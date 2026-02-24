Japán vállalatokat tett szankciós listára Kína

Kína húsz japán vállalatot vett fel az exportellenőrzési listájára - közölte kedden a kínai kereskedelmi minisztérium, amely szerint az érintett cégek hozzájárulnak Japán katonai képességeinek erősítéséhez.

A közlemény szerint az intézkedések két elemből állnak:

az érintett vállalatok számára tilos kettős felhasználású termékeket exportálni,

és külföldi szereplők sem továbbíthatnak számukra Kínából származó ilyen termékeket.

A folyamatban lévő ügyleteket azonnali hatállyal fel kell függeszteni. Az exportellenőrzési listára felvett vállalatok között nagy japán ipari konszernek több részlege is szerepel, köztük a Mitsubishi Heavy Industries hajógyártással és repülőgép-hajtóműgyártással foglalkozó egységei. A minisztérium ugyanakkor nem nevezte meg a korlátozás alá eső konkrét termékeket. A minisztérium további húsz japán céget - köztük a Subaru Corp.-ot, az Itochu Aviationt és a Mitsubishi Materials Corp.-ot - figyelőlistára helyezett, arra hivatkozva, hogy nem tudta egyértelműen megállapítani a kettős felhasználású termékek végső felhasználóját és felhasználási célját.

Az utóbbi kategóriába sorolt vállalatok nem élhetnek általános exportengedéllyel, az egyedi kérelmekhez pedig kockázatelemzést és írásos garanciát kell benyújtaniuk arra, hogy a termékek nem szolgálják Japán katonai képességeinek erősítését. A tárca jelezte: nem engedélyezik azokat az exportokat, amelyek hozzájárulhatnak Japán katonai képességeinek erősítéséhez; a tilalom a listán nem szereplő vállalatokra is kiterjed.

A közlemény szerint a lépések célja Japán "újramilitarizációs" és nukleáris fegyverkezési törekvéseinek megfékezése.

A minisztérium hangsúlyozta, hogy az intézkedések kizárólag a kettős felhasználású termékekre vonatkoznak, nem érintik a két ország közötti normál gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokat, és a szabályokat betartó japán vállalatoknak nincs okuk aggodalomra.

