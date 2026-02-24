Tetemes bónuszt kapnak a kecskeméti autógyár dolgozói

A kecskeméti Mercedes ismét eredményrészesedést fizet a munkavállalóinak, így a 2025-ös üzleti év után bruttó 500 000 forint egyszeri juttatást kapnak a dolgozók, amelyet a márciusi bérrel együtt utalnak április elején.

Ez már a negyedik egymást követő év, hogy a vállalat a bérezésen felül ilyen jellegű kifizetéssel ismeri el a munkatársak teljesítményét.

A juttatás mértékét a szakszervezetekkel kötött megállapodás alapján, több teljesítménymutató figyelembevételével határozták meg. A gyár vezetése szerint a kihívásokkal teli gazdasági környezetben a dolgozók elkötelezettsége és megbízható munkavégzése kulcsszerepet játszik abban, hogy az üzem stabil eredményeket tud felmutatni.

A pénzbeli juttatáson túl béremelési megállapodás is született: 2026-ban legalább 5 százalékos kollektív alapbéremelést kapnak a munkavállalók, 2027-ben pedig további legalább 4 százalékos emelés várható. A következő két évben két további egyszeri kifizetés is érkezik, valamint bevezetik a SZÉP-kártyás juttatásokat is.

A kecskeméti gyár az elmúlt években jelentős fejlesztéseken ment keresztül, éves gyártási kapacitása 300 ezer autóra nőtt.

A bővítések és az új modellek gyártása hosszabb távon is biztosíthatják a termelés stabilitását és a munkahelyek megőrzését. Mindezzel párhuzamosan ugyanakkor ellentmondásos folyamatok is zajlanak az üzemben.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, 2026 elején a gyár egyes területeken egyműszakos működésre állt át, ami a dolgozói beszámolók alapján jelentős kapacitáscsökkenést jelent, noha a vállalat ezt átmeneti, technológiai átállással indokolja. A cég állítja, hogy a törzsállomány létszáma nem csökken, és a műszakcsökkentés leginkább a 2022-ben elindított, mintegy egymilliárd eurós beruházással függ össze, amely az új modellek gyártására készíti fel a gyárat.