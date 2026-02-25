  • Megjelenítés
Váratlan fordulat a válsággal küzdő országban, ahol a legkevesebb gyereket akarták megszülni
Váratlan fordulat a válsággal küzdő országban, ahol a legkevesebb gyereket akarták megszülni

Dél-Koreában 2025-ben már a második egymást követő évben emelkedett a születési ráta. Ez arra utal, hogy a közel egy évtizede demográfiai válsággal küzdő ország helyzete talán kezd javulni.

A dél-koreai statisztikai hivatal előzetes adatai szerint a teljes termékenységi arányszám – vagyis az egy nőre jutó várható gyermekszám

a 2024-es 0,75-ről 2025-ben 0,80-ra nőtt.

Az ország 2023-ban a világ legalacsonyabb, 0,72-es mutatóját regisztrálta nyolc évnyi folyamatos csökkenés után. A negatív tendenciát az egekbe szökő lakásárak és a nők növekvő munkaerőpiaci részvétele jellemezte. A fordulat 2024-ben indult meg a járvány utáni fellendülés, valamint a kormányzati intézkedések hatására.

Az ezer főre jutó élveszületések száma 2025-ben 5,0 volt, szemben a 2024-es 4,7-tel. Összehasonlításképpen: Kínában tavaly ez az arány 5,6, Tajvanon 4,6, Japánban pedig 2024-ben 5,7 volt; utóbbiaknál a tendencia továbbra is csökkenő. A javulás üteme meghaladta a kormányzati optimista forgatókönyvet is. A korábbi előrejelzés 2025-re még csak 0,75-ös, 2026-ra pedig 0,80-as rátát jósolt, és azzal számolt, hogy a mutató csak 2031-re lépi át az 1,0-s küszöböt.

A házasságkötések száma – amely egy-két éves késéssel a születésszám előrejelzője – 2025-ben 8,1 százalékkal nőtt, miután 2024-ben rekordmértékű, 14,8 százalékos ugrást mutatott. A legmeredekebb emelkedés a fővárosban volt tapasztalható: Szöul termékenységi rátája 8,9 százalékkal 0,63-ra nőtt, bár ez az érték így is az ország legalacsonyabbja. Tavaly összesen 254 457 gyermek született, ami 6,8 százalékos növekedést jelent. Ez 2007 óta a legnagyobb éves emelkedés. Ugyanakkor a halálozások száma 1,3 százalékkal 363 389-re nőtt, így a népesség immár hatodik éve természetes fogyást mutat.

Li Dzsemjong elnök kormánya idén ötéves szakpolitikai ütemtervet készít a demográfiai változásokra adandó válaszként, miközben komoly aggodalom övezi az elöregedő társadalom gazdasági hatásait. Tervben van a szülést támogató intézkedések bővítése és külföldi szakmunkaerő bevonzása a zsugorodó munkaerő-állomány pótlására.

A legutóbbi, 2022-es kormányzati előrejelzés szerint

Dél-Korea 51,8 milliós népessége 2072-re csaknem harmadával, 36,2 millióra csökkenhet.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

