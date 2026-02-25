Az oroszországi befektetések valóban 12 ezer milliárd dolláros nyereséget hozhatnak Amerikának?

Eközben a Kreml és a Fehér Ház más küldöttei üzleti ügyeket tárgyaltak. Volodimir Zelenszkij az ukrán titkosszolgálatra hivatkozva azt állítja, hogy Oroszország 12 billió dollár értékű üzleteket ígért Amerikának a szankciók enyhítéséért cserébe; egy bennfentes pedig azt állítja, már meg is egyeztek egy csomagról.
Európában meg egyre jobban aggódna, hogy Donald Trump elnök júniusig – ez a legújabb határidő, amit adott – bénító engedményekre késztetheti Ukrajnát, hogy pénzvadászatra indulhasson Oroszországban.
A gazdagodás ígérete régóta Vladimir Putyin stratégiájának középpontjában áll. Az Economist értesülései szerint, mielőtt az orosz elnök augusztusban találkozott Trumppal, az orosz Nemzeti Biztonsági Tanács számára egy feljegyzést készítettek, amelyben elmagyarázták, hogyan lehet az elnöknek eladni a „Legnagyobb Üzletet”.
