Trump húzása miatt olyan csalási hullám indult, amilyet még nem látott a világ

A probléma mértékét jól szemlélteti a csütörtökön közzétett kereskedelmi adat, amely szerint Kína lényegesen több exportot jelentett az Egyesült Államok felé, mint amennyit az amerikai Vám- és Határvédelmi Hivatal (CBP) importként regisztrált.
Ez a 112 milliárd dolláros rés messze meghaladja a Trump első kereskedelmi háborúja idején tapasztalt eltéréseket.
A Fed akkori kutatása szerint az ilyen különbségek közel kétharmada vámcsalásból vagy a vámfizetési kötelezettség kijátszásából fakadt.
Az amerikai vállalkozókat elárasztják a WhatsAppon és e-mailben érkező ajánlatok, amelyek kilogrammonként 0,70 dolláros, mindent magában foglaló szállítási díjat ígérnek Kínából az USA-ba. Ez az ajánlat már önmagában gyanús, hiszen a késztermékek vámját az érték, nem pedig a súly alapján számítják. Egyes hirdetések kifejezetten megosztott vámkockázatot és 40-50 százalékos költségmegtakarítást kínálnak – tudta meg a hírügynökség. Ryan Petersen, a Flexport digitális logisztikai platform vezetője szerint ez nyilvánvaló csalás.
A leggyakoribb módszer a Delivered Duty Paid (DDP), azaz a vámfizetéssel szállítva klauzula visszaélésszerű használata.
Ilyenkor a tengerentúli eladó intézi a szállítást és a vámkezelést, de az importőrként bejegyzett cég valójában egy fedővállalkozás, amelyet gyakran egyik napról a másikra hoznak létre, majd ha a hatóságok vizsgálódni kezdenek, azonnal felszámolják. Az Egyesült Államok szinte egyedülálló a fejlett gazdaságok között abban, hogy érdemi belföldi jelenlét nélküli, úgynevezett nem honos vállalatokat is elismer hivatalos importőrként.
A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a Belbiztonsági Minisztérium (DHS) a globális kereskedelmi bűncselekmények felderítéséért felelős egységektől erőforrásokat és munkatársakat irányított át a bevándorlási ügyek kezeléséhez. A kereskedelmi csalások felderítéséért felelős részleg hivatalos honlapját tavaly október és január között archiválták, ami szintén a terület háttérbe szorulására utal.
A Trump-kormányzat 2025 augusztusában tárcaközi vámcsalás-elleni munkacsoportot hozott létre, valamint bejelentőprogramot indított. Ezzel párhuzamosan a CBP mesterséges intelligenciát alkalmazó vállalatokat bízott meg a globális ellátási láncok valós idejű figyelésével.
A vámhatóság közlése szerint fokozták a Kínában, Hongkongban és más országokban bejegyzett importőri számlák ellenőrzését.
A szigorúbb fellépés eredményeként az utólagos vámpótlék-kiszabások értéke milliárdos nagyságrendűre nőtt. Szakértők szerint azonban ez a teher jellemzően a szabálykövető amerikai cégekre hárul, miközben az egy éjszaka alatt eltűnő fedőcégeket a hatóságok aligha tudják felelősségre vonni.
