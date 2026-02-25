Két márciusi hétvégén szünetelni fog a vasúti forgalom a Déli pályaudvaron

Tavaszi karbantartás miatt március 7-én és 8-án, valamint március 28-án és 29-én szünetelni fog a vasúti forgalom a Déli pályaudvaron - közölte a MÁV Zrt. szerdán az MTI-vel.

A közlemény szerint a Déli pályaudvar vágányainak, berendezéseinek karbantartását a két hétvégén mintegy 100 szakember, pályakarbantartó kisgépek, vasúti szerelvények, speciális gépláncok segítségével végzik el.

A munkálatok ideje alatt nem tudják majd biztosítani a személyszállító vonatok közlekedését a Déli pályaudvar és Kelenföld között, ezért március 7-én és 8-án, valamint 28-án és 29-én jelentősen módosul a Déli pályaudvart érintő vasútvonalak menetrendje - hangsúlyozták.

A Déli pályaudvar és Kelenföld között - jellemzően 15 percenként induló - MÁV-buszok segítik majd az utasokat az eljutásban.

Közölték azt is, hogy a munkálatok megkezdése előtt, már pénteken késő este is számítani kell rövidebb útvonalon, Kelenföldig közlekedő vonatokra, és néhány hétfő hajnali vonat szintén Kelenföldről indul.

Ezenkívül a március 29-i óraátállítás miatt is változik néhány vonat közlekedése, az óraigazítást bevárva, később indulnak Kelenföldről vagy köztes állomásról - írták.

A munkálatokról azt közölték, hogy a vasúti pályahálózaton többek között sín, betonalj- és talpfacserét, továbbá zúzottkőpótlást, ágyazatrostálást és cserét, váltó- és vágányszabályozásokat terveznek.

Két peron végén mintegy 1500 négyzetméternyi felületen aszfaltoznak is; a felsővezeték-hálózat egy részét átvizsgálják, vezetékeket cserélnek; hidász szakemberek megvizsgálják az alagutat és a támfalakat; kivágják a vasúti közlekedésre veszélyes fákat; karbantartják, illetve nagytakarítást végeznek az utasterekben, lépcsőkön, peronokon, perontetőkön és a peronbútorokon - sorolták.

A beruházás mintegy 150 millió forintos költségét saját forrásból finanszírozza a vasúttársaság - áll a közleményben.

