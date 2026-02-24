  • Megjelenítés
Japán vállalatokat tett szankciós listára Kína
Gazdaság

Japán vállalatokat tett szankciós listára Kína

MTI
Kína húsz japán vállalatot vett fel az exportellenőrzési listájára - közölte kedden a kínai kereskedelmi minisztérium, amely szerint az érintett cégek hozzájárulnak Japán katonai képességeinek erősítéséhez.

A közlemény szerint az intézkedések két elemből állnak:

  • az érintett vállalatok számára tilos kettős felhasználású termékeket exportálni,
  • és külföldi szereplők sem továbbíthatnak számukra Kínából származó ilyen termékeket.

A folyamatban lévő ügyleteket azonnali hatállyal fel kell függeszteni. Az exportellenőrzési listára felvett vállalatok között nagy japán ipari konszernek több részlege is szerepel, köztük a Mitsubishi Heavy Industries hajógyártással és repülőgép-hajtóműgyártással foglalkozó egységei. A minisztérium ugyanakkor nem nevezte meg a korlátozás alá eső konkrét termékeket. A minisztérium további húsz japán céget - köztük a Subaru Corp.-ot, az Itochu Aviationt és a Mitsubishi Materials Corp.-ot - figyelőlistára helyezett, arra hivatkozva, hogy nem tudta egyértelműen megállapítani a kettős felhasználású termékek végső felhasználóját és felhasználási célját.

Az utóbbi kategóriába sorolt vállalatok nem élhetnek általános exportengedéllyel, az egyedi kérelmekhez pedig kockázatelemzést és írásos garanciát kell benyújtaniuk arra, hogy a termékek nem szolgálják Japán katonai képességeinek erősítését. A tárca jelezte: nem engedélyezik azokat az exportokat, amelyek hozzájárulhatnak Japán katonai képességeinek erősítéséhez; a tilalom a listán nem szereplő vállalatokra is kiterjed.

A közlemény szerint a lépések célja Japán "újramilitarizációs" és nukleáris fegyverkezési törekvéseinek megfékezése.

Még több Gazdaság

Itt a radikális nyugdíjjavaslat: rendőrök, mentők, tűzoltók fogalmazták meg a követelésüket a kormány felé

Egyesült az Új Remény és A Birodalom Visszavág – Mire készülnek a lázadók?

Rossz hír érkezett az európai újautó-piacról: van, ahol szó szerint összomlást látni

A minisztérium hangsúlyozta, hogy az intézkedések kizárólag a kettős felhasználású termékekre vonatkoznak, nem érintik a két ország közötti normál gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokat, és a szabályokat betartó japán vállalatoknak nincs okuk aggodalomra.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

Hitelkárosultak

Tartozás elévülési idő

Azok számára, akik váratlanul fizetési felszólítást kaptak egy követeléskezelőtől és felocsudtak az első sokk után, a legjobb amit tehetnek, hogy megvizsgálják elévült-e az adott követ

Holdblog

A Boomerek bosszúja (by Zsiday)

Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Nagy Márton megnevezett négy bankot, amely maradhat az országban
Csúszik a Barátság-vezeték újraindítása, az ukránok bemondták az időpontot
Megszólaltak a meteorológusok: ekkor rúgja be az ajtót a tavasz Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility