Vlagyimir Putyin már a magyar gazdaság ütőerének felrobbantásával riogatott

Az orosz elnök arról beszélt az orosz belbiztonsági titkosszolgálat, az FSzB ülésén, hogy ismeretlenek fel akarták robbantani a Fekete-tenger alatt futó Török Áramlat és Kék Áramlat gázvezetékeket. A beszámolók szerint úgy fogalmazott: a „lehetséges robbantás” célja a béketárgyalások megzavarása lehetett, ugyanakkor nem részletezte, mikor, hogyan és kik hajtották volna végre az akciót.

A Török Áramlat az orosz–török összeköttetést biztosítja, egyik vezetéke Törökországot, a másik Délkelet-Európa országait, valamint Magyarországot látja el gázzal.

Míg a Kék Áramlat szintén Törökországba szállít orosz gázt – ismerteti a lap a Gazprom adataira hivatkozva. Korábban az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy az ukrán fegyveres erők támadást hajtottak végre a Török Áramlatot ellátó egyik kompresszorállomás ellen. Fontos megjegyezni, hogy az orosz államfő mostani kijelentését nem kommentálta Kijev, azonban a korábbi, a gázvezetékek ellen tervezett merényletek esetében mindig cáfolták, hogy bármi ilyesmire készültek volna.

Putyin az ülésen kitért a február 24-én éjjel, a moszkvai Szavelovszkij pályaudvarnál történt robbanásra is. A nyomozás szerint az elkövető saját maga hozta működésbe a robbanószerkezetet; az elnök azt állította, hogy az illetőt online toborozták, robbanószerkezetet adtak át neki, majd távolról hozták működésbe, és felvetette, hogy az elkövető nem feltétlenül volt tisztában a részletekkel.

Az orosz államfő utasította az FSZB-t és más biztonsági szerveket a terrorellenes fellépés megerősítésére, különösen az energetikai és közlekedési infrastruktúra, valamint a közintézmények védelmében.

Fokozott védelmet rendelt el a védelmi minisztérium vezetői, a hadiipari vállalatok, valamint állami és önkormányzati tisztviselők számára, különös tekintettel a határ menti és az általa „történelminek” nevezett régiókra. A lap emlékeztet: február elején merényletet követtek el Vlagyimir Alekszejev altábornagy ellen, az ügyben két gyanúsítottat letartóztattak, akik beismerték tettüket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images