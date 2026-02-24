Gál Zoltán: "Csapdába lökték a kelet-közép-európai országok gazdasági modelljét"

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A magyar gazdaság az elmúlt évtizedben egyre szorosabban beépült a globális értékláncokba, ami egyszerre hozott növekedési lehetőségeket és új típusú sérülékenységet - állapították meg hétfőn a Magyar Tudományos Akadémia EU-integráció és gazdasági felzárkózás témájában tartott konferenciájának előadói. Az eseményen elhangzott, hogy az „FDI-függő piacgazdaság” logikája konzerválhatja az ország összeszerelő szerepét, miközben a növekedést inkább az értékláncban elfoglalt pozíció határozza meg. A szakértők szerint egy ilyen helyzetből a kitörést a minőségi váltás, a tudástranszfer és az innovációs együttműködések erősítése hozhatja el. A konferencián az EU-integráció feszültségei, valamint az energetikai és klímapolitikai alkalmazkodás dilemmái is napirendre kerültek .

A magyar–európai külkapcsolatok az elmúlt évtizedben jelentősen átalakultak, miközben a külfölditőke-alapú gazdasági modell eredményessége, a hazai vállalatok nemzetközi értékláncokba való beágyazottsága, valamint az energetikai és klímapolitikai kihívások egyre hangsúlyosabb szakpolitikai kérdésekké váltak – ezek a témák adták meg a keretet a Magyar Tudományos Akadémia „Felzárkózás és az EU-integráció dinamikái Magyarországon: gazdaságpolitikai és regionális kihívások” című konferenciájának hétfő délutáni előadásainak.

Külpolitikai folyamatokkal foglalkozó előadásában Koller Boglárka, az NKE és az ELTE KRTK kutatója az eltérő szintű európai integrációkat és együttműködéseket egy hagymához hasonlította. Véleménye szerint az elmúlt évtizedben bekövetkező politikai polarizálódás és a populizmus újbóli előretörése az európai integrációra is káros hatást gyakorolt.

Bár a csatlakozó tagállamok korábban sem minden esetben törekedtek következetesen a vállalt integrációs célok teljesítésére, az EU-n belüli kisebb, célalapú szövetségek megerősödése – például a „kétsebességes” Európa hívei vagy Magyarország és közvetlen partnerei körében –, valamint az uniós határokon kívüli együttműködések szorosabbra fűzése összességében egyértelműen a dezintegráció irányába hat.

A kutató meglátása szerint a folyamatban Magyarország vezető szerepet játszik,

az EU és Magyarország közötti konfliktusok további eszkalálódása már nemcsak a két fél együttműködését érintheti érzékenyen, hanem az uniós intézményrendszer működésével kapcsolatban is alapvető kérdéseket vethet fel.

Sebestyén Tamás, a Pécsi Tudományegyetem kutatója a magyar ipar elmúlt évtizedes teljesítményéről, valamint a hazai vállalatok nemzetközi értékláncokban betöltött szerepéről beszélt. A közgazdász megállapításai szerint a hazai ipar hozzáadott értékének arányában nem látszik érdemi erősödés, miközben a multinacionális cégek köré épülő hazai beszállítói hálózat szélesítése sem hozott áttörést.

A magyar gazdaság az elmúlt évtizedben egyre erősebben integrálódott a globális értékláncokba, ami egyszerre jelent növekedési lehetőséget és nagyobb kitettséget: a sérülékenység nem csökkent látványosan, inkább átalakult.

A német-függőség mérséklődött ugyan az utóbbi években, de még mindig a 2010-es szint feletti, és a régióban Magyarország továbbra is az egyik leginkább kitett ország. Ráadásul importoldalon a korábbi német kitettség részben kínai kitettséggé alakult át, vagyis a függőség nem szűnt meg, csak új köntöst kapott. A közgazdász szerint az értékláncokban elfoglalt pozíciók alapján Közép-Kelet-Európa a termelőágazatokban kedvezőbb, egyben kritikusabb szerepet tölt be, míg a szolgáltatások terén jóval gyengébb a beágyazottsága. Ez aggasztó eredmény annak fényében, hogy a világgazdaság egyik legstabilabb, évtizedes trendje az ipar részarányának visszaszorulása és a szolgáltatások térnyerése.

Gál Zoltán, a Pécsi Tudományegyetem és az ELTE KRTK kutatója előadásában a magyar gazdasági rendszer „FDI-függő piacgazdaságként” írta le, amelyben a tulajdonosi kontroll és a magasabb hozzáadott értékű funkciók jellemzően külföldi kézben maradnak, miközben az ország „összeszerelő” szerepe konzerválódik.

Ez a szerep a kutató szerint több szempontból is problémás:

egyrészt ilyenkor tartóssá válik a technológiai komplexitási deficit (azaz konzerválódik az összeszerelő modell),

(azaz konzerválódik az összeszerelő modell), másrészt pedig nehezebbé válik a diverzifikáció és a tudásfelhalmozás.

Ezen hatások együttese eredményezi az úgynevezett „regionális mosolygörbét”, amelyben szerint a magas hozzáadott értékű tudásfunkciók Nyugaton koncentrálódnak, a kelet-közép-európai régióban pedig állandósul a beszállítói–összeszerelő szerep és korlátozódik az innovációs képesség.

Márpedig Gál Zoltán szerint a gazdasági növekedést inkább a globális értékláncban elfoglalt pozíció, mintsem önmagában a külföldi tőkebefektetés (Foreign Direct Investment, FDI) állománya határozza meg. A külföldről behozott javak minimális átalakítás utáni továbbexportálása alacsony multiplikátorral működik, az értékláncokba való erősebb beágyazottság pedig a várakozásokkal ellentétben csökkenti az FDI „önálló” növekedési hatását. A közgazdász ezt a helyzetet nevezte az „összeszerelő üzem csapdájának”.

Gál Zoltán szerint a jelenlegi helyzetből a kitörés lehetséges útja nem az FDI-modell teljes eldobása, hanem minőségi váltás: a függőségek csökkentése és beágyazottság erősítése a beszállítói kapcsolatok, a tudástranszfer, illetve az innovációs együttműködéseken keresztül.

Szintén célravezető stratégia lehet a „nemzeti bajnokok”, azaz a hazai nagyvállalatok erősítése (Lengyelország például egyértelműen ezt az irányt követi), a kkv-erősítésnél azonban nem a méret, hanem a hozzáadott érték, valamint az export- és innovációs képesség a kulcs.

Gál Zoltán előadásának konklúziója szerint az államvezérelt, FDI-függő stratégia nem oldja meg a gazdasági felzárkózás kérdéseit,

az ipar 4.0-hoz és a technológiai komplexitás emeléséhez az endogén tényezőket kell erősíteni (oktatás, infrastruktúra, humán tőke, tudás-együttműködés, kutatás).

A konferenciát Deák András György, az ELTE KRTK kutatójának előadása zárta. A szakértő a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése terén elért eredményekkel kapcsolatban elmondta, hogy a posztszocialista országok a rendszerváltáskor sokszor „erőfeszítés nélkül” tudtak emissziócsökkentést elérni, köszönhetően a versenyképtelen nehézipari kapacitások leépülésének és a magas bázisnak. A kutató szerint a folyamat neheze most jön: a rossz épületállomány (szigetelési deficit) továbbra is teher, ráadásul míg a szén kiváltása gyorsabb és olcsóbb volt, a földgázé már sokkal költségesebb és bonyolultabb lesz.

A megújuló energiaforrások termelése terén Deák András György szerint Magyarországon főként a napenergia futott fel, de inkább ad hoc jelleggel, semmint egy átgondolt, kiegyensúlyozott stratégia részeként. A kutató megjegyezte, hogy bár más országok (pl. Csehország és Lengyelország) is „túlfutottak” a napelem-kapacitások telepítésével, de a végrehajtott szigetelési programok és és a szélerőművek nagyobb számú telepítése a magyarnál kiegyensúlyozottabb portfóliót eredményezett.

Az iparpolitika–klímapolitika összefüggésnél az ELTE KRTK kutatója szerint hangsúlyos állítás, hogy ipari háttér nélkül nehéz fenntartható technológiákat építeni, ugyanakkor úgy véli, a voluntarista magyar iparpolitikai lépések kockázatosak. Az európai szintet vizsgálva a szakértő szerint a legnagyobb kihívást az jelenti, hogy a kontinens vállalatai olyan cégekkel versenyeznek, akikre más karbonköltségek és szabályok vonatkoznak,

ami miatt az energiaintenzív iparágak (pl. vegyipar) esetén az elvándorlása is napirenden van.

