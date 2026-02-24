Varga Mihály: nem köteleződünk el egy kamatcsökkentési ciklus mellett

Nem kommentálják Nagy Márton szavait
A jegybanknak nem feladata értékelni és minősíteni a kormányzati véleményeket, az árstabilitás elérésén és fenntartásán dolgozik - mondja az elnök Nagy Márton bankpiaci konszolidációval kapcsolatos megszólalására reagálva.
A Barátság vezeték a kormány asztala
Folyamatosan nyomon követjük az olaj világpiaci árának és az árfolyamnak az alakulását, a mai ülésen is tárgyalt ezekről a Monetáris Tanács. A Barátság kőolajvezeték leállásával kapcsolatos kérdésekben a kormány kompetens dönteni. Nem tartjuk kockázatosnak a jelenlegi helyzetben a kamat csökkentését - mondja újságírói kérdésre Varga.
Marad az óvatos és türelmes döntéshozatal
Az árstabilitás szigorú monetáris kondíciók mellett érhető el, ennek megfelelően továbbra is szükség van az óvatos és türelmes megközelítésre. A Monetáris Tanács továbbra is körültekintő és adatvezérelt döntéshozatalban hisz, fontosnak tartjuk a lépések hatását értékelni - mondja a kilátások kapcsán Varga Mihály.
Még mindig fontos a forint stabilitása
A forint az euróval szemben felülteljesítő a régióban, volatilitása pedig a COVID előtti szintekhez közelít. A devizapiaci stabilitás fennmaradása kulcsfontosságú az inflációs várakozások mérsékléséhez, egyúttal a kiszámítható devizapiaci környezet közelebb visz minket az inflációs cél teljesüléséhez - emeli ki az MNB elnöke.
Kedvező inflációs adatok
Az infláció tovább csökkent, a januári 2,1%-os érték a jegybanki cél alatt, a toleranciasáv alsó felében alakult, illetve a maginfláció is 3% alá csökkent. A következő hónapokban is a cél alatt várható az áremelkedési ütem, majd átmenetileg a toleranciasáv felső széléhez emelkedhet vissza. Az inflációs cél fenntartható módon 2027 második felében érhető el - mondja Varga. Hozzáteszi, hogy az árrésstopok meghosszabbításának hatásait egyelőre értékelik, majd a márciusi inflációs jelentésben publikálják ezzel kapcsolatos álláspontjukat.
Az év eleji átárazásokról szólva hozzáteszi, hogy évek óta nem láttunk ilyen alacsony átárazási hajlandóságot, akkor volt ilyenre példa, amikor az infláció a jegybanki cél alatt alakult.
Összességében az MNB által vizsgált élelmiszer-infláció januárban negatív volt, az élelmiszerárak 3%-kal csökkentek - hangsúlyozza az elnök.
Nincs nagy változás a magyar gazdaságban
A magyar gazdaság kilátásaival kapcsolatban az MNB vezetője kiemelte, hogy a kettősség továbbra is fennáll, ugyanakkor az idén arra számítanak, hogy a külső és belső tényezők is a javulás irányába mutatnak majd. A munkaerőpiac továbbra is ellenálló, a munkanélküliség nem növekszik.
Ellenállók a feltörekvő piaci eszközök
A feltörekvő piacok az elmúlt hetekben ellenállónak bizonyultak, a régiós hozamfelárak csökkentek a német állampapírokhoz képest. A magyar kötvények esetében ez a kedvező trend november óta tart, előretekintve a régióban további kamatcsökkenésre van tér - mondja az elnök.
Nincs kamatcsökkentési ciklus
A Tanács ma nem döntött egy kamatcsökkentési ciklus megkezdéséről, hónapról hónapra a beérkező adatok függvényében határozunk majd továbbra is, nem köteleződünk el egy kamatpálya mellett - hangsúlyozza Varga.
Kedvező inflációs folyamatok alapozták meg a vágást
A beérkező adatok összhangban alakultak a jegybank javuló inflációs alapfolyamatokat jelző decemberi előrejelzésével. Ez lehetővé tette, hogy az alapkamat óvatos csökkentéséről döntsünk - kezdi Varga Mihály. Az elnök kiemeli, hogy ezt az egy javaslatot tárgyalták.
Perceken belül megszólal Varga Mihály a várva várt döntésről
A vártnak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot keddi ülésén az MNB Monetáris Tanácsa, ezzel közel másfél év után változott az irányadó ráta. A döntés nem okozott meglepetést, egyelőre a piac sem reagált rá érdemben.
A döntés után szokás szerint sajtótájékoztatón ismerteti a hátteret és a kilátásokat Varga Mihály. A szakértők idén még további két kamatcsökkentést várnak, a következő akár már márciusban jöhet.
A mai ülés hátteréről délután három órától sajtótájékoztatót tart a jegybank elnöke, az eseményről a Portfolio élőben tudósít.
Címlapkép forrása: Portfolio
Kimondta Európa egyik legerősebb vezetője: egyhamar biztosan nem lesz béke Ukrajnában, sokáig velünk lesz még a háború
A békekötéshez Moszkva akarata is kellene.
Itt a döntés: közel másfél év után kamatot csökkentett az MNB!
Meglépte a Monetáris Tanács.
Amerika döntött: jöhetnek a hatodik generációs lopakodó szuperbombázók, a B-21 Raiderek
Jövőre hadrendbe állnak.
100 milliárdos gigaüzletet kötött a Meta és az AMD, ugrik az árfolyam
Aggódhat az Nvidia?
Lehetetlen küldetésre vállalkozna Amerika? - Ebbe az országba még a világ legerősebb hadseregének is beletörhet a bicskája
Nincsenek jó tapasztalatai Washingtonnak.
Vizsgálatot indított az MNB a Mollal szemben, bennfentes kereskedelem gyanúja miatt
A Barátság-vezeték leállása alatt történhetett.
Beszél a jegybank - de ki hallja meg a közösségi médiában?
A jegybankok egyre intenzívebben használják a közösségi médiát kommunikációs célokra. A kulcskérdés az, hogy akit eddig sem érdekelt a monetáris politika, azt vajon el lehet-e érni az Insta
Megérkezett a 10 éves futamidő a személyi kölcsönöknél: csapda vagy mentőöv az igénylőknek?
A K&H Banknál 8-ról 10 évre, az MBH Banknál pedig 7-ről 8 évre emelkedett a szabad felhasználású személyi kölcsönöknél elérhető maximális futamidő. Az első ránézésre egyszerűnek
Expatok, kiküldetések nemzetközi adózása
A kiküldetések, expatok adózási kezelése a gyakorlatban sok esetben bonyolultabb, mint elsőre gondolnánk. Számos olyan nemzetközi adózási kérdés merülhet fel (például a 183 napos szabály,
Populista félelemkeltés vagy valós kockázat? Állami megfigyelés a digitális jegybankpénzeken keresztül
A digitális jegybankpénzek körüli vita ma már nem technológiai, hanem értékalapú kérdés: a hatékonyság és az adatvédelem közötti egyensúlyról szól.
Rezsicsökkentés segíti a nagy európai fordulatot
Esik a legfontosabb energiahordozók ára, ami egyfajta európai rezsicsökkentésként segíti a kontinens gazdaságát. Ha ehhez még hozzátesszük az uniós államok költségvetési lazítását és a
Mi az a TBSZ, és miért jó, ha van? - Magyaráz a HOLD
Sok kérdést kapunk olvasóinktól és ügyfeleinktől a HOLD vagyonkezelésére, a számlákra és szolgáltatásainkhoz kapcsolódó egyéb fogalmakra vonatkozóan. Ezekre válaszolunk egy sorozatban, e
Ha mindenki buborékról beszél, tényleg jön az összeomlás?
Ismert tőzsdei bölcsesség, hogy a buborékok kipukkanása általában nem akkor következik be a tőzsdéken, amikor a piaci szereplők a leginkább számítanak rá. A fordulat gyakran... The post Ha m
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
430 ezer vállalkozót érint: automatizálható lesz a bevallás (x)
A Kulcs Flow számlázóprogram elkészíti és beadja a bevallásod.
Hogyan hackelte meg a Hackrate az IT biztonsági tesztelést? (x)
Itt a pénzeső: most lesz érdemes félretenni
A magyarok kedvenc időszaka ismét elérkezett.
Rég volt ilyen erős éve a Molnak: meddig tarthat ki a lendület?
A számok a jövőről is mesélnek.
Fájdalmas döntések előtt az EU: elszállhat az adósság, borulnak a nagy tervek
Magyarország is érintett.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.