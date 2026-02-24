Rossz hír érkezett az európai újautó-piacról: van, ahol szó szerint összomlást látni

Az Európai Unióban, az Egyesült Királyságban, Svájcban, Norvégiában és Izlandon összesen
961 382 új személyautót helyeztek forgalomba januárban. Ez 3,5 százalékos csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest.
A legnagyobb visszaesést Norvégia szenvedte el, ahol mintegy 76 százalékkal zuhantak a regisztrációk.
Szembetűnő a benzines modellek visszaszorulása. Az ilyen hajtáslánccal szerelt autók regisztrációja egész Európában 26 százalékkal esett vissza: Franciaországban 49, Németországban pedig 30 százalékos volt a csökkenés. A benzines járművek piaci részesedése az egy évvel korábbi közel egyharmadról alig egyötödre zsugorodott.
Az elektromos modellek ezzel szemben erősödtek.
A tisztán elektromos autók (BEV) eladásai 14, a tölthető (plug-in) hibrideké 32, míg a hagyományos hibrideké 6 százalékkal nőttek.
Ezek a kategóriák együttesen már az új forgalomba helyezések 69 százalékát adták, szemben a tavaly januári 59 százalékkal.
A gyártók között a kínai BYD tűnt ki 165 százalékos eladásnövekedéssel. A Stellantis 6,7, a Mercedes pedig 2,8 százalékos bővülést ért el. Ezzel szemben a Volkswagen 3,8, a BMW 5,7, a Renault 15, a Toyota pedig 13,4 százalékos visszaesést könyvelt el. A Tesla immár a tizenharmadik egymást követő hónapban jelentett csökkenő eladásokat: januárban 17 százalékkal kevesebb autót értékesítettek a márkából, mint egy évvel korábban.
Az európai autóipar nehéz időszakát éli. A hagyományos gyártók az olcsóbb kínai modellek által támasztott versennyel, a halasztott dekarbonizációs célokkal, valamint a kiszámíthatatlanabb kereskedelmi környezettel küzdenek. Utóbbit tovább súlyosbítja, hogy az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága pénteken jogellenesnek nyilvánította az amerikai vámintézkedések többségét.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
