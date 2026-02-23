Váratlanul jó adat jött Európa legnagyobb gazdaságából

A vártnál erőteljesebben javult a német üzleti hangulat februárban az Ifo gazdaságkutató intézet hétfői adatai szerint.

Az intézet üzleti klímaindexe a vizsgált hónapban 88,6 pontra emelkedett. Az indexen belül a jelenlegi helyzet megítélése és a jövőbeli várakozások alindexe is erősödött januárhoz képest.

A piac ennél mérsékeltebb adatra számított, a Reuters elemzői konszenzusa ugyanis 88,4 pontot vetített előre.

A német gazdaság a magára találás jeleit mutatja

- kommentálta az adatot Clemens Fuest, az Ifo intézet vezetője.

Forrás: Reuters

