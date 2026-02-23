Kitudódott: nagy magyar béremelésről tárgyalnak

A szakszervezet álláspontja szerint elengedhetetlen,
hogy a következő években minden dolgozói csoport számára garantált legyen az éves, kiszámítható béremelés.
Minimális elvárásként az inflációkövetést jelölték meg. Ugyanakkor, amennyiben a nemzetgazdasági átlagbérek emelkedése ezt meghaladja, az egészségügyi béreknek is ahhoz kell igazodniuk.
A 2026-os évre vonatkozóan konkrét számokat is megfogalmaztak. A szakdolgozók esetében 20 százalékos, a műszaki és gazdasági területen dolgozóknál 15 százalékos, a rezidenseknél pedig legalább 10 százalékos emelést javasolnak. Ezzel párhuzamosan szükségesnek tartják az orvosi bértábla korrekcióját is, különös tekintettel a fiatal orvosok helyzetére.
Hosszú távú cél az igazságosabb bérarányok kialakítása. A FESZ azt szorgalmazza, hogy a szakdolgozói fizetések érjék el az orvosi bérek legalább 45 százalékát, 2030-ra pedig az 50 százalékát. Kiemelték továbbá, hogy az egészségügyi háttérdolgozók javadalmazásának is fel kell zárkóznia a más ágazatokban jellemző szintekhez.
A javaslatok kitérnek a munkafeltételek és a szakmai előmenetel kérdéseire is. Az alapbérek megerősítésével azt szeretnék elérni, hogy a dolgozók ne kényszerüljenek túlmunkára a megélhetés érdekében. Az utánpótlás biztosítását magasabb pályakezdő bérekkel, valamint a mentori és képzési feladatokat ellátó szakemberek elismerésével támogatnák.
A már bevezetett teljesítményalapú bérezés kapcsán a szervezet az objektív, átlátható és szakmai paramétereken nyugvó rendszer működését támogatja. Végezetül kezdeményezik a bértábla és a szakmai besorolások átfogó felülvizsgálatát. A cél, hogy a terhelés és a kompetenciák alapján igazságosabb viszonyok jöjjenek létre a kiemelt és nem kiemelt szakmák között.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
