Asztalra csapott a nyugati vezető: vége a türelemnek, tisztességes játékot követel Kínától

A kínai kormányfő katonai tiszteletadással fogadta Merzet a pekingi Nagy Népi Csarnokban – számolt be az állami média. A megbeszéléseken a német kancellár vélhetően érintette a kínai ipari túlkapacitás kérdését, valamint a kétoldalú üzleti lehetőségeket. Merz a nap folyamán Hszi Csin-ping elnökkel is egyeztetett.
A kancellár indulás előtt Németországban hangsúlyozta:
kiegyensúlyozott, megbízható, szabályozott és tisztességes partnerséget kíván kialakítani Hszi Csin-pinggel.
Hozzátette, hogy felveti a kínai exportkorlátozások, illetve a piaci versenyt torzító gyakorlatok témáját is. Az útra harminc vállalat képviselője is elkísérte a kancellárt.
A kétnapos látogatás hátterében Európa legnagyobb gazdaságának fokozódó ipari nehézségei állnak. A német ipart egyre erősebb versenynyomás éri az olcsóbb kínai termékek – különösen a járművek és a szerszámgépek – részéről.
Az EY becslése szerint a német iparvállalatok csak 2025-ben több mint 120 ezer munkahelyet szüntettek meg.
Merz útja illeszkedik az európai vezetők pekingi látogatásainak sorába: tavaly decemberben Emmanuel Macron francia elnök, múlt hónapban pedig Keir Starmer brit miniszterelnök járt Kínában. Peking igyekszik ezeket a találkozókat arra felhasználni, hogy a multilaterális kereskedelmi rend megbízható védelmezőjeként tüntesse fel magát, egyúttal kiélezze a transzatlanti ellentéteket Donald Trump vámpolitikája kapcsán.
Pekingi diplomaták szerint ugyanakkor Kína nem tudta eloszlatni az európai szkepticizmust a növekvő kereskedelmi többlete, valamint az Ukrajna elleni orosz háború hallgatólagos támogatása miatt.
Németország Kínával szembeni kereskedelmi hiánya tavaly rekordszintű, 87 milliárd eurós értéket ért el, ami 20 milliárd eurós emelkedés 2024-hez képest.
Címlapkép forrása: (c) Copyright 2026, dpa (wwwdpa.de). Alle Rechte vorbehalten via Getty Images
Feltárta Putyin elődje: Moszkva többször is kérte felvételét a NATO-ba
Szergej Sztyepasin volt orosz miniszterelnök szerint ez már Sztálin idején felvetődött.
Aggasztó szennyezést találtak a Dunában, a budapesti ivóvízbe is bekerülhetett a méreg, gyors beavatkozásra lehet szükség
Új víztisztítási technológiák bevezetésére kerülhet sor.
Kémszoftvereket csepésztek az oroszoknak, lecsapott Amerika
Szankciókat jelentettek be.
Váratlan fordulat a válsággal küzdő országban, ahol a legkevesebb gyereket akarták megszülni
A fordulat 2024-ben indult meg.
Súlyos vád: óriási ziccert hagyott ki Trump, hogy békére kényszerítse Putyint
A Demokrata Párt szerint fontos nyomásgyakorlási eszközt hagyott elsorvadni az elnök.
Totális háborút robbanthat ki Donald Trump – Vaskos dilemma kínozza az elnököt
A kocka már el van vetve?
Kemény üzenet érkezett Washingtonból Ukrajnába: ez az érdekeinket sérti, azonnal hagyják abba!
Az amerikai ukrán nagykövet szólalt meg.
Megszületett a döntés Magyarországon, ami mindent átírhat – Mi lesz a kamatcsökkentés után?
Lépett a Monetáris Tanács, de mivel jár ez?
Bitcoin: jön az összeomlás éve?
Cudar hónapokon van túl a Bitcoin, míg tavaly kriptopárti amerikai elnököt és mindenkori árfolyamcsúcsot köszönthettünk, addig az év utolsó szakasza, és az idei szinte egésze... The post Bi
Elérkezett a megahőszivattyúk kora?
A fűtési és hűtési szektor ma a globális energiafogyasztás közel 50%-áért felel, de a megahőszivattyúk valódi fordulópontot hozhatnak a távfűtésben.
Beszél a jegybank - de ki hallja meg a közösségi médiában?
A jegybankok egyre intenzívebben használják a közösségi médiát kommunikációs célokra. A kulcskérdés az, hogy akit eddig sem érdekelt a monetáris politika, azt vajon el lehet-e érni az Insta
Megérkezett a 10 éves futamidő a személyi kölcsönöknél: csapda vagy mentőöv az igénylőknek?
A K&H Banknál 8-ról 10 évre, az MBH Banknál pedig 7-ről 8 évre emelkedett a szabad felhasználású személyi kölcsönöknél elérhető maximális futamidő. Az első ránézésre egyszerűnek
Populista félelemkeltés vagy valós kockázat? Állami megfigyelés a digitális jegybankpénzeken keresztül
A digitális jegybankpénzek körüli vita ma már nem technológiai, hanem értékalapú kérdés: a hatékonyság és az adatvédelem közötti egyensúlyról szól.
Expatok, kiküldetések nemzetközi adózása
A kiküldetések, expatok adózási kezelése a gyakorlatban sok esetben bonyolultabb, mint elsőre gondolnánk. Számos olyan nemzetközi adózási kérdés merülhet fel (például a 183 napos szabály,
Rezsicsökkentés segíti a nagy európai fordulatot
Esik a legfontosabb energiahordozók ára, ami egyfajta európai rezsicsökkentésként segíti a kontinens gazdaságát. Ha ehhez még hozzátesszük az uniós államok költségvetési lazítását és a
Mi az a TBSZ, és miért jó, ha van? - Magyaráz a HOLD
Sok kérdést kapunk olvasóinktól és ügyfeleinktől a HOLD vagyonkezelésére, a számlákra és szolgáltatásainkhoz kapcsolódó egyéb fogalmakra vonatkozóan. Ezekre válaszolunk egy sorozatban, e
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Itt a pénzeső: most lesz érdemes félretenni
A magyarok kedvenc időszaka ismét elérkezett.
Rég volt ilyen erős éve a Molnak: meddig tarthat ki a lendület?
A számok a jövőről is mesélnek.
Fájdalmas döntések előtt az EU: elszállhat az adósság, borulnak a nagy tervek
Magyarország is érintett.