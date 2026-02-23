Újra fellángolt a vámháború Kína és Amerika között

A pekingi kereskedelmi minisztérium hétfőn reagált arra, hogy
az amerikai Legfelsőbb Bíróság a napokban hatályon kívül helyezte a Donald Trump által a kereskedelmi háború során kivetett vámok jelentős részét
A döntés a Kínát sújtó intézkedésekre is vonatkozik. A tárca álláspontja szerint az egyoldalú amerikai vámok mind a nemzetközi kereskedelmi szabályokat, mind az amerikai jogszabályokat sértik, és egyik félnek sem szolgálják az érdekét. A minisztérium hangsúlyozta: a kínai–amerikai együttműködés mindkét fél számára előnyös, míg a konfrontáció csak károkat okoz.
Donald Trump az ítélet kihirdetése után néhány órával bejelentette, hogy
keddtől minden amerikai importtermékre új, tízszázalékos vámot vet ki, amelyet nem sokkal később tizenöt százalékra emelt.
A döntés még saját tisztviselőit is meglepte. Az új vámok jogalapját az úgynevezett 122. cikkely (Section 122) biztosítja. Ez az eddig soha nem alkalmazott rendelkezés legfeljebb tizenöt százalékos vámtételt tesz lehetővé, de százötven nap elteltével kongresszusi jóváhagyást követel meg a fenntartásához. A jogszabály alkalmazása várhatóan újabb jogi vitákat generál majd.
A legfelsőbb bírósági határozat azokat a vámokat is érvénytelenítette, amelyeket a Trump-kormányzat más ázsiai exportőrökkel – Dél-Koreával, Japánnal és Tajvannal – szemben vezetett be. Szöul közölte, hogy az "érdekegyensúly" fenntartása érdekében folytatja az egyeztetéseket Washingtonnal. Eközben az iparági aggodalmak egyre erősödnek, és az autógyártástól az akkumulátoriparon át a félvezetőszektorig számos területet érintenek.
India elhalasztotta kereskedelmi delegációjának washingtoni látogatását, amelynek célja egy átmeneti kereskedelmi megállapodás véglegesítése lett volna. A döntést az amerikai vámpolitika körüli bizonytalansággal indokolták. A tervek szerint az indiai árukat sújtó amerikai vámokat tizennyolc százalékra mérsékelték volna, cserébe Új-Delhi öt év alatt ötszázmilliárd dollár értékben vásárolt volna amerikai terméket, az energiahordozóktól kezdve a repülőgépeken át a technológiai eszközökig.
Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke az üzleti kockázatokra hívta fel a figyelmet, hangsúlyozva, hogy a vállalkozásoknak kiszámíthatóságra, nem pedig jogi csatározásokra van szükségük. Véleménye szerint a helyzet ismételt kiéleződése további piaci zavarokat okozhat. A vámügyi fejlemények várhatóan meghatározzák majd Donald Trump március végére, április elejére tervezett kínai látogatásának napirendjét is, amelynek keretében Hszi Csin-ping elnökkel találkozik.
