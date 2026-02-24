EIB-elnök: Európa a világ alulértékelt szuperhatalma

Ha a nemrégiben megrendezett müncheni biztonsági konferenciának van egy fontos tanulsága, akkor az az Európába vetett hit és bizalom üzenete. Az Európai Unió technológiai, kereskedelmi és ipari nagyhatalom.

Ennek az erőnek a jelei Európa-szerte számos helyen látszanak: Lengyelország északi partjainál, a horizonton túl, 233 óriási szélturbina – mindegyik majdnem olyan magas, mint az Eiffel-torony – emelkedik majd ki hamarosan a tengerfenékről. A német rotorokkal, Dániában tervezett alapokkal, valamint a Lengyelországból és Görögországból származó kábelekkel az európai gyártási kiválóság és ipari erő kiemelkedő szimbólumai lesznek. A már így is hatalmas balti flotta legújabb tagjaiként az ellátási láncban több ezer munkahelyet teremtenek, és amikor működésbe lépnek, 5,5 millió háztartást látnak majd el tiszta energiával.

Lengyelország tengeri szélerőműparkjai, amelyek Európában, Európa által és Európa számára termelt energiát állítanak elő, stratégiai és gazdasági szempontból egyaránt fontosak. Hozzájárulnak a tiszta energia kiépítéséhez, amely az egész kontinensen zajlik, a déli Olaszországtól az északi Írországig és Litvániáig. Kábeleket és interkonnektorokat fektetnek le – amelyek többszörösen is körbeérnék a Földet –, hogy összekapcsolják a szeles északi tengereket a napsütötte Földközi-tenger partvidékével, és létrehozzák az elektronok korának szupersztrádáját.

Eközben a holland innovátorok által kifejlesztett, csúcstechnológiát képviselő száloptikás szenzorok a tengerfenék felett őrködnek majd, hogy megvédjék Európa kritikus infrastruktúráját. A Belgiumban kifejlesztett új műholdkonstellációk francia és spanyol csúcstechnológiás radarrendszerek mellett az űrből fognak fejlett megfigyelési képességeket kínálni. Mindezeket a rendszereket pedig a Finnországban kifejlesztett, mesterséges intelligenciával működő 6G-hálózatok kötik majd össze.

Ez csupán néhány projekt az Európai Beruházási Bank csoport által csak tavaly finanszírozott közel 900 beruházás közül.

Az EU költségvetési garanciáinak a magánberuházások mobilizálása érdekében történő felhasználásával

az EIB-csoport a kibontakozó energetikai és technológiai forradalom motorja.

A holnap világába való átmenet már javában tart Európában – ez egy olyan jelentős fejlemény, amely a gyors geopolitikai változások közepette észrevétlenül zajlik.

Az EU energetikai átmenetébe történő beruházások összességében 2025-ben új rekordot értek el, megközelítve a 400 milliárd eurót (455 milliárd dollár) – kezdve az osztrák vízenergia-projektektől a csehországi vasútvonal-felújításokig, a horvátországi kisvállalkozások energiahatékonysági korszerűsítésétől a portugáliai nehéziparban alkalmazott tiszta technológiákig. Csak az elmúlt évben a megújuló energiaforrásokkal foglalkozó európai vállalatok együttes piaci kapitalizációja több mint 50%-kal nőtt.

Az, amit sokan rövid távon lehetetlennek tartottak, már zajlik – Európa visszafordíthatatlanul leválasztja magát az orosz gázról.

Az európai védelmi beruházások még gyorsabban növekednek. Az európai védelmi cégek részvényeinek értéke az elmúlt három évben megháromszorozódott. Európa ipari termelési kapacitása kritikus területeken – például a tüzérségi lövedékek terén – ma már meghaladja még az Egyesült Államokét is. Európa ugrásszerűen lép be olyan stratégiai ágazatokba és technológiákba, mint például a drónok. Szinte egyik napról a másikra és lényegében a semmiből egy új, úttörő biztonsági és védelmi vállalkozásokba fektető kockázatitőke-ökoszisztéma alakult ki.

Hasonló mobilizációt már láttunk korábban is.

2020-ban senki sem számított arra, hogy egy európai biotechnológiai vállalat néhány hónap alatt úttörő szerepet fog játszani egy ismeretlen vírus elleni vakcina kifejlesztésében segítve a világnak egy évszázadonként egyszer előforduló globális járvány leküzdésében.

Arra sem gondolt senki, hogy az európai vezetők egy hatalmas, közös adósságból finanszírozott helyreállítási és ellenállóképességi programot indítanak a szolidaritás és az egység példátlan megnyilvánulásának jeleként.

Amikor Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziója hatalmas energiaár-emelkedést okozott, mindenki azt feltételezte, hogy az európai gazdaság összeomlik. Ehelyett az euróövezet GDP-je abban az évben gyorsabban nőtt, mint Kínáé és az Egyesült Államoké.

A kereskedelmi háborúkkal, az intenzív piaci ingadozásokkal, valamint a hagyományos partnerségek és szövetségek átalakulásával szemben az európai vállalatok ellenállónak bizonyultak, és nemcsak a kereskedelmi forgalmukat diverzifikálták, hanem erős növekedést és beruházási szintet is tartanak fenn.

Az európai tőzsdék 2025-ben felülmúlták az amerikai börzék teljesítményét, jutalmazva a gazdaságunkban bízó befektetőket.

A munkanélküliség rekordalacsony szintek közelében mozog, a növekedés pedig felgyorsult az olyan jól teljesítő országoknak köszönhetően, mint Spanyolország és Lengyelország. Európa a stabilitás jelképeként emelkedett ki egy bizonytalan világban.

Az EU újra és újra alkalmazkodott a válságokhoz, és újra feltalálta magát, így jól felkészült a viharos geopolitikai környezetben való navigálásra. Az EU exportnagyhatalomként világszínvonalú egyetemeknek és kutatóközpontoknak, valamint élénk startup ökoszisztémának ad otthont. A közvélemény-kutatások szerint az EU és az euró támogatottsága rekordszintű, a globális felmérések pedig azt mutatják, hogy világszerte a megkérdezettek többsége az EU-t az USA-val és Kínával egyenrangú nagyhatalomnak tartja.

Joggal gondolják így. A 22 ezer milliárd dolláros gazdasággal, a közel félmilliárd embert számláló hatalmas egységes piaccal és az újabb bővítési hullámra vonatkozó tervekkel Európa súlya a világban megkérdőjelezhetetlen. Lehet, hogy egy másfajta szuperhatalom, amely az értékeket, a szabályokat és a multilateralizmust részesíti előnyben a puszta erővel szemben. De ereje az elvei iránti elkötelezettségében, valamint a partnerei és szövetségesei támogatására való hajlandóságában rejlik, amit az is bizonyít, hogy Ukrajna legnagyobb pénzügyi és katonai támogatója.

Európa továbbra is hidakat épít a falak világában. A világ vezető kereskedelmi hatalma, amely a szabadkereskedelmi megállapodások hatalmas, egyre bővülő hálózatának középpontjában helyezkedik el. Emellett befektetési szuperhatalom is, amely világszerte elősegíti a közös jólétet. A humanitárius segélyek és a fejlesztési finanszírozás legnagyobb biztosítójaként Európa a globális oltási kampányoktól kezdve az ammani és karacsi vízellátás javítását célzó projektekig mindent finanszíroz.

Mindezt azért tesszük, mert továbbra is elkötelezettek vagyunk azon értékek mellett, amelyek idáig vittek bennünket. Az európai egyesülés közel nyolc évtizeddel ezelőtt kezdődött a két világháború hamvaiból. Szüleink és nagyszüleink tanultak annak a sötét korszaknak a tragédiáiból és hibáiból, és mi az ő példájukból meríthetünk ihletet, hogy jobb jövőt alakítsunk ki magunk és mások számára szerte a világon. A társadalmunk a befogadáson, az esélyegyenlőségen, a szellemi szabadságon, a békén és a jogállamiságon alapul.

Tudjuk, mit kell tennünk ennek az életformának a megőrzése érdekében. Még mélyebb integrációra van szükségünk, beleértve a tőkepiacainkat is. Még több nagyszabású beruházás szükséges a kritikus infrastruktúra és a stratégiai képességek terén. Egyszerűsítésre van szükség, hogy az EU rugalmasabbá és hatékonyabbá váljon. És még több win-win alapú partnerségre és szövetségre van szükségünk ahhoz, hogy diverzifikáljuk ellátási láncainkat és új piacokat nyissunk termékeink számára.

Mindezen területeken egyre nagyobb lendület bontakozik ki. Az európai vezetők fókuszáltak, és eltökéltek vagyunk abban, hogy kihasználjuk Európa, mint a világ alulértékelt szuperhatalma erősségeit.

Copyright: Project Syndicate, 2026.

www.project-syndicate.org

Nadia Calviño

Az Európai Beruházási Bank (EIB) elnöke 2024 eleje óta. Előtte Spanyolország első miniszterelnök-helyettese volt 2021 júliusától. Vezette a gazdasági minisztériumot is 2018 júniusa és 2023 vége között.

Címlapkép forrása: EU