Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Gazdaság

Portfolio
Drágulás jön holnap az üzemanyagárakban, írja a holtankoljak.

Emelkednek kedden az üzemanyag nagykereskedelmi árak:

a benzin esetében bruttó 4 forintos emelésre lehet számítani, míg a gázolaj ára bruttó 5 forinttal kerül majd többe.

A múlt heti árváltozások után a mai napon (2026.02.23-án) az alábbi átlagárakon tankolhatunk: 

  • 95-ös benzin: 560 Ft/liter
  • Gázolaj: 578 Ft/liter 
