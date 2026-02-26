Bevallotta a botrányhős politikus, hogy évtizedekkel ezelőtt kipróbálta a drogot, most bíróság elé állítják

Janisz Varufakisz volt görög pénzügyminisztert kábítószer-használat népszerűsítésével vádolták meg, miután egy podcastben elismerte, hogy közel negyven évvel ezelőtt kipróbálta az ecstasyt. A baloldali párt vezetője decemberben áll bíróság elé.

Az önmagát "szeszélyes marxistának" nevező közgazdászprofesszor 2015-ben, a görög adósságválság csúcsán szokatlan stílusával és kioktató modorával borzolta az euróövezeti partnerek idegeit az adósságtárgyalások során. Varufakisz most a "3026: Human Algorithm" című műsorban beszélt arról, hogy

1989-ben, Ausztráliában egy alkalommal kipróbálta az ecstasyt, vagyis az MDMA-t.

"Fantasztikus élmény volt, egészen az utána következő napokig" – mondta. Hozzátette, hogy bár órákig tudott táncolni, utána súlyos migrén kínozta. A politikus azt is elárulta, hogy korábban marihuánát is fogyasztott.

A 64 éves Varufakisz jelenleg a kisméretű baloldali tömörülés, a MeRA25 párt főtitkára. Pártja közleményben reagált a vádakra: szerintük a görög konzervatív kormány a bíróság felhasználásával próbálja elhallgattatni Varufakiszt.

"Az, hogy egy pártelnöknek bíróság elé kell állnia, mert évtizedekkel ezelőtti, kábítószerrel kapcsolatos tapasztalatairól beszélt, nem véletlen és nem ártatlan botlás" – fogalmazott a MeRA25. "Nem fogunk hallgatni. Sem az igazságszolgáltatás provokatív manipulálásáról, sem a függőség súlyos problémájáról."

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio