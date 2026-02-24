Egymillió dollárt nyert Budapest

Karácsony Gergely főpolgármester tájékoztatása szerint a magyar főváros bekerült a nemzetközi Mayors Challenge huszonnégy győztese közé. A 2025–2026-os időszakra szóló verseny célja az önkormányzati innovációk ösztönzése és a közszolgáltatások fejlesztése. A díjazottak között a világ számos pontjáról találunk nagyvárosokat; a nyertesek listáján szerepel többek között Barcelona, Toronto és Fokváros is.
A projekt létjogosultságát a drasztikus élelmiszerár-emelkedés és a pazarlás ellentmondása adja. Karácsony szerint Budapesten hat év alatt 81 százalékkal nőttek az árak, ami uniós szinten is rekordnak számít. Emiatt egyre nagyobb kihívást jelent a megfizethető, mégis egészséges és változatos étrend biztosítása a közétkeztetésben.
Ezzel párhuzamosan a főváros piacain évente akár 135 ezer tonna friss áru is eladatlan maradhat.
A jelenlegi gyakorlat fenntarthatatlan: miközben értékes erőforrások vesznek kárba, a rászoruló társadalmi csoportok nehezen jutnak tápláló élelmiszerhez.
A támogatásnak köszönhetően a következő hónapokban elindulhat a két évre tervezett program. Ennek központi eleme a Fővárosi Feldolgozóközpont létrehozása, ahol az el nem adott, de minőségileg kifogástalan zöldségeket és gyümölcsöket félkész, illetve késztermékekké dolgozzák fel.
Az így előállított élelmiszerek a fővárosi fenntartású intézményekbe kerülnek majd. A kedvezményezettek körébe tartozik közel húsz idősotthon és egyéb szociális intézmény, de a program segíti az iskolai közétkeztetést is. Az Étkeztetési Szolgáltató Gazdálkodó Szervezet (ÉSZGSZ) hálózatán keresztül naponta több mint 16 ezer diák és kétezer felnőtt étkezését támogatják, ami éves szinten 1,7 millió adag ételt jelent.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán
Nagyon megindult az ukrán hadsereg: áttörték az orosz vonalakat - Nyolc települést foglaltak vissza
Ellentámadás zajlik délen.
Kevés kibertámadás éri a magyar cégeket – mégis ez a legnagyobb félelmük
Az Allianz Kockázati Barométeréből kiderül, mi okozza a legtöbb fejtörést a cégvezetőknek.
Digitális polccímkék: automatizáció turbófokozatban – Még több kiskereskedelmi techmegoldásról a Portfolio Retail Day 2026-on hallhat első kézből
A rugalmasság szintet léphet a boltok mindennapi életében.
Magyarázattal állt elő Nagy Márton: ezért kell kevesebb bank Magyarországon
Valóban vannak közgazdasági érvek a kevesebb bank mellett.
Jön a Richter gyorsjelentése - Mire számítsunk?
Pénteken érkeznek a friss negyedéves számok.
Katasztrófa Iránban: a földnek csapódott a katonai helikopter, az okok ismeretlenek
Egy piacnál történt az eset.
A TEBÉSZ szerint bennfentes kereskedés gyanúja merült fel a Molnál
A Barátság-vezeték leállása alatt.
Itt a radikális nyugdíjjavaslat: rendőrök, mentők, tűzoltók fogalmazták meg a követelésüket a kormány felé
Csatlakoznak a vasutasok és BKV-sok harcához.
Rezsicsökkentés segíti a nagy európai fordulatot
Esik a legfontosabb energiahordozók ára, ami egyfajta európai rezsicsökkentésként segíti a kontinens gazdaságát. Ha ehhez még hozzátesszük az uniós államok költségvetési lazítását és a
Mi az a TBSZ, és miért jó, ha van? - Magyaráz a HOLD
Sok kérdést kapunk olvasóinktól és ügyfeleinktől a HOLD vagyonkezelésére, a számlákra és szolgáltatásainkhoz kapcsolódó egyéb fogalmakra vonatkozóan. Ezekre válaszolunk egy sorozatban, e
Ha mindenki buborékról beszél, tényleg jön az összeomlás?
Ismert tőzsdei bölcsesség, hogy a buborékok kipukkanása általában nem akkor következik be a tőzsdéken, amikor a piaci szereplők a leginkább számítanak rá. A fordulat gyakran... The post Ha m
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Expatok, kiküldetések nemzetközi adózása
A kiküldetések, expatok adózási kezelése a gyakorlatban sok esetben bonyolultabb, mint elsőre gondolnánk. Számos olyan nemzetközi adózási kérdés merülhet fel (például a 183 napos szabály,
Tartozás elévülési idő
Azok számára, akik váratlanul fizetési felszólítást kaptak egy követeléskezelőtől és felocsudtak az első sokk után, a legjobb amit tehetnek, hogy megvizsgálják elévült-e az adott követ
A jó befektető imádja a széles árkokat a vár körül
Ha meg akarsz védeni egy települést, a fal csak a második legjobb megoldás - a legjobb egy jó mély, széles vizesárok. Ez az üzleti életben... The post A jó befektető imádja a széles árkokat
A második Trump-elnökség klíma-és energiapolitikájának első éve
Donald Trump második elnöksége érdemi fordulatot hozott az Egyesült Államok klíma- és energiapolitikájában. A 2025-ös évet a szövetségi szabályozási keretek felülvizsgálata, a nemzetközi
430 ezer vállalkozót érint: automatizálható lesz a bevallás (x)
A Kulcs Flow számlázóprogram elkészíti és beadja a bevallásod.
Hogyan hackelte meg a Hackrate az IT biztonsági tesztelést? (x)
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Saját sírját ássa Európa: súlyos válságok után jöhet a várt fordulat – De mi lesz Magyarországgal?
A felbomlás vagy a feltámadás küszübén állunk?
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?