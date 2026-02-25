  • Megjelenítés
Elindult az idei pollenszezon, egyre több embernél jelentkezhetnek allergiás tünetek
Elindult az idei pollenszezon, egyre több embernél jelentkezhetnek allergiás tünetek

MTI
Az enyhe idő hatására az elmúlt napokban ugrásszerűen megnőtt a korai allergén növények virágporának koncentrációja, így egyre több pollenallergiásnál jelentkezhetnek allergiás tünetek - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szerdán az MTI-vel.

A közlemény szerint jelenleg a mogyoró pollenkoncentrációja jellemzően közepes, helyenként magas szintet ér el, az éger virágporának koncentrációja országosan közepes, több területen azonban elérheti a magas, sőt akár a nagyon magas szintet is.

A ciprus- és tiszafafélék virágporának koncentrációja egyelőre az alacsony-közepes tartományban alakul, azonban várhatóan gyorsan emelkedik, és egyre több helyen érheti el a magas szintet.

A juhar, a kőris, a nyár és a szil pollenjéből már néhány szemet regisztráltak, egyelőre alacsony koncentrációban - tették hozzá, jelezve, hogy a kültéri allergén gombák spóraszáma jelenleg jellemzően alacsony.

Az NNGYK azt javasolta, hogy a mogyoró, az éger, a kőris, illetve a ciprus- és tiszafafélék pollenjére allergiások készüljenek fel a tünetek - elsősorban orrfolyás, tüsszögés és könnyezés - megjelenésére, illetve erősödésére, és szükség esetén kérjenek tanácsot kezelőorvosuktól.

