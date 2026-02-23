Megszólalt a Fed döntéshozója: ha ilyen erős marad a munkaerőpiac, akkor márciusban megállhatnak

Christopher Waller, a Federal Reserve kormányzója jelezte: nyitott lenne a kamatok változatlanul hagyására a jegybank márciusi ülésén, amennyiben a februári munkaerőpiaci adatok megerősítik a januárban tapasztalt javulást. Figyelemre méltó fordulat ez, hiszen Waller a januári ülésen még a kamatcsökkentés mellett tette le a voksát.

Waller egy gazdasági konferencián tartott beszédében elmondta, hogy a januári, várakozásokat felülmúló 130 ezer új munkahely "pozitív meglepetés" volt. Hozzátette: ha a februári adatok is hasonló erősödést mutatnak, akkor a márciusi kamatdöntő ülésen

a kivárást támogathatja.

A Fed kormányzója januárban még a többségi határozat ellen szavazott, amikor a jegybank a kamatok szinten tartása mellett döntött. Akkor úgy vélte, hogy a gyenge munkaerőpiac és a növekvő munkanélküliség kockázata indokolttá tette volna a 25 bázispontos kamatvágást. Donald Trump elnök – aki korábban jelentős lazításra szólította fel a jegybankot – azóta Kevin Warsht jelölte a Fed élére, Jerome Powell mandátumának májusi lejártát követően.

Waller szerint az infláció jelenleg nagyrészt a Trump-kormányzat importvámjainak hatását tükrözi. A kormányzó úgy véli, az áremelkedés üteme várhatóan mérséklődik, amint a vállalatok alkalmazkodnak az új feltételekhez. Bár a Legfelsőbb Bíróság pénteki döntése, amely a vámok nagy részét hatályon kívül helyezte, újabb bizonytalanságot teremtett, Waller szerint ez "valószínűleg nem lesz jelentős hatással" a monetáris politika irányára.

A jegybankár úgy látja, hogy a vámok átmeneti hatásától megtisztított infláció közel áll a 2 százalékos célhoz, ezért figyelmét elsősorban a munkaerőpiacra összpontosítja. A kulcskérdés szerinte az, hogy a januári foglalkoztatási ugrás valódi fordulatot jelez-e, vagy csupán átmeneti javulásról van szó, amelyet a februári adatok már nem támasztanak alá.

A februári foglalkoztatási adatokat március 6-án teszik közzé, a Fed következő kamatdöntő ülése pedig március 17–18-án lesz. Waller egyértelművé tette: ha a januári adatokat lefelé módosítják, vagy a februári számok ismét gyengélkedést mutatnak, az továbbra is a kamatcsökkentés szükségességét indokolná.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images