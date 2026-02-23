Kitudódott: nagy magyar béremelésről tárgyalnak

A Független Egészségügyi Szakszervezet (FESZ) nyilvánosságra hozta az egészségügyi államtitkársággal folytatott egyeztetéseken képviselt álláspontját, amely a 2026 és 2030 közötti időszak bérrendezésére vonatkozik. A javaslatcsomag központi eleme a kiszámítható, legalább inflációkövető éves béremelés, a szakdolgozói és orvosi fizetések közötti arány javítása, valamint az alapbérek megerősítése a túlmunkakényszer csökkentése érdekében.

A szakszervezet álláspontja szerint elengedhetetlen,

hogy a következő években minden dolgozói csoport számára garantált legyen az éves, kiszámítható béremelés.

Minimális elvárásként az inflációkövetést jelölték meg. Ugyanakkor, amennyiben a nemzetgazdasági átlagbérek emelkedése ezt meghaladja, az egészségügyi béreknek is ahhoz kell igazodniuk.

A 2026-os évre vonatkozóan konkrét számokat is megfogalmaztak. A szakdolgozók esetében 20 százalékos, a műszaki és gazdasági területen dolgozóknál 15 százalékos, a rezidenseknél pedig legalább 10 százalékos emelést javasolnak. Ezzel párhuzamosan szükségesnek tartják az orvosi bértábla korrekcióját is, különös tekintettel a fiatal orvosok helyzetére.

Hosszú távú cél az igazságosabb bérarányok kialakítása. A FESZ azt szorgalmazza, hogy a szakdolgozói fizetések érjék el az orvosi bérek legalább 45 százalékát, 2030-ra pedig az 50 százalékát. Kiemelték továbbá, hogy az egészségügyi háttérdolgozók javadalmazásának is fel kell zárkóznia a más ágazatokban jellemző szintekhez.

A javaslatok kitérnek a munkafeltételek és a szakmai előmenetel kérdéseire is. Az alapbérek megerősítésével azt szeretnék elérni, hogy a dolgozók ne kényszerüljenek túlmunkára a megélhetés érdekében. Az utánpótlás biztosítását magasabb pályakezdő bérekkel, valamint a mentori és képzési feladatokat ellátó szakemberek elismerésével támogatnák.

A már bevezetett teljesítményalapú bérezés kapcsán a szervezet az objektív, átlátható és szakmai paramétereken nyugvó rendszer működését támogatja. Végezetül kezdeményezik a bértábla és a szakmai besorolások átfogó felülvizsgálatát. A cél, hogy a terhelés és a kompetenciák alapján igazságosabb viszonyok jöjjenek létre a kiemelt és nem kiemelt szakmák között.

