  • Megjelenítés
Egymillió dollárt nyert Budapest
Gazdaság

Egymillió dollárt nyert Budapest

MTI
|
Portfolio
Egymillió dolláros támogatást és szakmai segítséget nyert Budapest a Bloomberg Philanthropies pályázatán. Az elnyert összegből egy új élelmiszer-feldolgozó üzem jön létre, amely a fővárosi piacokon megmaradt, de még fogyasztható zöldségeket és gyümölcsöket hasznosítja majd a közétkeztetés javára.

Karácsony Gergely főpolgármester tájékoztatása szerint a magyar főváros bekerült a nemzetközi Mayors Challenge huszonnégy győztese közé. A 2025–2026-os időszakra szóló verseny célja az önkormányzati innovációk ösztönzése és a közszolgáltatások fejlesztése. A díjazottak között a világ számos pontjáról találunk nagyvárosokat; a nyertesek listáján szerepel többek között Barcelona, Toronto és Fokváros is.

A projekt létjogosultságát a drasztikus élelmiszerár-emelkedés és a pazarlás ellentmondása adja. Karácsony szerint Budapesten hat év alatt 81 százalékkal nőttek az árak, ami uniós szinten is rekordnak számít. Emiatt egyre nagyobb kihívást jelent a megfizethető, mégis egészséges és változatos étrend biztosítása a közétkeztetésben.

Ezzel párhuzamosan a főváros piacain évente akár 135 ezer tonna friss áru is eladatlan maradhat.

A jelenlegi gyakorlat fenntarthatatlan: miközben értékes erőforrások vesznek kárba, a rászoruló társadalmi csoportok nehezen jutnak tápláló élelmiszerhez.

Még több Gazdaság

Otthon és idegenben is vesztésre áll Európa legerősebb gazdasága

Negyvennél is több újdonsággal és párhuzamos technológiákkal fordul rá a következő évekre a Mercedes

Életbe léptek Trump legújabb vámjai, de van egy csavar a történetben

A támogatásnak köszönhetően a következő hónapokban elindulhat a két évre tervezett program. Ennek központi eleme a Fővárosi Feldolgozóközpont létrehozása, ahol az el nem adott, de minőségileg kifogástalan zöldségeket és gyümölcsöket félkész, illetve késztermékekké dolgozzák fel.

Az így előállított élelmiszerek a fővárosi fenntartású intézményekbe kerülnek majd. A kedvezményezettek körébe tartozik közel húsz idősotthon és egyéb szociális intézmény, de a program segíti az iskolai közétkeztetést is. Az Étkeztetési Szolgáltató Gazdálkodó Szervezet (ÉSZGSZ) hálózatán keresztül naponta több mint 16 ezer diák és kétezer felnőtt étkezését támogatják, ami éves szinten 1,7 millió adag ételt jelent.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

Hitelkárosultak

Tartozás elévülési idő

Azok számára, akik váratlanul fizetési felszólítást kaptak egy követeléskezelőtől és felocsudtak az első sokk után, a legjobb amit tehetnek, hogy megvizsgálják elévült-e az adott követ

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Saját tábornoka figyelmeztette Trumpot: ha ezt meglépi, Amerika végtelen háborúba ragadhat bele
Itt van a fordulat: hatalmas ukrán ellentámadásról jönnek hírek – Már Európa legerősebb vezetője is megszólalt
Csúszik a Barátság-vezeték újraindítása, az ukránok bemondták az időpontot
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility