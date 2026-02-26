  • Megjelenítés
Gulyás Gergely: csúnya benzinár-emelkedés jöhet
A szerdai kormányülésen meghozott döntésekről, valamint a kabinet munkáját érintő legfontosabb kérdések kapcsán csütörtökön 10-től tesz bejelentéseket a kormány. A kormányinfót élőben közvetítjük.
Gulyás az orosz olajról való leválásról

A százhalombattai finomító átalakítása költséges és sok időt vesz igénybe, a miniszter szerint ugyan kértek erre forrást az uniótól, de nem kaptak.

Ezért kell a kormány szerint a pedagógus béremelés

Gulyás szerint a pedagógus-béremelésre azért van szükség, mivel a kormány tett egy olyan vállalást az EU felé, amely szerint a diplomás átlagbér 80 százalékának megfelelő szintre emelik a pedagógusok bérét. Mivel azonban a diplomás átlagbér gyorsabban emelkedett az előrejelzésénél, ezért volt szükség a korrekcióra.

Amíg nem indul újra az olajszállítás, Magyarország blokkol

Amíg nem indul újra az olajszállítás, a kormány nem tudja átengedni

  • sem a 20. szankciós csomagot,
  • sem a 90 milliárd eurós, Ukrajnának nyújtandó hitelcsomagot

– hangsúlyozta Gulyás.

Béremelés a pedagógusoknak

Az állami intézményekben tanító tanárok március 20-áig meg fogják kapni a bejelentett extra juttatást, az alapítványi és egyházi iskolákban április elején érkezhet a pénz.

Kapcsolódó cikkünk

150 ezer forintos többletjuttatást kapnak a pedagógusok Magyarországon

Gulyás: durva benzinár-drágulás jön

Ha a Barátság kőolajvezeték nem működik, az Gulyás szerint több okból is brutális benzinár-drágulást jelent.

  1. Az első, hogy az Ural és Brent olaj ára közti különbség legalább 13 dollár, valójában még ennél is több, piaci ár szerint 20 dollár körüli különbségről is beszélhetünk.
  2. Ha ellehetetlenül a százhalombattai finomító működése, akkor finomított olajat kell vennünk.
  3. Az urali olaj hiánya a közép-európai piacon keresleti nyomást hoz létre.
Hamarosan bejelentéseket tesz a kormány

A tájékoztatón várhatóan szóba kerülnek majd

  • a pedagógusoknak szánt béremelés részletei,
  • bizonyos eladásra szánt állami ingatlanok, például a vasút körüli telkek,
  • valamint az energiabiztonság ügye.

PR cikk

Trader

Fórum

