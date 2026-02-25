Asztalra csapott a nyugati vezető: vége a türelemnek, tisztességes játékot követel Kínától

A kínai kormányfő katonai tiszteletadással fogadta Merzet a pekingi Nagy Népi Csarnokban – számolt be az állami média. A megbeszéléseken a német kancellár vélhetően érintette a kínai ipari túlkapacitás kérdését, valamint a kétoldalú üzleti lehetőségeket. Merz a nap folyamán Hszi Csin-ping elnökkel is egyeztetett.

A kancellár indulás előtt Németországban hangsúlyozta:

kiegyensúlyozott, megbízható, szabályozott és tisztességes partnerséget kíván kialakítani Hszi Csin-pinggel.

Hozzátette, hogy felveti a kínai exportkorlátozások, illetve a piaci versenyt torzító gyakorlatok témáját is. Az útra harminc vállalat képviselője is elkísérte a kancellárt.

A kétnapos látogatás hátterében Európa legnagyobb gazdaságának fokozódó ipari nehézségei állnak. A német ipart egyre erősebb versenynyomás éri az olcsóbb kínai termékek – különösen a járművek és a szerszámgépek – részéről.

Az EY becslése szerint a német iparvállalatok csak 2025-ben több mint 120 ezer munkahelyet szüntettek meg.

Merz útja illeszkedik az európai vezetők pekingi látogatásainak sorába: tavaly decemberben Emmanuel Macron francia elnök, múlt hónapban pedig Keir Starmer brit miniszterelnök járt Kínában. Peking igyekszik ezeket a találkozókat arra felhasználni, hogy a multilaterális kereskedelmi rend megbízható védelmezőjeként tüntesse fel magát, egyúttal kiélezze a transzatlanti ellentéteket Donald Trump vámpolitikája kapcsán.

Pekingi diplomaták szerint ugyanakkor Kína nem tudta eloszlatni az európai szkepticizmust a növekvő kereskedelmi többlete, valamint az Ukrajna elleni orosz háború hallgatólagos támogatása miatt.

Németország Kínával szembeni kereskedelmi hiánya tavaly rekordszintű, 87 milliárd eurós értéket ért el, ami 20 milliárd eurós emelkedés 2024-hez képest.

Címlapkép forrása: (c) Copyright 2026, dpa (wwwdpa.de). Alle Rechte vorbehalten via Getty Images