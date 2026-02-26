A legtöbb kórházi kezelést igénylő súlyos légúti fertőzés mögött már az RSV áll

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtöki jelentése szerint az év nyolcadik hetében (február 16-22.) az országban 246 500 fő fordult orvoshoz akut légúti fertőzés (ARI) tüneteivel, 6%-kal kevesebben, mint a 7. héten, és 55 700 influenzaszerű (ILI) tünetekkel (-16.6%).
Ahogy az alábbi grafikonok sejtetik - direkt ábrázoltuk az előző légúti fertőzéses időszakokat a 20. hét végéig -, már az örödik héten elértük az idei szezon csúcsát, bár egy-egy kisebb megugrás még benne volt a pakliban.
A nyolcadik heti ARI szám alacsonyabb, mint az előző három év ugyanezen időszakában.
Az ILI szám tavaly és 2023-ban ilyenkor magasabb volt, míg 2024-ben 600 fővel alacsonyabb.
Az influenzaszerű tünetek aránya az ARI-n belül 22,6%-ra csökkent 25.5%-ról, ami alacsonyabb, mint egy éve, viszont magasabb, mint két és három évvel ezelőtt.
Ami a 100 ezer lakosra jutó ILI-számot illeti,
a 2011//12-es szezon óta az ötödik legmagasabb nyolcadik heti számot láthatjuk idén - csak 2015-ben. 2018-ban, 2023-ban és tavaly volt ennél is rosszabb a helyzet a 8. héten.
Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) adatai szerint a légúti vírusok terjedése az EU/EGT egész területén magas maradt a hetedik héten:
- az influenza terjedése továbbra is széles körű, de csökkenő tendenciát mutat,
- az RSV szintje továbbra is magas, míg
- a SARS CoV 2 terjedése alacsony szinten marad.
(A nyolcadik heti jelentés holnap jelenik meg, és valószínűleg az is enyhülést mutat majd.)
Bár a vizsgált minták teljes száma a 8. héten meghaladja a 2022/23-as adatot, továbbra is alacsonyabb marad a 2023/24-es és 2024/25-ös adatoknál.
Pozitivitási ráták
Amint az alábbi grafikonon látható, az 51. héten az influenza és a koronavírus pozitivitási arányánál fordulat következett be, és a szezon hátralévő részében ez valószínűleg ez már így is marad, azaz az influenza pozitivitási aránya messze a Covidé és az RSV-é felett marad. A leszálló ágban a 12-15. hét környékén veheti át az RSV a vezető szerepet, és az aránya szépen el is indult felfelé, nagyjából ugyanakkor, mint az előző három szezonban.
A koronavírus pozitivitási arány 2,8-ról 2,5%-ra csökkent, míg egy évvel ezelőtt 0,6%, két évvel ezelőtt 2.3%, három évvel ezelőtt pedig 5,2% volt.
Az influenza pozitívitási aránya 44,5%-on tetőzött az 5. héten, és a 8. héten 23,6%-ra csökkent. Összehasonlításképpen: egy évvel ezelőtt ez az arány 38,8%, két évvel ezelőtt 36,9%, és a három évvel ezelőtt 60,1% volt.
Ebben a szezonban a légúti óriássejtes vírus (RSV) jelenlétét a 46. héten mutatták ki először, és aránya a heti mintákban már nem montható kifejezetten alacsonynak (7,5%) - sőt, az arány már harmadik hete emelkedik! Arra is érdemes figyelni, hogy 2022 végén, 2023 elején körülbelül 24%-on tetőzött az arány. Az elmúlt három szezon mintázata azonban nagyon kevés hasznos információt nyújt az előrejelzésekhez. Kockázatos előrejelzés, de az eddig regisztrált fertőzések száma alapján várható, hogy az RSV-pozitivitási arány 15% alatt marad. Az elmúlt három szezon átlaga 4,9%.
Többen a kórházakban, kevesebben az intenzíven
A 8. héten 223 beteg került kórházba súlyos, akut légúti fertőzéssel (SARI), ami 11%-os csökkenést jelent az egy héttel ezelőtti 201 főhöz képest. A 4. heti szám (284) volt és valószínűleg marad is a legmagasabb a 2025/26-os szezonban.
A SARI betegek közül 6 produkált pozitív COVID-19 tesztet (2,7%), míg 2024/25-ben ez az arány 1,6%, 2023/24-ben 7,6%, 2022/23-ban 18,7% volt. Az elmúlt három szezonban a kórházak jóval több SARI-beteget vettek fel a 8. héten, tavaly 308-at, két éve 357-et és három éve 315-öt.
A 201 beteg közül 24-nek volt szüksége intenzív vagy szubintenzív ellátásra, ami 10,8%-os arányt jelent - ez örömteli csökkenés a szezon legmagasabb aránya, a 7. heti 15,4% után! Egy évvel ezelőtt ugyanazon a héten 32 SARI-beteg volt intenzív osztályon (10,4%), két évvel ezelőtt 42 (11,8%), három évvel ezelőtt pedig 43 (13,7%).
A koronavírus-fertőzéssel kórházba felvett betegek harmada 60 éves vagy idősebb volt (összesen 2). A SARI-betegek 27%-a tartozott a 60+ korcsoportba (összesen 60),
míg 43%-uk (96) két év alatti gyerek volt. Az egy évvel ezelőtti számuk és arányuk 113 és 36,7%, míg a két évvel ezelőtti 154 és 43,1% volt.
Az NNGYK a legutóbbi légúti megbetegedések szezonjának hivatalos vége, 2024. 20. hete után is közzétett néhány fontos adatot, amelyek azt mutatják, hogy a 35. héttől kezdve általánosan nőtt a kórházba került SARI-betegek száma, kivéve a 42. és 45. héten tapasztalt váratlan csökkenést.
Az 51. hétig ez a szezon kevésbé volt súlyos, mint az előzőek, ami a kórházba került ARI-s betegek arányát illeti. Az 51. héten azonban hirtelen emelkedés volt megfigyelhető, és a 2026-os év első hetében mért százalékos arány a legrosszabb helyzetet mutatta az előző három szezonhoz képest. Szerencsére a jelentős romlást jelentős javulás követte, és a 2. és 3. héten már újra az elmúlt három év összehasonlító adatai alatt voltunk. A 4. hét ismét kedvezőtlen változást hozott, a második legrosszabb arányt ereményezve 2022/23 óta.
Az 5. héten ismét javulásnak lehettünk tanúi, a mutató visszatért az előző három szezon összehasonlító aránya alá és ugyanezt érvényes a 6. és 7. és 8. hétre is.
Az influenza immár tizedik hete több kórházi kezelés mögött áll, mint a koronavírus, itt nincs semmilyen meglepetés.
Az már inkább figyelemreméltó, hogy az RSV átvette a vezetést.
Erre tavaly a 11. hétig kellett várni, bár 2024-ben szintén a 8. héten jött a helycsere és a 2023/24-es szezonban pont fordított volt a sorrend egészen a nyolcadik hétig.
Az előző évek mintái arra utaltak, hogy a kórházi kezelésekben a koronavírus-fertőzések aránya tovább fog csökkenni, és 0-5% között maradhat akár a szezon végéig. (Az 5. héten volt egy kis megugrás, de az ilyen fluktuáció benne van a pakliban, ezért a 7. heti emelkedés sem meglepő.) Ezzel párhuzamosan a kórházi kezelések mögött álló influenzafertőzések aránya a várakozásoknak megfelelően emelkedni kezdett tavaly a 48. hét után, most pedig az RSV vette át a vezetést (ld. fent).
Így „cseréltek helyet” a légúti fertőzésekkel kapcsolatos kórházi kezelések fő vírusai tavaly, bár semmi garancia nincs arra, hogy a mostani szezonban is ugyanezt a tendenciát fogjuk látni, bár óriási eltérések eddig nincsenek (ld. alábbi grafikonok).
Az alábbiakban egymás mellett összehasonlítjuk a jelenlegi és a korábbi légúti fertőzési szezonok kórházi kezeléseit vírusok szerint. (A szemkápráztató grafikon után következők jelentősen megkönnyítik az összehasonlítást.)
Az alábbi három grafikonon mutatjuk, hogyan változtak a légúti fertőzések a jelenlegi és az elmúlt három szezonban. (Megjegyzendő, hogy az RSV-t 2024 47. hetéig és 2023 49. hetéig egyetlen kórházi kezelés esetében sem jelentették.)
Bár a Covid és az RSV grafikonokon azt látjuk, hogy ezen fertőzések aránya a kórházi ápoltak között nagyjából ugyanolyan, mint egy évvel ezelőtt, feltűnő, hogy az influenza aránya közel 60%-ra ugrott a harmadik héten, ami a négy ábrázolt szezon közül a legmagasabb. A negyedik heti csökkenésről azt írtuk, jelezheti a csúcs közelségét, bár felhívtuk a figyelmet egy-egy lehetséges felpattanásra - és ez be is jött. A hatodik hét újabb csökkenést mutattott, amit egy kisebb emelkedés követett a hetedik héten, majd újabb esés következett.
Ahogy arra fent is felhítuk a figyelmet, az RSV-grafikonon viszont érdemes elidőzni és nyugtázni, hogy a felívelés már a hatodik hete tart, és a csúcsot még valószínűleg nem értük el.
Még mindig a gyerekeket érintik leginkább a légúti fertőzések
Az akut légúti fertőzéssel orvoshoz fordulók közel fele 14 éves vagy fiatalabb gyerek volt a hatodik héten. Ez mintegy 120 ezer gyereket jelent, ami mintegy 6 400 fős csökkenés az előző heti számról. Ezen felül mintegy 6 ezren - a betegek negyede - voltak érintettek a 15-34 éves korcsoportban.
Az elmúlt néhány évet vizsgálva, a tavalyi és a tavalyelőtti szám is magasabb volt.
Ezek a grafikonok pedig az ARI betegek hatodik heti korosztályos bontását mutatják a mostani és az előző két légúti megbetegedéses szezonra.
Az influenzaszerű megbetegedéseket vizsgálva is a 0-14 éves korosztály a leginkább érintett, közel 23 000 beteggel, ami az ILI kategória 41%-a.
Hepatitis fertőzések
Mindeközben a hepatitis A (HAV) terjedése sem állt meg. Az NNGYK 19 új esetet jelentett a 7. hétre, amivel 253-ra emelkdett az idei fertőzések száma.
A helyzet súlyosságát jól jelzi az alábbi grafikon, amelyről láthatjuk, hogy bár 2025. drámaian alakult ezen a téren, idén még annál is rosszabb a helyzet.
Tavaly a legtöbb esetet Budapesten regisztrálták (743, az összes eset 36,3%-a) , ezt követte Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye (324, 15,8%), Pest vármegye (261, 12,7%), és Szabolcs-Szatmár-Bereg (232, 11,3%).
Idén az első hat héten annyiban változott a helyzet, hogy Borsod az első helyen áll 94 megbetegedéssel (37,2%), őt követi Budapest (72, 28,5%), Pest (17, 6,7%), valamint holtversenyben Heves és Szabolcs (14, 5,5%).
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
