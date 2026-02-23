  • Megjelenítés
Megszólalt a Fed döntéshozója: ha ilyen erős marad a munkaerőpiac, akkor márciusban megállhatnak
Gazdaság

Megszólalt a Fed döntéshozója: ha ilyen erős marad a munkaerőpiac, akkor márciusban megállhatnak

Portfolio
Christopher Waller, a Federal Reserve kormányzója jelezte: nyitott lenne a kamatok változatlanul hagyására a jegybank márciusi ülésén, amennyiben a februári munkaerőpiaci adatok megerősítik a januárban tapasztalt javulást. Figyelemre méltó fordulat ez, hiszen Waller a januári ülésen még a kamatcsökkentés mellett tette le a voksát.

Waller egy gazdasági konferencián tartott beszédében elmondta, hogy a januári, várakozásokat felülmúló 130 ezer új munkahely "pozitív meglepetés" volt. Hozzátette: ha a februári adatok is hasonló erősödést mutatnak, akkor a márciusi kamatdöntő ülésen

a kivárást támogathatja.

A Fed kormányzója januárban még a többségi határozat ellen szavazott, amikor a jegybank a kamatok szinten tartása mellett döntött. Akkor úgy vélte, hogy a gyenge munkaerőpiac és a növekvő munkanélküliség kockázata indokolttá tette volna a 25 bázispontos kamatvágást. Donald Trump elnök – aki korábban jelentős lazításra szólította fel a jegybankot – azóta Kevin Warsht jelölte a Fed élére, Jerome Powell mandátumának májusi lejártát követően.

Waller szerint az infláció jelenleg nagyrészt a Trump-kormányzat importvámjainak hatását tükrözi. A kormányzó úgy véli, az áremelkedés üteme várhatóan mérséklődik, amint a vállalatok alkalmazkodnak az új feltételekhez. Bár a Legfelsőbb Bíróság pénteki döntése, amely a vámok nagy részét hatályon kívül helyezte, újabb bizonytalanságot teremtett, Waller szerint ez "valószínűleg nem lesz jelentős hatással" a monetáris politika irányára.

Még több Gazdaság

Megdörrent az ég: itt a 2026-os év első zivatara Magyarországon!

Kiszámolták, mennyibe kerülne Magyarországnak a Huxit

Orbán Viktor: minden Ukrajnát támogató döntést meg fogunk vétózni, amíg nem érkezik olaj Magyarországra

A jegybankár úgy látja, hogy a vámok átmeneti hatásától megtisztított infláció közel áll a 2 százalékos célhoz, ezért figyelmét elsősorban a munkaerőpiacra összpontosítja. A kulcskérdés szerinte az, hogy a januári foglalkoztatási ugrás valódi fordulatot jelez-e, vagy csupán átmeneti javulásról van szó, amelyet a februári adatok már nem támasztanak alá.

A februári foglalkoztatási adatokat március 6-án teszik közzé, a Fed következő kamatdöntő ülése pedig március 17–18-án lesz. Waller egyértelművé tette: ha a januári adatokat lefelé módosítják, vagy a februári számok ismét gyengélkedést mutatnak, az továbbra is a kamatcsökkentés szükségességét indokolná.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

Hitelkárosultak

Tartozás elévülési idő

Azok számára, akik váratlanul fizetési felszólítást kaptak egy követeléskezelőtől és felocsudtak az első sokk után, a legjobb amit tehetnek, hogy megvizsgálják elévült-e az adott követ

Holdblog

A Boomerek bosszúja (by Zsiday)

Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Súlyos tűz alatt Moszkva, halálos terrortámadásról beszélnek Nyugat-Ukrajnában – Percről percre az orosz-ukrán frontról hétfőn
Ellentámadásba lendültek az ukránok, nagyszabású drón- és rakétacsapás érkezett válaszul - Háborús híreink vasárnap
Trump bejelentései után lemondta washingtoni látogatását az ázsiai nagyhatalom
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility