkártyások fele havonta 3000 forint alatt költ, ami gazdaságossá teszi számukra ezt a formát, szemben a havidíjasokkal, akiknek csak töredéke fizet ilyen keveset.

Ugyanakkor az ügyfelek közel negyede havi 7000 forintnál is többet költ mobilozásra. Ezen felhasználók viselkedése – a kiegészítő adat- és perccsomagok vásárlása miatt – forgalmukat tekintve már inkább a havidíjasokéra hasonlít, pénzügyileg mégsem lépnek tovább.

Felmerül a kérdés, hogy miért maradnak a magasabb költésűek a kényelmetlenebb konstrukcióban. A gyakori, akár heti szintű egyenlegfeltöltés hátterében állhatnak a szolgáltatói bónuszok, de szociális okok is. Az alacsonyabb jövedelműeknek könnyebb kezelni a gyakoribb, de kisebb összegű kiadásokat, mint egyben kifizetni a havidíjat. Szerepet játszhat az is, hogy ennél a típusnál nincs hitelképesség-vizsgálat. Beszédes adat, hogy a sokat költő kártyások 40 százaléka nem tudta megindokolni, miért nem vált előfizetésre, míg a keveset költők tudatosan választják a számukra olcsóbb, feltöltős megoldást.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

Hitelkárosultak

Tartozás elévülési idő

Azok számára, akik váratlanul fizetési felszólítást kaptak egy követeléskezelőtől és felocsudtak az első sokk után, a legjobb amit tehetnek, hogy megvizsgálják elévült-e az adott követ

Holdblog

A Boomerek bosszúja (by Zsiday)

Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Ellentámadásba lendültek az ukránok, nagyszabású drón- és rakétacsapás érkezett válaszul - Háborús híreink vasárnap
Súlyos tűz alatt Moszkva, halálos terrortámadásról beszélnek Nyugat-Ukrajnában – Percről percre az orosz-ukrán frontról hétfőn
Azonnal leállíthatják az EU és az Egyesült Államok közti kereskedelmi megállapodásról szóló folyamatot
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility