Megjött az engedély: ismét iható a csapvíz a magyar településen

Tájékoztatjuk tisztelt érintett felhasználóinkat, hogy a népegészségügyi hatóság egyetértésével 2026. február 24-től megszűnik Meződ településen a csecsemőkre és a várandós anyákra vonatkozóan korábban elrendelt vízfogyasztási korlátozás - írja a Facebookon a DRV Zrt.
Az ivóvíz nitrittartalma határérték alatti, így a mai naptól az 1 év alatti csecsemők és a várandós anyák is újra fogyaszthatják.
A szolgáltató még tavaly áprilisban jelentett be, hogy Meződ településen nem várt vízminőségi kifogás alakult ki. A kútvíz magas ammóniumtartalma a vízkezelőn nem csökkent az elvárt mértékben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
