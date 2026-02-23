Mesterséges intelligenciával megy neki a NAV az adócsalóknak és a trükközőknek

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2026-ban tovább növeli a kockázatelemzésen alapuló, célzott ellenőrzések arányát. A csalárd adózók gyors kiszűrését mesterséges intelligencia alapú elemzési modellek is segítik - tájékoztatta Vágujhelyi Ferenc, a NAV elnöke az MTI-t a hivatal most publikált 2026-os ellenőrzési terve kapcsán.

Tavaly a NAV több mint 132 ezer ellenőrzést végzett.

A revizorok az esetek több mint 20 százalékban nem szankcionáltak, hanem segítettek. A 9 ezer támogató eljárás és a 21 ezer támogató jellegű ellenőrzés a jogkövetési hajlandóság ösztönzése mellett kifizetődő is volt. Az adózók - az önellenőrzéseik révén - ugyanis mintegy 60 milliárd forintnyi adót "vallottak be" - összegezte az eredményeket az elnök.

A NAV a 2026-os ellenőrzési terv összeállításakor három tényezőt vett figyelembe:

az elmúlt év ellenőrzési tapasztalatait, a kockázatelemzési és adattudományi elemzéseket, illetve a NAV bűnügyi szakterületének csalárd tevékenységekre, fertőzött ágazatokra vonatkozó információit

- emelte ki Vágujhelyi Ferenc.

A NAV működése mára alapvetően adatvezérelt - hangsúlyozta Vágujhelyi Ferenc.

Az online számla adatok, az online pénztárgépek adatai, az eKÁER, az ágazati adatszolgáltatások, a nemzetközi pénzügyi információcsere és számos más rendszer adatait együttesen elemezzük, mesterséges intelligenciával támogatva.

Így a NAV képes arra, hogy már akár a számla kiállításakor kiszűrje a kockázatos mutatókkal rendelkező cégeket, amelyeknek például alig van munkavállalójuk, nincs gépparkjuk, az üzlet- vagy raktárhelységük csak papíron létezik. Idén ezek a csalárd cégek már a bevallás benyújtását megelőzően is számíthatnak revizori vizsgálatra - szögezte le az elnök.

Az együttműködő adózók támogató eljárásokra, adategyeztetésre számíthatnak, ugyanakkor a szándékos jogsértések esetén a hivatal gyors és célzott adó- és vámellenőrzésekkel lép fel.

Az idén ellenőrzésre, adóügyi intézkedésre számíthatnak többek között az évek óta tagi kölcsönből működő cégek, a levonható áfájukat évek óta görgetők, a nagy forgalmat alkalmazott nélkül bonyolítók mellett a rendezvényszervezők, a futárcégek, az e-kereskedelmi platformok, valamint a bevételüket eltitkoló influenszerek. Kiemelt figyelem irányul az építőiparra, az autó- és alkatrész-kereskedelemre, az informatikai termékek piacára, az online értékesítésre és a jövedéki termékek forgalmára, a nagy adóteljesítményű vállalkozásoknál pedig ágazatspecifikus, a transzferárazásra is fókuszáló vizsgálatok várhatók.

A vámterületen az EU-n kívüli kereskedelem szabályossága, a szankciók betartása és a termékbiztonsági előírások állnak a fókuszban. A közúton az illegális dohány felderítése érdekében végzett vizsgálatok mellett az eKÁER, az útdíjfizetési, súlymérési és kameraészlelési adatok alapján a kockázatosnak ítélt szállítmányokat is ellenőrzik a pénzügyőrök - tette hozzá. A 2026-os ellenőrzési terv a NAV honlapján érhető el.

