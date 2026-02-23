  • Megjelenítés
Szép csendben 140 ezer eurós fizetést kap az EKB elnöke, amit nem lett volna szabad elfogadnia
Portfolio
Christine Lagarde, az Európai Központi Bank (EKB) elnöke évente mintegy 140 ezer eurót kap a Nemzetközi Fizetések Bankjától (BIS) igazgatótanácsi tagságáért. Mindezt annak ellenére, hogy az EKB szabályzata tiltja, hogy alkalmazottai harmadik féltől díjazást fogadjanak el – derül ki a Financial Times hétfői tudósításából.

Az EKB belső fórumain egyes munkatársak kifogásolták az elnök javadalmazása körüli kettős mércét. A jegybank szabályzata ugyanis egyértelműen kimondja, hogy alkalmazottai

nem fogadhatnak el díjazást olyan tevékenységekért, amelyeket EKB-s feladatkörükben látnak el.

Bár a BIS egyéni bontásban nem hozza nyilvánosságra a kifizetéseket,

Lagarde most először ismerte el az összeg nagyságát.

Fabio De Masi német európai parlamenti képviselőnek küldött írásbeli nyilatkozatából kiderült, hogy 130 457 svájci frankot – átszámítva nagyjából 140 ezer eurót – kapott a szervezettől.

A hír egybeesik a Lagarde jövőjét övező találgatásokkal. A Financial Times a múlt héten arról számolt be, hogy az EKB elnöke a soron következő francia elnökválasztás előtt tervezi távozását. A Reuters értesülései szerint ugyanakkor Lagarde arról tájékoztatta kollégáit, hogy továbbra is a munkájára összpontosít, és amennyiben a lemondást fontolgatná, őket értesítené elsőként.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

