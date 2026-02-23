  • Megjelenítés
Villamossal ütközött egy autó Újbudán, módosul a közlekedés

Villamossal ütközött egy autó a XI. kerületi Fehérvári út-Fonyód utca kereszteződésénél hétfőn, a gépkocsi egy közlekedési lámpát is kidöntött – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a honlapján.

Az autóba két ember beszorult, őket a fővárosi hivatásos tűzoltók szabadították ki az összetört járműből.

A BKK Facebook-oldalán azt közölte, hogy

a baleset miatt a 17-es villamos a Savoya Park és Albertfalva kitérő között, a 41-es, a 47-es és az 56-os villamos Budafok kocsiszín és az Albertfalva kitérő között nem közlekedik.

A Savoya Park és Albertfalva kitérő között pótlóbusszal lehet utazni. A 114-es és a 213-as autóbusz igénybevételét is ajánlják.

