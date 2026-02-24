  • Megjelenítés
Hiába a rekord mértékű növekedés, a régiós bajnokot is elérte a globális
Hiába a rekord mértékű növekedés, a régiós bajnokot is elérte a globális "betegség"

MTI
|
Portfolio
Lengyelországban 6 százalékra, 2021 júniusa óta legmagasabb szintre emelkedett a munkanélküliség januárban a decemberi 5,7 százalékról - közölte a statisztikai hivatal (GUS) kedden.

A lengyel statisztikai hivatal beszámolója szerint 2026 januárjában jelentősen, 0,3 százalékponttal emelkedett a munkanélküliségi ráta az országban.

Egy éve januárban 5,4 százalék volt mutató mértéke, azaz az állást keresők száma hosszabb időtávot vizsgálva is stabilan emelkedik.

A munkanélküliek száma decemberhez képest 46 200-zal, 934 100-ra nőtt idén januárban.

A lengyel gazdasági növekedés nem igazolja vissza a munkaerőpiaci folyamatok által keltett aggodalmakat, a legfrissebb adatok szerint ugyanis a lengyel gazdaság Európában kiemelkedő mértékű, 3,6 százalékos mértékben bővült 2025-ben, az év végére pedig a növekedés üteme elérte a 4 százalékot.

A munkanélküliségi ráta emelkedése egyértelmű ellentétben áll a jelenlegi lengyel gazdasági dinamikával, az álláskeresők számának emelkedését így főként a mesterséges intelligencia által kikényszerített strukturális alkalmazkodás magyarázhatja. Ez a jelenség nemzetközi szinten egyáltalán nem egyedi, ugyanez a motívum figyelhető meg az Egyesült Államok, Németország, de az olyan kisebb országok, mint Ausztria esetében is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

