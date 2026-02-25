Aggasztó szennyezést találtak a Dunában, a budapesti ivóvízbe is bekerülhetett a méreg, gyors beavatkozásra lehet szükség

A korábbi években a Samsung SDI gödi gyára és az SK komáromi üzeme kapcsán elsősorban a magzatkárosító NMP oldószer szabálytalan kezelése és környezetbe jutása került a hírekbe. A mostani, átfogóbb magyar kutatás azonban a Duna állapotára fókuszált, ahol a kutatók a per- és polifluorozott alkil anyagokat, vagyis a PFAS-vegyületeket keresték. Ezeket az anyagokat a köznyelv találóan örökvegyületeknek hívja, mivel rendkívül ellenállóak: a szén és fluor közötti erős kémiai kötés miatt alig bomlanak le a természetben. Míg a textilipar a vízlepergető tulajdonságuk miatt használ hosszú szénláncú változatokat, addig az akkumulátorgyártásban a rövid szénláncú PFAS-okat adalékolják az elektrolitokhoz a stabilitás növelése érdekében.

A kutatók 2024 júliusa és 2025 januárja között összesen 96 mintát vettek a Duna vizéből és üledékéből nyolc különböző helyszínen. A vizsgálat kiterjedt a komáromi akkugyár, a dunaföldvári papírgyár, a százhalombattai olajfinomító környezetére, valamint a gödi gyár szennyvizét fogadó váci térségre is.

Az eredmények egyértelmű összefüggést mutattak az ipari tevékenységgel.

A szennyezőanyagok koncentrációja közvetlenül a kibocsátási pontoknál volt a legmagasabb, a folyón távolodva pedig 30–40 százalékkal csökkent. A legsúlyosabb szennyezést a komáromi akkugyár és a dunaföldvári papírgyár közelében mérték, ahol az üledékben néhol százszorosa volt a vegyszerek koncentrációja a vízben mért értékeknek.

A probléma súlyát növeli, hogy az akkumulátoriparban használt rövid szénláncú vegyületek kevésbé kötődnek meg az üledékben, így könnyebben átjuthatnak a parti szűrésű kutak védvonalán. Záray Gyula professzor emeritus, a kutatás egyik szerzője kiemelte:

mivel Budapest és számos Duna menti település ivóvizét parti szűréssel nyerik, kulcskérdés, hogy a jelenlegi technológia képes-e kiszűrni ezeket az anyagokat.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy árvizek idején a folyómeder alján felhalmozódott szennyezett üledék felkavarodhat, ami újra mobilizálja a mérgező anyagokat.

A vizsgálat során alkalmazott mérési módszer (az adszorbeálható szerves fluorvegyületek, azaz AOF mérése) költséghatékony képet adott az összszennyezésről. Ugyanakkor az egyes vegyületek pontos beazonosítása rendkívül költséges és nehéz feladat lenne a PFAS-család sokszínűsége miatt. A szakember szerint komoly gondot okoz, hogy a gyárak sokszor üzleti titokként kezelik a felhasznált adalékanyagokat. Emiatt a hatóságok és a vízművek nem tudják pontosan, mit kellene keresniük vagy kiszűrniük.

A kutatás eredményei különösen aktuálisak a 2024 januárjában életbe lépett új, szigorúbb uniós ivóvízirányelv miatt. Amennyiben bebizonyosodik, hogy az akkumulátorgyárakból származó vegyületek átjutnak a szűrőrétegeken, gyors beavatkozásra lehet szükség. A lakossági ivóvíz védelme érdekében hatékonyabb – például aktív szenes vagy fordított ozmózisos –

víztisztítási technológiák bevezetésére kerülhet sor.

Záray Gyula szerint ezeket a védelmi fejlesztéseket ugyanolyan intenzitással kellene végezni, mint magát az iparfejlesztést.

