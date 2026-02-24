Mégiscsak lesz alpolgármestere Budapestnek - ítéletet hozott a bíróság

Másfél éve működik főpolgármester-helyettes nélkül Budapest, de a jogilag mulasztásként minősített helyzetet mostanra kellett rendezni. A kijelölés a legutóbbi érvényes javaslat alapján valósul meg, így a szocilista Tüttő Kata lesz Karácsony Gergely helyettese.

A Fővárosi Törvényszék jogerős végzésében arra kötelezte Sára Botond főispánt, hogy pótolja a fővárosi közgyűlés elmaradt döntését, és a főpolgármester korábbi javaslatának megfelelően Tüttő Katát válassza meg főpolgármester-helyettesnek - írja a Telex.

Karácsony Gergelynek másfél éve nincs helyettese, mert a a különböző frakciók és feltételei egyszerűen kizárták egy lehetséges kompromisszum létrejöttét. A bíróság már korábban is megállapította, hogy ez törvénysértő mulasztás, és kötelezte a közgyűlést a hiány pótlására.

A főpolgármester már tavaly novemberben Tüttő Katát jelölte, miután hosszas patthelyzet alakult ki a poszt betöltése körül, ám ahogy arra számítani lehetett, Tüttő sem kapta meg a szükséges többséget: 8 igen, 11 nem és 1 érvénytelen szavazat mellett elbukott, a Fidesz-frakció pedig nem vett részt a szavazáson.

Ezután Sára Botond a döntés kikényszerítése érdekében ismét bírósághoz fordult.

A mostani végzés szerint mivel a főpolgármester már tett érvényes jelölést, az aktuspótlás során nem lehet új jelöltet állítani, kizárólag a benyújtott előterjesztés alapján kell meghozni a döntést.

A bíróság azt is rögzítette, hogy Tüttő Katával szemben nem merült fel törvényi kizáró ok.

Ennek alapján a főispán jogosult és köteles pótolni a közgyűlés elmaradt határozatát, és a főpolgármester javaslatának megfelelően dönteni a főpolgármester-helyettes megválasztásáról.

