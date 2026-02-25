  • Megjelenítés
Jön az árhullám, 3 métert emelkedik a Duna
Jön az árhullám, 3 métert emelkedik a Duna

Jelentős árhullám vonul le a Dunán a múlt heti csapadék és az enyhülés miatti gyors hóolvadás következtében, ám a jelenlegi előrejelzések szerint sehol sem éri el a vízszint az árvízvédelmi készültségi fokozatot. Budapesten péntekre várható a tetőzés, nagyjából 500 centiméter körüli vízállással, írja az Időkép.

Az elmúlt napokban több tényező is egyszerre hatott a Duna vízjárására. A vízgyűjtő területen sokfelé jelentős mennyiségű csapadék hullott, miközben a hétvégén érkező enyhébb levegő hatására az alacsonyabban fekvő területeken gyors olvadás indult meg a mediterrán ciklonból származó vastag hótakaróban. A csapadék és az olvadékvíz együtt árhullámot indított el a folyón.

Az Országos Vízjelző Szolgálat grafikonjai szerint a Duna magyarországi szakaszán 2,5–3 méteres vízszintemelkedés figyelhető meg az elmúlt napok alacsony bázisához képest. Budapesten a vízállás meredeken emelkedett, a tetőzés péntekre várható, 500 centiméter körüli szinten. Ez jóval elmarad az elsőfokú árvízvédelmi készültség 620 centiméteres szintjétől, így a fővárosban nem kell védekezési intézkedésekre készülni.

A felsőbb szakaszokon már lezajlott a tetőzés. Nagybajcsnál a Duna vízszintje elérte a csúcsát, ám hajszálnyival az elsőfokú készültségi szint alatt maradt. Itt az elsőfok 470 centiméter, a mért érték ezt megközelítette, de nem lépte át.

A jelenlegi előrejelzések alapján az árhullám a következő napokban fokozatosan levonul a folyón, a vízszintek pedig lassú apadásba kezdenek. Az alacsony kiinduló vízállás és a mérsékelt csúcsértékek miatt országos szinten nem várható árvízvédelmi készültséget igénylő helyzet, ugyanakkor a part menti területeken a megszokottnál magasabb vízszinttel kell számolni.

