Hatalmas bejelentés érkezett: rengeteg nukleáris fűtőanyag tűnhet el a piacról
Hatalmas bejelentés érkezett: rengeteg nukleáris fűtőanyag tűnhet el a piacról

Portfolio
A világ legnagyobb urántermelője, a kazah állami Kazatomprom nagyszabású megállapodást kötött az indiai atomenergia-ügyi minisztériummal. A vállalat közlése szerint az ügylet volumene olyan jelentős, hogy értéke meghaladja a cég könyv szerinti eszközértékének 50 százalékát - írta meg a Mining.

Mivel a kazah jogszabályok értelmében egy ilyen nagyságrendű tranzakcióhoz a részvényesek jóváhagyása is szükséges, a Kazatomprom rendkívüli közgyűlést hívott össze a szavazás lebonyolítására. Ennek pontos dátumát egy későbbi időpontban teszik közzé.

Amennyiben a megállapodást jóváhagyják,

az uránkínálat egy jelentős része tűnhet el a szabadpiacról.

A Kazatomprom jelenleg a világ legnagyobb uránkészletével rendelkező vállalata, amely a globális termelés mintegy 20 százalékáért felel. A kazah cég a tavalyi évben mintegy 67,2 millió font uránkoncentrátumot állított elő, ami 10 százalékos növekedést jelentett a bázisidőszakhoz képest. A tervek szerint idén a termelés további 9 százalékkal bővülhet.

A várható növekedés ellenére az elemzők úgy vélik, hogy a globális uránpiac továbbra is strukturális hiányban marad. Az abu-dzabi székhelyű Teniz Capital befektetési bank szakértői szerint az egész ágazatban "második nukleáris reneszánsz" zajlik, így a kereslet a következő években tartósan meghaladhatja a kínálatot.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

