Szép csendben 140 ezer eurós fizetést kap az EKB elnöke, amit nem lett volna szabad elfogadnia

Christine Lagarde, az Európai Központi Bank (EKB) elnöke évente mintegy 140 ezer eurót kap a Nemzetközi Fizetések Bankjától (BIS) igazgatótanácsi tagságáért. Mindezt annak ellenére, hogy az EKB szabályzata tiltja, hogy alkalmazottai harmadik féltől díjazást fogadjanak el – derül ki a Financial Times hétfői tudósításából.

Az EKB belső fórumain egyes munkatársak kifogásolták az elnök javadalmazása körüli kettős mércét. A jegybank szabályzata ugyanis egyértelműen kimondja, hogy alkalmazottai

nem fogadhatnak el díjazást olyan tevékenységekért, amelyeket EKB-s feladatkörükben látnak el.

Bár a BIS egyéni bontásban nem hozza nyilvánosságra a kifizetéseket,

Lagarde most először ismerte el az összeg nagyságát.

Fabio De Masi német európai parlamenti képviselőnek küldött írásbeli nyilatkozatából kiderült, hogy 130 457 svájci frankot – átszámítva nagyjából 140 ezer eurót – kapott a szervezettől.

A hír egybeesik a Lagarde jövőjét övező találgatásokkal. A Financial Times a múlt héten arról számolt be, hogy az EKB elnöke a soron következő francia elnökválasztás előtt tervezi távozását. A Reuters értesülései szerint ugyanakkor Lagarde arról tájékoztatta kollégáit, hogy továbbra is a munkájára összpontosít, és amennyiben a lemondást fontolgatná, őket értesítené elsőként.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images