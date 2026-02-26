  • Megjelenítés
Hat emberre összesen több évtizednyi börtönt szabtak ki Magyarországon: a darkweben árultak drogot, kriptóval lehetett fizetni
Hat emberre összesen több évtizednyi börtönt szabtak ki Magyarországon: a darkweben árultak drogot, kriptóval lehetett fizetni

Hat embert ítélt el úgynevezett darkweben hirdetett kábítószer kereskedelme ügyében első fokon a Fővárosi Törvényszék. Az elsőrendű vádlott 15 év, az apja 10 év fegyházbüntetést kapott.

A törvényszék csütörtökön közölte: az elsőrendű terhelt, miután szabadult a kábítószer előállítása miatt rá külföldön kiszabott börtönbüntetésből, az apjával, a korábban kábítószerrel visszaélés miatt elítélt másodrendű vádlottal elhatározta, hogy

MDMA-tartalmú tablettákat készítenek és azokat az interneten értékesítik.

Az úgynevezett darkweben hirdetett kábítószerért kriptovalutában kellett fizetni. Miután az elsőrendű terheltet elfogták, a kriptovaluták felett a harmadrendű vádlott rendelkezett. A kriptovaluta törvényes fizetőeszközre történő átváltásában – egy program mobileszközre való telepítésével – a negyedrendű vádlott segédkezett.

A bíróság az elsőrendű vádlottat mint különös visszaesőt társtettesként elkövetett kábítószer-kereskedelem és négyrendbeli közokirat-hamisítás bűntette miatt 15 év fegyházbüntetésre ítélte. Apja társtettesként elkövetett kábítószer-kereskedelem miatt 10 év fegyházbüntetést kapott.

Különböző elkövetői minőségben elkövetett pénzmosás és társtettesként elkövetett bűnpártolás miatt a harmadrendű vádlottra két év, öt évre felfüggesztett börtönbüntetést és 600 ezer forint pénzbüntetést, míg a negyedrendűre 1 év 8 hónap, négy évre felfüggesztett börtönbüntetést és 450 ezer forint pénzbüntetést szabtak ki.

Az ötödrendű vádlott folytatólagosan elkövetett pénzmosás bűntette miatt 2 év, 5 évre felfüggesztett börtönbüntetést és 600 ezer forint pénzbüntetést, a hatodrendű pedig 1 év 6 hónap, 3 évre felfüggesztett börtönbüntetést és 500 ezer forint pénzbüntetést kapott.

Közölték azt is, hogy

a bíróság vagyonelkobzást rendelt el

a többi között több millió forintra, különböző elektronikai eszközökre, kriptovalutára, személygépkocsikra és ingatlanokra.

