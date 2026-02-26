Az ország, ahol nehezebb bejutni a közszférába, mint a Harvardra

Kínában a közszolgálati vizsgára jelentkezők száma tavaly először haladta meg a mesterszakra jelentkezőkét. A fiatalok így sokkal kegyetlenebb esélyekkel kell, hogy megküzdjenek: míg a mesterszakra jelentkezők mintegy ötödét tavaly felvették egy képzésre, addig az állami szférában nyitott pozíciók száma alapján a novemberben a tesztet megírók 99 százaléka fog csalódni, mire az év közepén véget ér a felvételi folyamat – hívta fel a figyelmet az Economist.
Már olyan történetekről is lehet hallani, mint ami egy délnyugati tartományból származó fiatal nővel, Zhouval történt: kapott egy ajánlatot évi 300 ezer jüanos (14 millió forintos) fizetéssel az e-kereskedelmi óriás JD.com-tól, hogy a beszerzési részlegén dolgozzon. De ő elutasította az ajánlatot, hogy szerencsét próbáljon a közszolgálatban.
Jogosan merülhet fel a kérdés, hogy ugyan miért sietnek a kínai fiatalok ennyire az állami szférába, ami a világon sehol sem az izgalmas karrierlehetőségekről ismert? Úgy tűnik, hogy a huszonévesek egyre inkább a biztonságot részesítik előnyben a jó fizetéssel szemben.
A jelenség egy megviselt generáció segélykiáltása; tagjainak elhelyezkedését a Covid és a lassuló kínai gazdaság is megnehezítette. A küzdelmeikről jó képet ad az egyik legnagyobb kínai állami vállalat, a China National Nuclear Corporation (CNNC) tavaly áprilisi diadalmas posztja, ami hatalmas visszhangot váltott ki. A bejegyzés nem sokkal korábban meghirdetett állások kapcsán hirdette, hogy "1 196 273 önéletrajzot kaptunk! 10 városból és 14 top egyetemről érkeztek szerte Kínában. Több mint 100 partnerszervezetünkkel 1730 kulcsszerepre toborzunk."
A vállalatnál lévő összes nyitott pozíciót figyelembe véve a bekerülés esélye egy volt a százötvenhez, vagyis hatszor nehezebb, mint bejutni a Harvardra.
Magas a munkanélküliség, de nem tudjuk, mennyire
A kínai 16 és 24 év közti városi fiatalok munkanélküliségi rátája 15-20 százalék körüli szinteken áll a Covid óta.
A csúcsot 21,3 százalékon érte el 2023 közepén – ekkor a kínai statisztikai hivatal egyszerűen felfüggesztette a mutató publikálását.
Később ugyan újrakezdte a közzétételt, de csak miután módosította a módszertant, úgy, hogy a részmunkaidős vagy ideiglenes munkát kereső egyetemistákat kiszűrjék. A ráta azonban még így is magas, tavaly decemberben 16,5 százalékon állt.
Diploma: biztos út a jó élethez?
A magas munkanélküliség mögött jelentős részben egy strukturális illeszkedési probléma áll: a kínai gazdaságnak jórészt nem olyan dolgozókra van szüksége, mint akik az oktatási rendszerből kikerülnek.
2003 és 2023 közt a középiskola után felsőoktatásban továbbtanulók aránya 17 százalékról 60 százalékra emelkedett. Így az adott évben végzettek száma a 2018-as 7,53 millióról tavalyra már 12,22 millióra nőtt, minden korábbi évet felülmúlva. Az elképesztő iskolázottsági boom miatt olyan elemzések látnak napvilágot, amelyek felteszik a kérdést: túltermeli Kína a magasan képzett tehetségeket? A munkaerőpiaci adatokat figyelembe véve úgy tűnik, hogy az aggodalom megalapozott. 2022-ben a munkanélküli 20-24 évesek 70 százaléka 2 vagy 4 éves képzést végzett egyetemista volt.
A hallgatók vágyai és a kínai munkaerőpiac szükségletei közti szakadék nyilvánvaló – mutatott rá a Nippon. A legtöbb frissdiplomás relatíve jól fizető irodai állásokra vágyik a tech, járműipari vagy pénzügyi szektorokban. De ezekbe a pozíciókra egyre nehezebb bejutni.
A logisztika, a nagy- és kiskereskedelem, valamint a szolgáltatások területén működő vállalkozásoknak a terepen dolgozó munkavállalókra van szükségük. Eközben Kína gyártóipara súlyos szakemberhiánnyal küzd; a modern gyárakban dolgozni képes, műszaki háttérrel rendelkező diplomásokat keresnek. Emellett a legtehetségesebb, elit természettudományos és mérnöki végzettségű hallgatóknak is nyílnak lehetőségek a kutatás-fejlesztésben, azonban relatíve kevés fiatal rendelkezik ilyen jó képzettséggel.
Az iskolázottsági boom mögött a régi "ígéret" áll: a kínai elit egyetemeket elvégzők számára gyakorlatilag biztosított volt a nagy presztízsű szellemi munkahely ígéretes karrierúttal. Éppen ezért a kínai szülők óriási hangsúlyt fektetnek a gyerekük oktatására, hogy biztosítsák nekik a kitörési lehetőséget.
Ehhez csak hozzájárult a sok éven keresztül követett egykepolitika, hiszen az alsóbb osztálybeli szülők is mindent megtettek, hogy a limitált erőforrásaikból jobb jövőt és taníttatást biztosítsanak egyetlen gyereküknek. Emiatt az irodai állást keresők száma drasztikusan megugrott, ezt azonban a munkaerőpiac nem tudta lekövetni.
Mihez kezdenek, akik nem találnak állást?
Ha egy hallgatónak nem sikerül elhelyezkednie, általában két út áll nyitva előtte. A legtöbben elfogadnak valamilyen ideiglenes munkát, miközben folytatják a keresést.
Chen Lili például tavaly diplomázott közigazgatásból, de még azelőtt elkezdett munkahelyet keresni, mielőtt végzett volna. Hónapokkal és több tucatnyi interjúval később eljutott oda, hogy fontolgatja a gyári munkát. Ugyan több telemarketinges hirdetést is látott, a diplomájának megfelelő állások nem igazán jöttek vele szembe.
Vidéki családból származóként nincs biztonsági hálóm. A diplomázás óta el kellett tartanom magam. Nem vagyok még teljesen kész arra, hogy elfogadjam a gyári munka sorsát. De az élet nem áll meg, és egyre érkeznek a számlák. Bérleti díj, étel – minden összeadódik
– mondta a South China Morning Postnak.
A másik út a szebb jövőben való reménykedés, és a munkaerőpiacra való kilépés halogatása azzal, hogy mesterszakon folytatják a tanulmányaikat a sikertelen álláskeresők. A Covid alatt sokan éltek ezzel a lehetőséggel. Mostanság azonban egyre kevesebben teszik, mivel az oktatásban így eltöltött plusz éveknek alacsony a hozadéka.
Egyik út sem kecsegtet tehát sok jóval, ami miatt egyre nagyobb a fásultság a fiatalok közt. A kínai social médiában terjednek a videók az úgynevezett "patkányemberekről". A kifejezést saját magukra aggatták a karrier és szerelmi, valamint házasélet iránt közömbös emberek, akik inkább egy alacsony energiabefektetést igénylő, kevés fogyasztással járó élet mellett tették le a garast. Néhányan a szülői segítségre támaszkodnak, míg mások éppen eleget keresnek ahhoz, hogy fenntartsanak egy minimalista életstílust, miközben lemondanak az autóról és lakásról.
A kínai hatóságok nem nézik jó szemmel a fejleményeket.
Tavaly szeptemberben a cenzúráért felelős szerv, a Cyberspace Administration of China új kampányt indított az interneten terjedő, "túlzottan pesszimista" hangulatot keltő tartalmak ellen.
Azóta felvették a harcot azok ellen, akik szerint a kemény munka értelmetlen.
Szertefoszlik a társadalmi szerződés
Noha a 16 és 24 év köztiek csupán a kínai munkaerő 7 százalékát teszik ki, a fiatalok munkanélkülisége és kiábrándultsága a rendszer alapjait kezdi ki, ami megmagyarázza a hatóságok heves reakcióját is.
A kínai rendszer fundamentuma sokak számára itthon is ismerős lehet, mivel nagyban idézi a szovjet éra hidegháborús gondolkodását. Hszi Csin-ping célja Kínát egy nagyszerű, modern szocialista országgá tenni, ami az USA-t gazdasági, katonai és technológiai téren is felülmúlja – az erre szóló céldátum 2049.
Addigra a mostani huszonévesek alkotják majd a kínai munkaerő derékhadát.
A magasztos célok elérése szempontjából sem néz ki tehát jól a fásultság. Ráadásul minél többen ábrándulnak ki a munka világából, annál nagyobb a szociális hálóra nehezedő nyomás.
Kína ezt egyszerűen nem engedheti meg magának éppen akkor, amikor brutális elöregedéssel kell szembenéznie. Ha szeretne egy normalizáltabb, de azért szemmel látható növekedési ütemet fenntartani a jövőben, akkor a munkaerő csökkenő létszámát a termelékenység növelésével kell ellensúlyoznia.
Mindeközben a kádári alku kínai verziója is veszélyben forog. Míg 2014-ben a teljes népességre reprezentatív közvéleménykutatások alapján a kínai társadalom még úgy gondolta, hogy az egyenlőtlenségek egyéni hiányosságokra vezethetőek vissza, addig 2023-ra már inkább úgy látták, hogy az egyenlőtlenség egy strukturális hiba, ami az egyenlőtlen lehetőségekre, a korrupcióra és a gyengélkedő gazdaságra vezethető vissza.
A változás rendkívül fontos egy olyan országban, ahol a rezsim a teljesítményével validálja önmagát és a választások hiányát. A vezetés gyakran hangoztatja, hogy a rendszer a demokrácia teljes folyamatát kínálja ("whole process democracy"), vagyis az emberek véleményét folyamatosan figyelembe veszi és becsatornázza a döntéshozatalba. A saját irányításukat így felsőbbrendűnek látják, mint az Egyesült Államokét, amit gyakran kaotikusként és rosszul kormányzottként ábrázolnak. A retorikájuknak eddig erős támaszt adott több évtized rendkívüli ütemű növekedése, ami tömegeket emelt ki a szegénységből.
Most azonban új legitimációs forrásra lehet szükség.
Ez pedig részben a külföldi veszélyekkel szembeni védelem nyújtása lehet, valamint annak a reménynek az elvétele, hogy más rendszer jobb lenne – ahogy ez a gyengülő kormányzati teljesítményt felmutatni képes vezetőknél jellemző.
Barclay Bram, a Center for China Analysis kutatója ennek példájaként említi a 20. pártkongresszuson 2022-ben elhangzott beszédet, amiben Hszi a "süvítő szelek és veszélyes hullámok" hasonlatával írta le külső környezetet. Emellett ezt a célt szolgálja az USA rendszerének delegitimizációja is.
Ugyanakkor jelenleg a munkanélküliség problémája ironikus módon nem gyengíti a status quot, hanem segít bebetonozni azt. Ahogy egyre értékesebbé válnak az állami állások, és egyre nagyobb a verseny értük, azon kevesek, akiknek sikerül megkaparintania egyet, még inkább úgy érzik, hogy hűségesnek kell lenniük a rendszer iránt.
Mi lesz a növekedéssel?
A tendencia azonban a kreativitás és kísérletező kedv kiölése ellen hat, így pedig hosszabb távon akár a gazdaságra is negatív hatással lehet.
A fiatalok munkanélkülisége ráadásul a régóta célzott gazdasági modellváltás szempontjából is problémás.
A kínai gazdaság jelentős részben az exportra épül, a növekedés üteme azonban nem fenntartható a kivitelre alapozva – az ugyanis azt jelentené, hogy az ázsiai ország az egész világot letarolja a termékeivel. A cél éppen emiatt már régóta egy fogyasztásorientáltabb modell elérése, amire lenne is tér. Kínában takarítja meg a lakosság nemzetközi összevetésben az egyik legnagyobb részét a jövedelmének.
2022-ben a 20 és 39 év közöttiek a lakosság 26,7 százalékát tették ki, azonban a teljes fogyasztás 29,1 százalékáért voltak felelősek.
Ezzel ők voltak a leginkább költekező demográfiai csoport.
A korosztály a 2018 és 2022 közti fogyasztásban tapasztalható csökkenés 45 százalékáért volt felelős. Úgy tűnik tehát, hogy egy potenciális modellváltásban a népességen belül betöltött súlyukhoz képest sokkal nagyobb szerepet tölthetnének be. Ez nem túl jó hír a Kommunista Pártnak.
A címlapkép illusztráció.
