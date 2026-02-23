Megosztja a horvátokat az esti alkoholtilalom ötlete – a lakosság több mint 55 százaléka támogatná

A kereskedelmi törvény tervezett módosítása lehetővé tenné, hogy

a helyi önkormányzatok este 8 és reggel 6 óra között korlátozzák az alkohol árusítását, amennyiben ezt szükségesnek ítélik.

A szabályozás kiterjedne a bolti forgalmazásra, valamint a kiszállítási platformokon keresztül történő online értékesítésre is.

Tomislav Šuta, Split polgármestere a HRT Dnevnik című esti híradójában elmondta, hogy a városi tanács már kezdeményezte a jogi keret módosítását. Hangsúlyozta: a cél nem a tiltás, hanem a történelmi belvárosban tapasztalható rendzavarás kezelése.

A mai Split már nem az a város, amelyet egykor ismertem

– fogalmazott, hozzátéve, hogy a lakosok igényeire hallgatva biztosítani kell a közrendet. A város új közterületi rendészeti határozatot is készít az óváros kínálatának bővítése és a helytelen viselkedés visszaszorítása érdekében.

Iva Rinčić, Rijeka polgármestere egyetértett abban, hogy új szabályozásra lehet szükség, de óva intett a kategorikus tilalmaktól. Megjegyezte: bár Rijeka nem szembesül akkora kihívásokkal, mint Split, a fiatalok alkoholfogyasztása szélesebb társadalmi probléma, amelyet helyi szintű párbeszéd keretében kell kezelni.

A többi turisztikai központ reakciója vegyes. Šibenik és Novigrad tisztségviselői szerint a jelenlegi közterületi szabályozás elegendő eszközt biztosít, míg Tomislav Tomašević, Zágráb polgármestere közölte: a főváros a végleges törvényszöveg ismeretében dönt majd. Tonči Glavina turisztikai miniszter a módosításokat olyan kiegészítő eszközként jellemezte, amely segíti a turisztikai célpontokat az idegenforgalom szabályozásában és a fogyasztás engedélyezett vendéglátóhelyekre terelésében.

A közvélemény megosztottnak tűnik, de inkább a támogatás felé hajlik. A Promocija plus ügynökség által a HRT megbízásából készített februári HRejting-felmérés ezer fő megkérdezésével készült. Az eredmények alapján a lakosság több mint 55 százaléka teljes mértékben vagy többnyire támogatja az este 8 óra utáni kiskereskedelmi alkoholárusítás betiltását, míg közel 40 százalékuk ellenzi az ötletet. A válaszadók mintegy 45 százaléka szerint a fő cél a fiatalok mértéktelen alkoholfogyasztásának visszaszorítása, míg mások a turisztikai célpontok közrendjének javítását tartják elsődlegesnek.

