Üres a budapesti kassza, áll a bál az egyik legnagyobb fővárosi cég körül

Hosszadalmas vita alakult ki a februári Fővárosi Közgyűlésen, miután az egyik legnagyobb fővárosi cégnél elbocsátották a belső ellenőrök jelentős részét. Vitézy Dávid szerint szerint a cél kellemetlen ügyek eltussolása lehet, a Fidesz az átláthatóság hiányát kérte számon. Többen a vezérigazgatót támadták, akit korábban Karácsony Gergely két ülés közti polgármesteri döntéssel nevezett ki. A képviselők megszavazták a fővárosi hitelkeret emelését, a január eleje óta érvényes keret ugyanis február közepére gyakorlatilag elfogyott. Az ülésen emellett szó volt a budapesti pályaudvarok körüli telkek eladásáról és a meghiúsult HÉV-tenderről. A közgyűlés döntése szerint a vonatok helyett elektromos buszokat vennének a pénzből a BKV-nak, mert az még beleférhet a határidőbe. Fény derült arra is, hogy a Tisza kormányra kerülése esetén hogyan képzeli el az önkormányzatokkal való munkát.

Vita a HÉV-ekről

A közgyűlés egyik leghangsúlyosabb témája a HÉV fejlesztése volt.

Vitézy Dávid felelevenítette, hogy még 2016-ban döntött úgy a főváros, hogy átadják a HÉV működtetési jogát a MÁV-nak. Ez nem biztos, hogy jó döntés volt, hiszen az utasforgalom kétharmada budapesti, és így a fővárosnak nem maradt beleszólása az üzemeltetésbe, ráadásul a kormány nem tartotta be a járműcserére és infrastruktúra-fejlesztésre vonatkozó ígéreteit. A kormány már régóta hirdette, hogy fejleszteni fogja a HÉV-eket, viszont egyetlen kivitelezési terv sincsen aláírva, szerinte ebből is látszik, hogy valójában nem történt semmi. Amikor pedig végre kiírtak egy járműbeszerzési tendert, azt olyan rossz műszaki tartalommal tették meg, hogy végül nem is érkezett be pályázat a több száz milliárdos projektre. "Ha egy ilyen mérvű tenderen senki nem ad ajánlatot, az a kiíró hibája" – vélekedett a frakcióvezető.

Így már százmilliárdok elvesztése lett reális opció, hiszen az uniós források felhasználása határidőhöz kötött, amibe már nem férne bele a vonatbeszerzési folyamat újraindítása.

Ezért Vitézy inkább 250 új elektromos autóbusz beszerzését javasolná a forrásból, mivel ezek esetében még van esély arra, hogy belefér a 2029-es határidőbe a projekt.

A közgyűlés támogatta a felvetést.

Lehoczki Ádám, a Fidesz képviselője szerint nem igaz, hogy a műszaki tartalom miatt ne érkezett volna ajánlat, valójában a szoros teljesítési határidő, valamint az uniós források szigorú felhasználásnak keretei jelentettek problémát. A tendert újra kiírják majd, összesen egy három hónapos csúszásról van szó, a járművek időben meg fognak érkezni.

Balogh Balázs (Tisza) erre azt vetette fel, hogy a csúszás azért is probléma, mert már eddig is el voltak késve a projekttel. Felhívta a figyelmet, hogy 3 év maradt a projektre, miközben lehetett volna 7 is, és még uniós forrás is lett volna rá.

Gulyás Gergely Kristóf (Fidesz) szerint nem is lesz forrásvesztés, ezt már kedden is elmondta az illetékes államtitkár a parlamentben.

Végül Déri Tibor (DK) azt kérte, hogy ne ringassák illúziókba a budapestieket, mivel bármilyen kormány legyen is, a következő 5-6 évben nem lesz új jármű egyetlen HÉV-vonalon sem, ami a Fidesz hibája.

Vitézy: "kapkodó végkiárusítás" a pályaudvaroknál

Vitézy kezdeményezte, hogy a Közgyűlés foglaljon állást a budapesti pályaudvarok körüli területek eladásával kapcsolatban. Korábban kiderült, hogy a MÁV még a választások előtt értékesítené ezeket a területeket. Vitézy szerint ezt meg kell akadályozni, hiszen a területek Budapest "aranytartalékát" képezik,

csak úgy lenne érdemes ezeket hasznosítani, ha lenne egy átfogó városfejlesztési koncepció arról, hogy mit kezdjenek vele.

Böröcz László (Fidesz) szerint a megvalósítás módjáról lehet vitázni, de nem kérdés, hogy meg kell újítani ezeket a területeket.

Már most elfogyott a pénz

A főpolgármester kezdeményezte, hogy március elsejétől tizenkilencedikéig tízmilliárddal emeljék a folyószámla-hitelkeret összegét, 50 milliárd forintra. Az önkormányzat pénze nagyon gyorsan elfogyott. Ahogy az előterjesztésben szerepel,

a 2026. január 5-étől rendelkezésre álló folyószámla-hitelkeret állomány a január végi inkasszó miatt február közepére kimerült,

ezért nagyjából az inkasszó mértékével megegyező mértékben emelnék a keretet.

Mint emlékezetes, január végén 11,7 milliárdot emelt le az Államkincstár Budapest számlájáról az idei szolidaritási hozzájárulás első részleteként. Kiss Ambrus szerint ezért vált most szükségessé a város működésének fenntartásához a hitelkeret megemelése az iparűzési adóbevételek megérkezéséig.

Az mindenesetre látszik, hogy a kassza valóban üres.

Az előterjesztés szerint 2026. február 17-én a főszámla nyitó egyenlege -39,96 milliárd forint.

A hitelkeretet tehát valóban "kimaxolta" az önkormányzat. Kiss Ambrus korábban azt nyilatkozta lapunknak, hogy csak az önkormányzati dolgozók egyhavi fizetése nettó tízmilliárd körüli tétel. A korábbi tartozások kifizetése mellett nagyrészt erre mehetett el a pénz.

BKM-botrány?

Vitézy Dávid kedden több posztban hívta fel a figyelmet, hogy az egyik legnagyobb fővárosi cégénél, a Budapesti Közműveknél (BKM) szinte a teljes belső ellenőrzést kirúgták, hogy egy külső ellenőr cégnek szervezzék ki a munkát. A képviselő szerint a belső ellenőr csapat eltávolítása miatt (amelynek során állítása szerint biztonsági őrökkel kísértették ki a régi kollégákat) nem biztosított a folyamatban lévő ügyek kivizsgálása.

Mivel sem a BKM, sem a városvezetés nem tájékoztatta előre a képviselőket a változásról, ezért Vitézy szerint a cél kellemetlen ügyek eltussolása lehetett.

Ráadásul a BKM vezérigazgatója sorozatosan nem jelenik meg a bizottsági üléseken, így nem is tudták kérdezni az ügy hátteréről.

A Városháza tegnap közleményt adott ki az ügyben. Szerintük a cél a költségcsökkentés, hiszen az új felállásban az ellenőri feladatokat kevesebb, mint feleannyiért végzik majd el. Emellett szerintük nem a teljes belső ellenőr csapatot bocsátották el, és a kisebb létszámú egység biztosítja, hogy a folyamatban lévő ügyekről szükséges tudásátadás megtörténik majd.

Karácsony szerint a belső ellenőrzés évek óta csúszással végzi a munkáját, valami láthatóan nem működik jól. Ezért született a döntés a munka kiszervezéséről. Vitézy szerint azonban ha megnézzük, hogy mennyi belső ellenőrzési ügy zajlott le a cégnél, és ezt összehasonlítjuk más fővárosi tulajdonú vállalatokkal, akkor nem tűnik úgy, hogy itt valójában egy hatékonysági problémáról lenne szó.

Emellett a képviselő azt is kifogásolta, hogy a kérése ellenére nem jött el a Közgyűlésre beszámolni a BKM vezérigazgatója, Mártha Imre, és a felügyelőbizottság elnöke, Bakó Aliz.

Az, hogy nem engedi ide a felelős vezetőket, önmagában beismerése annak, hogy valamit takargatnak

– mondta Karácsonynak. "Azt mondta, Mártha Imre bírja a támadásokat, de nem engedi ide, ahogy Bakó Alizt sem. Mártha Imre azt is megtagadja, hogy megjelenjen a bizottsági üléseken hónapok óta" – sérelmezte.

Szepesfalvy Anna (Fidesz) azt kifogásolta, hogy a felügyelőbizottság most olyan döntést hozott, amivel korlátozza az átláthatóságot. Ráadásul ennek a felügyelőbizottságnak a tagjait Karácsony egyszemélyes döntése alapján nevezték ki, nem a közgyűlés döntésével. Miközben a cég a teljes büdzsé több mint fele felett diszponál, szerinte a minimális átláthatósági feltételek sem teljesülnek.

Később jelentős vita alakult ki Mártha Imre személye körül. A Fidesz többször is számon kérte, hogy hogyan lehet ő a vezérigazgató, ha ezt már a közgyűlés többször is elutasította. Karácsony szerint lehet bizalmatlannak lenni a cégvezetőkkel, de mindenki más ellen még nagyobb volt a bizalmatlanság, és egy létező cégvezető mégiscsak jobb, mintha nem lenne feje a vállalatnak. Szerinte lehet, hogy arra lenne többség, hogy a mostani vezetőt leváltsák, de abban már nincs egység, hogy ki legyen helyette.

Kiderült, mi lenne a Tisza terve az önkormányzatokkal

A Tisza beterjesztett egy javaslatot, amiben részletezte, hogy kormányra kerülése esetén mik lennének a tervei Budapesttel és az önkormányzatisággal.

Szerintük az elmúlt másfél évtizedben az önkormányzatiság tartalma fokozatosan szűkült. 2010 óta a központi kormányzat egyre több hatáskört, feladatot és forrást vont el a helyi önkormányzatoktól, a települések döntési önkormányzata beszűkült. Éppen ezért azt tervezik, hogy a korábban elvont hatáskörök, források és feladatok visszakerülnének az önkormányzatokhoz a velük történő egyeztetés után.

Erősítenék az önkormányzatok autonómiáját a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájával összhangban.

Csökkentenék a szolidaritási hozzájárulás mértékét, és nyilvános és visszakereshető módon közzétennék, hogy melyik települések támogatására és milyen célokra használták fel.

Felülvizsgálnák a helyi adók és az átengedett központi adók körét.

Budapest-törvényt alkotnának, ami a mindenkori kormány és a Fővárosi Önkormányzat közötti konstruktív együttműködést intézményesítené.

Köteleznék a kormányt, hogy a nagy állami beruházásokról egyeztetni kelljen a fővárosi és az érintett kerületi önkormányzatokkal.

Hosszú távú, többéves finanszírozási és fejlesztési megállapodást kötnének a budapesti közösségi közlekedésről.

Ösztönöznék a HÉV- és villamoshálózat fejlesztését, a 4-es metró meghosszabbítását, a 3-as metró klimatizálását, az 1-es metró felújítását és fejlesztését, és a közutak és járdák rendbetételét.

Szorgalmazzák Rákosrendező megfizethető lakhatást, élhetőséget és színvonalas közszolgáltatásokat figyelembe vevő fejlesztését.

Támogatnák a történelmi fürdők megújítását.

Bujdosó Andrea (Tisza) a közgyűlésen kifejtette, hogy a támogatások nem tükrözik azt, hogy Budapest nem csak egy az önkormányzatok közül, hanem a főváros, és el kell látnia minden ennek megfelelő funkciót. Szerinte nem lehet ad hoc döntéseknek kitéve a város működése, partnerséget kell kialakítani a kormány és az önkormányzatok közt.

A Podmaniczky Mozgalom módosítót nyújtott be a javaslathoz, azzal kiegészítve a szöveget, hogy a közgyűlés kérje a kormánytól a kiemelt állami beruházások intézmények felülvizsgálatát is.

Böröcz László (Fidesz) azt kifogásolta, hogy Magyar Péter a Partizánnak adott interjújában nem az előterjesztésben szereplő pontokról beszélt Budapest kapcsán, hanem a kétszintű önkormányzati rendszer radikális átalakításáról.

Keszthelyi Dorottya (DK) szerint a forrásmegosztás 2010-es adatok alapján történik a kerületek és fővárosi önkormányzat közt, így módosítójában többek között ennek rendezésének kérését javasolta. Emellett szeretné elérni, hogy az uniós források legyenek közvetlenül elérhetőek az önkormányzatoknak.

Baranyi Krisztina kijelentette, hogy a Magyar Péter által felvázolt terv a kerületek összevonásáról neki sem tetszik, ferencvárosi polgármesterként nem örülne neki, ha például a Fradi helyett Budapest csapat lenne. A Tisza előterjesztését csak akkor tudja támogatni, ha a Tisza megerősíti, hogy nem vonnák össze a kerületeket.

Bujdosó Andrea reakcióként elmondta, hogy meg szeretnék tartani a kétszintű önkormányzatiságot, ahogy ez benne van a javaslatban is. A képviselők megszavazták a Tisza előterjesztését.

Végül a közgyűlés a fővárosi cégek 2026-os szerződéseit is tárgyalta, ezek azonban nem nyerték el a képviselők támogatását.

Bujdosó Andrea (Tisza) azt mondta, hogy olyan terveket szeretnének elfogadni, ami nem csak a túlélésről, hanem a fejlődésről szól. Vitézy kijelentette, hogy mivel nem biztosították nekik az előírt időt a hosszú dokumentumok átnézésére, ezért nem tudják támogatni a tervezeteket.

