Olyan történt most az orosz olajjal, amire három éve nem volt példa
Közel hároméves csúcsra emelkedett az orosz Urals típusú kőolaj árengedménye a nemzetközi piacokon, mivel a nyugati szankciók egyre hatékonyabban korlátozzák az orosz olajkereskedelmet, írja a Bloomberg. Az exportárak jelenleg jóval elmaradnak a Kreml költségvetési terveiben szereplő szintektől.

Az Argus Media adatai szerint az orosz nyugati kikötőkből induló Urals szállítmányok átlagos diszkontja pénteken elérte a 30,62 dollárt a Dated Brent jegyzéshez viszonyítva,

ami 2023 áprilisa óta a legnagyobb árkülönbözetnek számít.

Az exportár ezzel alig haladja meg a hordónkénti 40 dollárt: a balti-tengeri Primorszkban 42,09, míg a fekete-tengeri Novorosszijszkban mindössze 40,44 dolláron cserélt gazdát a nyersanyag.

Ez az árszint messze elmarad a hordónkénti 59 dolláros átlagártól, amellyel az orosz kormány a 2026-os költségvetés összeállításakor számolt. Az alacsonyabb értékesítési ár csökkenti az olajipari vállalatok bevételeit, ami következésképpen alacsonyabb adóbevételeket eredményez az államháztartás számára.

Az árkülönbözet növekedésében

meghatározó szerepet játszanak a tavaly év végén bevezetett amerikai szankciók.

Washington korábban 50 százalékos vámot vetett ki Indiára az orosz olajvásárlások miatt, ezt követően pedig szankciós listára helyezte Oroszország két legnagyobb olajvállalatát, a Rosznyeftet és a Lukoilt. Donald Trump azóta eltörölte az Indiát sújtó 25 százalékos pótlólagos vámot, amely egy kétoldalú kereskedelmi megállapodás első lépéseként értékelhető.

Az Egyesült Királyság és az Európai Unió szintén szigorított a korlátozásokon. Február 1-jétől 44,10 dollárra csökkentették az orosz olajra vonatkozó ársapkát; e szint alatt az európai vállalatok továbbra is nyújthatnak szállítási és biztosítási szolgáltatásokat.

Mire az Urals típusú kőolaj megérkezik Indiába, a Brenthez viszonyított diszkont hordónként mintegy 12 dollárra szűkül, ami szintén a legmagasabb érték 2023 áprilisa óta. Nem világos azonban, hogy az exportár és a célállomáson érvényes ár közötti jelentős különbözetből ki profitál. Egyelőre az is bizonytalan, hogyan befolyásolják majd India vásárlási hajlandóságát Donald Trump szombaton bejelentett, 15 százalékos globális vámtervei, különösen azok után, hogy egy bíróság a korábbi vámintézkedéseit jogszerűtlennek nyilvánította.

A Mol negyedik negyedéves gyorsjelentése is alátámasztja: a nyugatihoz képest jelentősen olcsóbb most az orosz olaj. Forrás: Mol befektetői prezentáció

Címlapkép forrása: Shutterstock

