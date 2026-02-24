  • Megjelenítés
Varga Mihály: nem köteleződünk el egy kamatcsökkentési ciklus mellett
Délután három órától sajtótájékoztatót tart Varga Mihály, az MNB elnöke azt követően, hogy a Monetáris Tanács 25 bázisponttal 6,25%-ra csökkentette az alapkamatot. A jegybankelnök szavait kiemelt figyelem övezi, hiszen legutóbb majdnem másfél éve volt példa arra, hogy változzon az irányadó ráta.
Nem kommentálják Nagy Márton szavait

A jegybanknak nem feladata értékelni és minősíteni a kormányzati véleményeket, az árstabilitás elérésén és fenntartásán dolgozik - mondja az elnök Nagy Márton bankpiaci konszolidációval kapcsolatos megszólalására reagálva.

A Barátság vezeték a kormány asztala

Folyamatosan nyomon követjük az olaj világpiaci árának és az árfolyamnak az alakulását, a mai ülésen is tárgyalt ezekről a Monetáris Tanács. A Barátság kőolajvezeték leállásával kapcsolatos kérdésekben a kormány kompetens dönteni. Nem tartjuk kockázatosnak a jelenlegi helyzetben a kamat csökkentését - mondja újságírói kérdésre Varga.

Marad az óvatos és türelmes döntéshozatal

Az árstabilitás szigorú monetáris kondíciók mellett érhető el, ennek megfelelően továbbra is szükség van az óvatos és türelmes megközelítésre. A Monetáris Tanács továbbra is körültekintő és adatvezérelt döntéshozatalban hisz, fontosnak tartjuk a lépések hatását értékelni - mondja a kilátások kapcsán Varga Mihály.

Még mindig fontos a forint stabilitása

A forint az euróval szemben felülteljesítő a régióban, volatilitása pedig a COVID előtti szintekhez közelít. A devizapiaci stabilitás fennmaradása kulcsfontosságú az inflációs várakozások mérsékléséhez, egyúttal a kiszámítható devizapiaci környezet közelebb visz minket az inflációs cél teljesüléséhez - emeli ki az MNB elnöke.

Kedvező inflációs adatok

Az infláció tovább csökkent, a januári 2,1%-os érték a jegybanki cél alatt, a toleranciasáv alsó felében alakult, illetve a maginfláció is 3% alá csökkent. A következő hónapokban is a cél alatt várható az áremelkedési ütem, majd átmenetileg a toleranciasáv felső széléhez emelkedhet vissza. Az inflációs cél fenntartható módon 2027 második felében érhető el - mondja Varga. Hozzáteszi, hogy az árrésstopok meghosszabbításának hatásait egyelőre értékelik, majd a márciusi inflációs jelentésben publikálják ezzel kapcsolatos álláspontjukat.

Az év eleji átárazásokról szólva hozzáteszi, hogy évek óta nem láttunk ilyen alacsony átárazási hajlandóságot, akkor volt ilyenre példa, amikor az infláció a jegybanki cél alatt alakult.

Összességében az MNB által vizsgált élelmiszer-infláció januárban negatív volt, az élelmiszerárak 3%-kal csökkentek - hangsúlyozza az elnök.

Nincs nagy változás a magyar gazdaságban

A magyar gazdaság kilátásaival kapcsolatban az MNB vezetője kiemelte, hogy a kettősség továbbra is fennáll, ugyanakkor az idén arra számítanak, hogy a külső és belső tényezők is a javulás irányába mutatnak majd. A munkaerőpiac továbbra is ellenálló, a munkanélküliség nem növekszik.

Ellenállók a feltörekvő piaci eszközök

A feltörekvő piacok az elmúlt hetekben ellenállónak bizonyultak, a régiós hozamfelárak csökkentek a német állampapírokhoz képest. A magyar kötvények esetében ez a kedvező trend november óta tart, előretekintve a régióban további kamatcsökkenésre van tér - mondja az elnök.

Nincs kamatcsökkentési ciklus

A Tanács ma nem döntött egy kamatcsökkentési ciklus megkezdéséről, hónapról hónapra a beérkező adatok függvényében határozunk majd továbbra is, nem köteleződünk el egy kamatpálya mellett - hangsúlyozza Varga.

Kedvező inflációs folyamatok alapozták meg a vágást

A beérkező adatok összhangban alakultak a jegybank javuló inflációs alapfolyamatokat jelző decemberi előrejelzésével. Ez lehetővé tette, hogy az alapkamat óvatos csökkentéséről döntsünk - kezdi Varga Mihály. Az elnök kiemeli, hogy ezt az egy javaslatot tárgyalták.

Perceken belül megszólal Varga Mihály a várva várt döntésről

A vártnak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot keddi ülésén az MNB Monetáris Tanácsa, ezzel közel másfél év után változott az irányadó ráta. A döntés nem okozott meglepetést, egyelőre a piac sem reagált rá érdemben.

A döntés után szokás szerint sajtótájékoztatón ismerteti a hátteret és a kilátásokat Varga Mihály. A szakértők idén még további két kamatcsökkentést várnak, a következő akár már márciusban jöhet.

A mai ülés hátteréről délután három órától sajtótájékoztatót tart a jegybank elnöke, az eseményről a Portfolio élőben tudósít.

