Újabb kényes ügy pattant ki az Epstein-akták miatt: lopott műkincsekre bukkantak egy neves milliárdosnál

Valószínűleg lopott antikvitások is vannak a világ egyik legismertebb gyűjtőjének kollekciójában – derült ki a napokban az amerikai igazságügyi minisztérium honlapján közzétett Epstein-dokumentumokból. Az érintett Leon Black, a jelenleg több mint 900 milliárd dollár értékű vagyont kezelő Apollo Global Management alapítója, akinek többmilliárd dollár értékű festmény, régiség van birtokában, és most egyre hangosabbak a kérdések eredetükkel, megszerzésük módjával kapcsolatban.

Dőlnek ki a csontvázak az Epstein-aktákból, mintha a szexuális bűncselekmények miatt elítélt, 2019-ben meghalt milliárdos Jeffrey Epstein megkerülhetetlen lett volna a világ elitjének tekintett, elsősorban a pénz alapján kiválasztódott kör számára. Tanácsai súlyos milliókat értek olyanoknak is, akik egész jól eligazodtak az üzleti világban, így például Leon Blacknek is, akinek jelenlegi vagyona a Bloomberg 2026 elején frissült listája szerint 16,8 milliárd dollárt tesz ki.

Black 1990-ben Josh Harrisszel közösen alapította meg az Apollo Global Management magántőkealap-kezelőt, amely az általa forgatott vagyon tekintetében második a világon az 1,1 ezer milliárd dollárt kezelő Blackstone mögött. A Bloomberg adatai szerint 2026 februárjában Black az Apollo Global Management részvényeinek 14%-át birtokolta közvetlenül, illetve vagyonkezelői alapokon keresztül.

Hogy Black miért is szorult Epstein tanácsaira, azt valószínűleg csak ő tudja, de mint az a Dechert LLP nemzetközi ügyvédi iroda 2021-ben nyilvánosságra hozott dokumentumaiból kiderült, 2012 és 2017 között 158 millió dollárt fizetett Jeffrey Epsteinnek ezen a címen. Ekkor Black lemondott az Apollo vezérigazgatói és elnöki posztjáról és a Museum of Modern Arts (MoMA) elnökségről is, de megőrizte kuratóriumi tagságát a művészeti intézményben. A Forbes finoman szólva is túlárazottnak minősítette a szolgáltatásokat, amelyek a pénzpiacon túl a művészetire is kiterjedtek. És a tanácsadó precízen feljegyzett minden részletet, most ennek nyomán tört ki a botrány.