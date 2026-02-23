A hitelminősítési piac a világgazdaság egyik stratégiai jelentőségű területe, hiszen a minősítések közvetlenül befolyásolják az államok és vállalatok adósságfinanszírozási költségeit. Ennek ellenére az európai piac több mint kilencven százalékát továbbra is a három nagy amerikai ügynökség uralja. Ezek a szereplők az 1975-ös amerikai szabályozói elismerés óta oligopol pozíciót élveznek.
A 2010-es évek eurózóna-válsága idején már felmerült egy európai hitelminősítő létrehozásának gondolata, mert a Wall Street-i szereplőket ugyanis azzal vádolták, hogy több ország – köztük Görögország és Portugália – szuverén adósbesorolásának rontásával tovább mélyítették a válságot.
Az akkori elképzelés azonban zátonyra futott, részben azért, mert egy állami hátterű ügynökség túlságosan átpolitizáltnak tűnt volna.
A Scope Ratings végül a magánszektorból nőtt ki, a 2002-ben alapított hitelminősítő eredetileg vagyonkezelők értékelésére szakosodott, majd alapítója, Florian Schoeller 2012-ben döntött úgy, hogy belép a hitelminősítési piacra. Bő egy évtized alatt az ügynökség Európa öt legaktívabb hitelminősítője közé emelkedett.
Jelenleg összesen 43 ezer milliárd euró értékű adósságot minősít, amely túlnyomórészt államok, közintézmények, valamint vállalatok és bankok kötelezettségeiből áll.
A cég irodákat tart fenn Frankfurtban, Londonban, Milánóban, Madridban és Párizsban.
Az áttörést a 2023 végén megszerzett EKB-jóváhagyás jelentette, és bár az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) egy tucat kontinentális ügynökséget is bejegyzett – köztük a norvég Nordic Credit Ratinget és az olasz Cerved Ratinget –, a központi bank elismerését közülük egyedül a Scope kapta meg – ahogy arra a L'Express emlékeztet.
A berlini cég versenyelőnyét sajátos módszertana adja, mivel elemzéseiben figyelembe veszi az Európai Unión belüli pénzügyi támogatási mechanizmusokat, valamint a köz- és magánszféra közötti szoros kapcsolatokat.
Azonban egyelőre lassan halad a Scope a piacszerzéssel, mert a befektetők meggyőzéséhez hosszú, bizonyított múlt szükséges, a piacépítés pedig költséges. A cég piaci részesedése bevétel alapján a legutóbbi adatok szerint mindössze 1,23 százalék volt.
A német hitelminősítő kezdetben jelentős számú kéretlen – vagyis a kibocsátók által nem megrendelt és nem finanszírozott – minősítést adott ki, saját költségére, hogy legyen reklámanyaga.
Az intézményi elfogadottság fokozatosan épül ettől még: a spanyol állami bank, az Instituto de Crédito Oficial az EKB-akkreditáció nyomán vette fel a Scope-ot a hitelminősítői körébe. A svájci Axpo energiavállalat az elemzési szigort, a német Hornbach kiskereskedelmi lánc pedig az európai identitást emelte ki a választás indokaként.
A cég 2030-ig Európa vezető hitelminősítőjévé kíván válni, aminek érdekében felvásárlásokat sem zárnak ki – 2021-ben már megvették az Euler Hermes Ratinget –, és fontolgatják az egyesült államokbeli elismertetést is.
