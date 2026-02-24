Megjött az engedély: ismét iható a csapvíz a magyar településen

Újra iható a víz Meződ településen. A szolgáltató tavaly tavasszal jelentette be, hogy a kútvíz ammóniatartalma túl magas.

Tájékoztatjuk tisztelt érintett felhasználóinkat, hogy a népegészségügyi hatóság egyetértésével 2026. február 24-től megszűnik Meződ településen a csecsemőkre és a várandós anyákra vonatkozóan korábban elrendelt vízfogyasztási korlátozás - írja a Facebookon a DRV Zrt.

Az ivóvíz nitrittartalma határérték alatti, így a mai naptól az 1 év alatti csecsemők és a várandós anyák is újra fogyaszthatják.

A szolgáltató még tavaly áprilisban jelentett be, hogy Meződ településen nem várt vízminőségi kifogás alakult ki. A kútvíz magas ammóniumtartalma a vízkezelőn nem csökkent az elvárt mértékben.

