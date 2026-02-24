Egymillió dollárt nyert Budapest

Egymillió dolláros támogatást és szakmai segítséget nyert Budapest a Bloomberg Philanthropies pályázatán. Az elnyert összegből egy új élelmiszer-feldolgozó üzem jön létre, amely a fővárosi piacokon megmaradt, de még fogyasztható zöldségeket és gyümölcsöket hasznosítja majd a közétkeztetés javára.

Karácsony Gergely főpolgármester tájékoztatása szerint a magyar főváros bekerült a nemzetközi Mayors Challenge huszonnégy győztese közé. A 2025–2026-os időszakra szóló verseny célja az önkormányzati innovációk ösztönzése és a közszolgáltatások fejlesztése. A díjazottak között a világ számos pontjáról találunk nagyvárosokat; a nyertesek listáján szerepel többek között Barcelona, Toronto és Fokváros is.

A projekt létjogosultságát a drasztikus élelmiszerár-emelkedés és a pazarlás ellentmondása adja. Karácsony szerint Budapesten hat év alatt 81 százalékkal nőttek az árak, ami uniós szinten is rekordnak számít. Emiatt egyre nagyobb kihívást jelent a megfizethető, mégis egészséges és változatos étrend biztosítása a közétkeztetésben.

Ezzel párhuzamosan a főváros piacain évente akár 135 ezer tonna friss áru is eladatlan maradhat.

A jelenlegi gyakorlat fenntarthatatlan: miközben értékes erőforrások vesznek kárba, a rászoruló társadalmi csoportok nehezen jutnak tápláló élelmiszerhez.

A támogatásnak köszönhetően a következő hónapokban elindulhat a két évre tervezett program. Ennek központi eleme a Fővárosi Feldolgozóközpont létrehozása, ahol az el nem adott, de minőségileg kifogástalan zöldségeket és gyümölcsöket félkész, illetve késztermékekké dolgozzák fel.

Az így előállított élelmiszerek a fővárosi fenntartású intézményekbe kerülnek majd. A kedvezményezettek körébe tartozik közel húsz idősotthon és egyéb szociális intézmény, de a program segíti az iskolai közétkeztetést is. Az Étkeztetési Szolgáltató Gazdálkodó Szervezet (ÉSZGSZ) hálózatán keresztül naponta több mint 16 ezer diák és kétezer felnőtt étkezését támogatják, ami éves szinten 1,7 millió adag ételt jelent.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán