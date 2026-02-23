Több mint 5 kilométeres dugó van az M7-es autópályán

Balesetek nehezítik a közlekedést az M7-es autópályán Érdnél, valamint a 61-es főúton, Nagykónyi térségében. Az autópályán a korlátozások miatt jelentős, több kilométeres torlódás alakult ki.

Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán, Érd térségében, a 20-as kilométerszelvénynél történt baleset. A helyszínen a forgalom jelenleg csak egy sávon halad,

emiatt a torlódás hossza már meghaladja az öt kilométert.

A 61-es főúton is ütközés történt: Nagykónyi közelében, a 64-es kilométernél két gépkocsi karambolozott. A baleset miatt az érintett szakaszon félpályás útlezárás van érvényben.

Összeütközött három személykocsi Budapest harmadik kerületében, a Bécsi úton. A Kiscelli utcai kereszteződés közelében történt balesetnél a fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. Az egyik autó motorterében a tulajdonos tüzet tapasztalt, a raj átvizsgálja a járművet. Az érintett szakaszon fennakadásra kell számítani.

