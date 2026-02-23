Száguld a lengyel kiskereskedelem, az elemzőket is meglepte

A vártnál nagyobb mértékben nőtt a lengyel kiskereskedelmi forgalom januárban, ami arra utal, hogy továbbra is a fogyasztás a gazdasági növekedés elsődleges motorja az országban.

A lengyel statisztikai hivatal hétfőn közzétett adatai alapján a kiskereskedelmi forgalom – változatlan áron számolva – 4,4 százalékkal emelkedett januárban az előző év azonos időszakához viszonyítva. Ez az adat felülmúlta a Reuters elemzői felmérésében szereplő 3,1 százalékos várakozást, bár elmaradt a decemberi 5,3 százalékos bővüléstől.

A növekedést elsősorban a ruházati cikkek, a bútorok, a háztartási gépek, valamint a gyógyszerek és kozmetikumok iránti megnövekedett kereslet generálta. Elemzők rámutattak:

bár a fagyos, havas januári időjárás visszavetette az ipari termelést, a fogyasztói költekezést nem tudta érdemben lehűteni.

Az ING szakértői szerint továbbra is a fogyasztás marad a GDP-növekedés legfőbb hajtóereje. Ugyanakkor az idei első negyedév – a gyengébb ipari és építőipari teljesítmény miatt – elmaradhat a tavalyi év utolsó negyedévétől, amikor a lengyel gazdaság éves bázison 4 százalékkal bővült.

Forrás: Reuters

