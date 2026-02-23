Megint erős adatok jöttek az USA-ból

A Chicago Fed gazdasági aktivitásindexe és a gyártóipari megrendelések is javulást mutattak az előző hónaphoz képest. Ismét egy olyan adatcsomag, ami az amerikai magánszektor erejéről árulkodik.

A Chicago Fed gazdasági hangulatindexe az előző havi -0,21 pontról 0,18 pontra emelkedett. Ez az adat is abban a sorban helyezkedik el amely a gazdaság újragyorsulása felé mutat.

Eközben a közlekedési eszközöktől tisztított gyártóipari megrendelések havi alapon 0,4%-kal emelekdtek az előző havi 0,1% után decemberben.

A fenti erős adatok meglepőnek tűnhetnek a vártnál gyengébb negyedik negyedéves amerikai GDP adat után. Azonban fontos látni, hogy a negyedik negyedévben a fogyasztás és a beruházás is erős volt, viszont a kormányzati leállás miatt az állami költések nagyon visszaestek és ez húzta vissza a mutatót.

A magánszektor azonban továbbra is ellnállónak tűnik.

